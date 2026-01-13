Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ ODI Series : ‘भारतीय संघात माझी भूमिका….’, न्यूझीलंडविरुद्ध विजयी भूमिका बाजवणाऱ्या हर्षित राणाने केला खुलासा 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात खेळवल्या जाणाऱ्या तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना ११ जानेवारी रोजी खेळला गेला. या सामन्यात भारताने विजय मिळवला. या सामन्यात हर्षित राणाने महत्वाची कामगिरी बजावली.

Updated On: Jan 13, 2026 | 02:35 PM
IND vs NZ ODI Series: 'My role in the Indian team...', Harshit Rana, who played a match-winning role against New Zealand, revealed.

हर्षित राणा(फोटो-सोशल मीडिया)

Harshit Rana made the revelation : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना ११ जानेवारी रोजी खेळला गेला. या सामन्यात भारताने विराट कोहलीच्या ९३ धावांच्या खेळीच्या जोरावर न्यूझीलंडचा ४ विकेट्सने पराभव केला. तसेच, या विजयात सामन्यात वेगवान गोलंदाज हर्षित राणाने देखील महत्वाची भूमिका बजावली आहे.

भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना अष्टपैलू खेळाडूंवर विशेष प्रेम आहे हे आता सर्वश्रुत आहे आणि वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा यांनी पुष्टी केली आहे की, संघ व्यवस्थापनाने त्याला त्याचे फलंदाजी कौशल्य सुधारण्यास सांगितले आहे. रविवारी न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात भारताच्या चार विकेटने विजयात राणाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याने न्यूझीलंडच्या दोन्ही सलामीवीरांना बाद केले आणि नंतर, जेव्हा भारत पाठलाग करताना कठीण परिस्थितीत होता तेव्हा त्याने २३ चेंडूत २९ धावा केल्या.

जखमी वॉशिंग्टन सुंदरच्या आधी राणाने मैदानात येऊन फलंदाजी केली. सामन्यानंतर राणाने पत्रकारांना सांगितले की, संघ व्यवस्थापन मला अष्टपैलू खेळाडू म्हणून तयार करू इच्छिते आणि मी सतत त्यावर काम करत आहे. सराव सत्रादरम्यान मी माझ्या फलंदाजीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. ही आत्मविश्वासाची बाब होती, ज्यामध्ये केएल (राहुल) भाईने मला मदत केली. एकदिवसीय सामन्यासाठी प्रमुख अष्टपैलू हार्दिक पंड्या उपलब्ध नसल्याने, पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी रवींद्र जडेजा आणि वॉशिंग्टन दोघांनाही भारतीय संघात स्थान देण्यात आले. भारताने अलिकडेच अंतिम अकरा खेळाडूंमध्ये अधिक अष्टपैलू खेळाडूंचा समावेश करण्यास प्राधान्य दिले आहे, ज्यामुळे गंभीरवर टीका होत आहे. राणा म्हणाला, माझी टीम मला आठव्या क्रमांकावर अष्टपैलू खेळाडू म्हणून फलंदाजी करायची आहे. सराव सत्रादरम्यान मी शक्य तितके त्यावर लक्ष केंद्रित करतो. मला वाटते की गरज पडल्यास, खालच्या क्रमात फलंदाजी करताना मी संघासाठी ३०-४० धावा करू शकतो आणि संघ व्यवस्थापनालाही वाटते की मी ते करू शकतो.

खेळपट्टी संथ असल्याने विकेट नाही

जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीत भारतीय गोलंदाजांना नवीन चेंडूने सुरुवातीच्या घटकांमध्ये विकेट घेण्यास अडचण येत होती का असे विचारले असता राणा म्हणाला, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा आणि त्यांच्या तिघांनी चांगली गोलंदाजी केली. तुम्ही कोणत्या प्रकारचे क्रिकेट पाहत आहात हे मला माहित नाही, पण जरी आज आम्हाला लवकर विकेट मिळाल्या नाहीत, तरी सिराज भाईंनी खूप चांगली गोलंदाजी केली. आम्ही नवीन चेंडूने जास्त धावा दिल्या नाहीत. कधीकधी तुम्हाला लवकर विकेट मिळत नाहीत, पण तुम्हाला त्या नंतर मिळतात, आणि आम्ही तेच केले. खेळपट्टी संथ होती आणि त्यात फारशी उसळी नव्हती.

