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IND vs ENG: इंग्रजांना केले चारी मुंड्या चीत! भारताने मारली बाजी, शूट-आऊटमध्ये Hockey Team ने झेंडा फडकवला

Updated On: Jun 29, 2026 | 10:27 AM IST
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सारांश

FIH प्रो लीगमध्ये भारतीय पुरुष हॉकी संघाने एका रोमांचक शूट-आऊटमध्ये इंग्लंडला ३-२ ने पराभूत केले. गोलशून्य बरोबरीनंतर संजयला सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आले आणि भारताने बोनस गुण मिळवला.

भारतीय हॉकी टीमचा डंका (फोटो सौजन्य - Instagram)

भारतीय हॉकी टीमचा डंका (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • भारतीय हॉकी टीमचा बोलबाला 
  • इंग्लंडच्या टीमला शूटआऊटमध्ये हरवले 
  • श्वास रोखून धरणाऱ्या सामन्यात पेनल्टी शूटआऊटचा मोठा ड्रामा 
रविवारी लंडन येथील ली व्हॅली हॉकी आणि टेनिस सेंटरमध्ये झालेल्या FIH हॉकी प्रो लीगच्या दुसऱ्या सामन्यात भारतीय पुरुष हॉकी संघाने भक्कम बचावाचे प्रदर्शन केले. इंग्लंडविरुद्धच्या अटीतटीच्या सामन्यात, निर्धारित वेळेत स्कोअर ०-० राहिल्यानंतर भारताने पेनल्टी शूट-आऊटमध्ये ३-२ ने विजय मिळवला. भारतासाठी अभिषेक, शिलानंद लाक्रा आणि हार्दिक सिंग यांनी शूट-आऊटमधील आपले प्रयत्न यशस्वीरीत्या पूर्ण केले, तर बचावपटू संजयला त्याच्या कामगिरीबद्दल सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आले.

सामन्याच्या सुरुवातीलाच इंग्लंडने आक्रमक पवित्रा घेतला आणि सॅम वॉर्डने यशदीप सिंगविरुद्ध सुरुवातीलाच एक पेनल्टी कॉर्नर मिळवला. भारतीय गोलरक्षक मोहित शशकुमारने उत्कृष्ट प्रतिक्रिया देत दुहेरी बचाव केला आणि त्यानंतर वॉर्ड व सॅनफोर्ड यांचे प्रयत्न रोखून भारतावरील सुरुवातीचा दबाव कमी केला. पहिल्या क्वार्टरच्या शेवटी अभिषेकने भारतासाठी सर्वोत्तम संधी निर्माण केली, परंतु मोहितच्या चपळाईने आणि भारताच्या शिस्तबद्ध बचावात्मक रचनेमुळे तो क्वार्टर गोलरहित राहिला.

भक्कम बचावाने आपले काम चोख बजावले

यजमान इंग्लंडने दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये दबाव कायम ठेवला आणि बंदुरकाच्या माध्यमातून गोल करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचले. भारताने जरमनप्रीत सिंगच्या माध्यमातून प्रतिहल्ला केला, ज्याचा प्रयत्न इंग्लंडच्या गोलरक्षकाने उत्कृष्टरित्या वाचवला. इंग्लंडच्या सततच्या आक्रमणांना न जुमानता, भारताचा खंबीर बचाव टिकून राहिला आणि मध्यंतरापर्यंत दोन्ही संघ ०-० अशा बरोबरीत राहिले.

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व्हिडिओ रेफरलमुळे सामन्यात भारताला मोठा दिलासा

मध्यंतरानंतर, भारत नव्या आक्रमक इराद्याने मैदानात परतला. हार्दिक सिंगने मिडफिल्डमधून एक उत्कृष्ट धाव घेतली, ज्यामुळे मनदीप सिंगसाठी संधी निर्माण झाली, परंतु इंग्लंडच्या गोलरक्षकाने पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण बचाव केला. सामन्यातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट तिसऱ्या क्वार्टरच्या शेवटी आला, जेव्हा इंग्लंडला पेनल्टी स्ट्रोक देण्यात आला. भारताने तात्काळ व्हिडिओ रेफरल घेतला आणि रिप्लेमध्ये चॅलेंज योग्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर, तो निर्णय बदलण्यात आला. या घटनेसाठी इंग्लंडच्या निकोलस पार्कला ग्रीन कार्ड दाखवण्यात आले.

सामना शूट-आऊटमध्ये

चौथ्या क्वार्टरमध्ये इंग्लंडने पुन्हा भारतावर दबाव आणला, परंतु गोलरक्षक संजय करकेराने महत्त्वपूर्ण बचाव करून स्कोअर बरोबरीत ठेवला. सुखजीत सिंगने उत्कृष्ट खेळ करत भारतासाठी एकापाठोपाठ एक पेनल्टी कॉर्नरचे गोलमध्ये रूपांतर केले, परंतु इंग्लंडचा बचाव अभेद्य राहिला. सामना संपण्याच्या अवघ्या दोन सेकंदांपूर्वी इंग्लंडला आणखी एक पेनल्टी कॉर्नर मिळाला, जो भारताने यशस्वी रिव्ह्यूद्वारे रद्द केला. त्यानंतर सामना पेनल्टी शूट-आऊटमध्ये गेला, जिथे भारताने संयम राखत विजय आणि बोनस गुण मिळवले.

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Web Title: India vs england hockey pro league match penalty shootout result referee drama

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Published On: Jun 29, 2026 | 10:27 AM

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