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ज्युनिअर भारतीय Hockey संघात महाराष्ट्राच्या लेकीची निवड; तनू थेट इंग्लंडमध्ये उडवणार धुरळा…

Updated On: Jun 27, 2026 | 04:37 PM IST
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सारांश

शाळेत असताना हॉकी प्रशिक्षक शाहिद सय्यद यांनी तनुश्रीच्या पायांमधील वेग आणि हातांमधील स्कील ओळखले. त्यांनीच तिच्यातील कौशल्याला पहिली योग्य दिशा दिली.

ज्युनिअर भारतीय Hockey संघात महाराष्ट्राच्या लेकीची निवड; तनू थेट इंग्लंडमध्ये उडवणार धुरळा...

(फोटो- hockeyindia)

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विस्तार
  • अंडर-२१ आंतरराष्ट्रीय हॉकी स्पर्धेत तनुश्री  खेळणार 
  • भारताची ‘मिडफील्डर’ म्हणून तनुश्रीची ओळख 
  • जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर मिळवले यश 
पुणे: नशिबाचे फाटके पंख घेऊनही ध्येयाचे आभाळ कसं कवेत घ्यायचं, याचं ज्वलंत उदाहरण यवतमाळच्या लोहारा भागातील एका मुलीने जगासमोर ठेवले आहे. सरावासाठी साधा टी-शर्ट आणि ट्रॅकपँट घेतानाही ज्या कुटुंबाची दमछाक व्हायची, त्याच कुटुंबातील Yavatmal जिल्ह्यातील २० वर्षीय तनुश्री दिनेश कडू या पोरीने थेट भारतीय कनिष्ठ (ज्युनिअर) महिला हॉकी संघात स्थान मिळवले आहे. आगामी ५ ते १४ जुलै दरम्यान इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या अंडर-२१ आंतरराष्ट्रीय हॉकी स्पर्धेत ती भारताची ‘मिडफील्डर’ म्हणून मैदानात उतरणार आहे. तनुश्रीची ही गरुडझेप केवळ एका खेळाडूचे यश नसून, ती अत्यंत हलाखीची परिस्थिती, गरिबीशी दिलेला लढा आणि स्वप्नांवर असलेल्या अढळ विश्वासाची एक थरारक यशोगाथा आहे.

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तनुचा यवतमाळ येथून सुरू झालेल्या प्रवासात अनेक अडथळे आले; मात्र तिचे हॉकीबद्दल असलेले प्रेम आणि खेळाप्रती असलेली जिद्द यांच्या जोरावर तिने भारतीय अंडर-२० टीमपर्यंतचा प्रवास गाठला. यावेळी तिचे वडील दिनेश कडू यांनी ‘नवराष्ट्र’शी बोलताना सांगितले की, “आम्ही मुलगा आणि मुलगी असा भेद कधीच मानला नाही. मोठी मुलगी परभणीला वैद्यकीय शिक्षण घेत आहे, तर धाकट्या तनूला खेळात मज्जाव केला नाही. तिच्या डोळ्यात हॉकीचे एक वेगळेच वेड होते. पैसा नसताना तिचे स्वप्न तुटू नये म्हणून आम्ही रक्ताचे पाणी केले, आज तिने आमच्या कष्टाचे चीज केले.” तर आईला मुलीच्या यशाबद्दल विचारले असता त्यांचे अश्रू अनावर झाले.

लोहारा ते लंडन: तनुश्रीचा थक्क करणारा प्रवास
शाळेत असताना हॉकी प्रशिक्षक शाहिद सय्यद यांनी तनुश्रीच्या पायांमधील वेग आणि हातांमधील स्कील ओळखले. त्यांनीच तिच्यातील कौशल्याला पहिली योग्य दिशा दिली. तिचे १० वी पर्यंतचे शिक्षण यवतमाळ येथील अभयंकर कन्या शाळा येथे झाले. त्यानंतर २०२२ मध्ये तिची पुण्यातील ‘क्रीडा प्रबोधिनी’त निवड झाली. येथे तिने कॉमर्स या विषयात उच्च माध्यमिक शिक्षण घेत असताना २२-२३ या वर्षी १२ वी उत्तीर्ण केली. तसेच त्यानंतर पुढील शिक्षण एसएनडीटी (SNDT) येथे घेतले. वर्ष २०२४ मध्ये भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने (SAI) तिच्यातील अफाट गुणवत्ता पाहून मुंबईच्या राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रात (NCOE) तिची निवड केली. याच टप्प्याने तिच्यासाठी भारतीय संघाचे दरवाजे खुले केले.

हा देश माझा आहे आणि कामगिरी १०० टक्के असेल!
“माझ्या यवतमाळपासून ते पुणे, मुंबई आणि बेंगळुरूपर्यंत ज्या ज्या गुरुजींनी, प्रशिक्षकांनी आणि हितचिंतकांनी मला अंगाखांद्यावर खेळवून मार्गदर्शन केले, हे यश त्या प्रत्येकाचे आहे. इंग्लंडच्या भूमीवर भारतीय जर्सी घालून देशाचा तिरंगा उंच करण्यासाठी मी माझे १०० टक्के योगदान देईन.”
— तनुश्री कडू, नवनियुक्त आंतरराष्ट्रीय हॉकीपटू, भारत.

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३ तारखेला भारतीय संघ इंग्लंडसाठी रवाना होणार
मिळालेल्या माहितीनुसार, हॉकी इंडियाने ५ ते १४ जुलै २०२६ या कालावधीत युनायटेड किंगडमच्या (UK) दौऱ्यावर जाणाऱ्या २४ सदस्यीय भारतीय कनिष्ठ महिला संघाची घोषणा केली आहे. नवीन प्रशिक्षक टिम व्हाईट यांच्या मार्गदर्शनाखाली, हा संघ ‘ज्युनिअर आशिया कप’सह आगामी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांच्या तयारीचा भाग म्हणून स्कॉटलंड आणि इंग्लंडमध्ये सात सामने खेळणार आहे. याकरिता सध्या बेंगळुरू येथे संघाचा सराव सुरू आहे. तसेच ३ तारखेला हा संघ इंग्लंडसाठी रवाना होणार आहे.

Web Title: Yavatmal tanushree kadu playing under 21 indian hockey team international competition in england

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Published On: Jun 27, 2026 | 04:28 PM

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