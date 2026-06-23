India Vs England T20i Series Vaibhav Sooryavanshi Batting Impressed Stuart Broad Eager To See His Performance

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IND vs ENG: ‘आता तर तो स्लेजिंगही करायला लागला…’, इंग्लंडमध्ये पाऊल ठेवायच्या आधीच इंग्रजांना Vaibhav Sooryavanshi ची दहशत

Updated On: Jun 23, 2026 | 09:15 PM IST
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सारांश

भारतीय क्रिकेटचा युवा सनसनाटी खेळाडू, फलंदाज वैभव सूर्यवंशी, इंग्लंडमध्येही आपली छाप पाडत आहे. इंग्लंडमध्ये फलंदाजी करताना पाहण्यास आपण उत्सुक असल्याचे स्टुअर्टने म्हटलं आहे

स्टुअर्ट ब्रॉड वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीने अवाक् (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

स्टुअर्ट ब्रॉड वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीने अवाक् (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • स्टुअर्टचे वैभव सूर्यवंशीबाबत मोठे विधान 
  • अवघ्या १५ वर्षांच्या वयात एकापाठोपाठ एक विक्रम मोडणाऱ्या या खेळाडूने इंग्लंडचा माजी वेगवान गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉडलाही प्रभावित केले आहे
  • भारताच्या इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी, ब्रॉडने वैभव सूर्यवंशीचे खूप कौतुक केले
१५ वर्षीय भारतीय क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशीची केवळ बॅटच नव्हे, तर त्याची निर्भीड शैलीही चर्चेचा विषय बनली आहे. भारतीय संघ जुलैमध्ये इंग्लंड दौऱ्यावर निघणार असून, त्याची सुरुवात पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेने होईल, ज्यात वैभव सूर्यवंशीचाही समावेश असेल. या आगामी टी-२० मालिकेसाठी इंग्लंडच्या भूमीवर पाऊल ठेवण्यापूर्वीच, या तरुण खेळाडूविषयी ब्रिटिश उच्चभ्रू वर्गात चर्चा सुरू झाली आहे. 

अलीकडेच, श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्ध केवळ ११ चेंडूंमध्ये लिस्ट-ए क्रिकेटमधील सर्वात जलद अर्धशतक झळकावणाऱ्या वैभवने इंग्लिश संघात खळबळ उडवून दिली आहे. स्टुअर्ट ब्रॉडने वैभवचे भरभरून कौतुक केले असून, त्याला इंग्लंडमध्ये खेळताना पाहण्याची उत्सुकता व्यक्त केली आहे.

“मी थक्कच होईन”…स्टुअर्टचे विधान 

इंग्लंडचा माजी वेगवान गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉड आधीच या तरुण, डॅशिंग फलंदाजाचा चाहता बनला आहे. ‘फॉर द लव्ह ऑफ क्रिकेट’ पॉडकास्टवर बोलताना ब्रॉड म्हणाला, “त्याच्याकडे सर्व काही आहे, नाही का? आता तर तो स्लेजिंगसुद्धा करतोय. क्रिकेट त्याच्यासाठी खूप सोपे झाले आहे. ११ चेंडूंमध्ये अर्धशतक! हे अविश्वसनीय आहे. मी १ जुलैला डरहॅममध्ये भारताविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्याला उपस्थित राहणार आहे आणि मला खात्री आहे की मी त्याला पाहून थक्क होईन.”

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‘हा मुलगा एका वेगळ्याच पातळीवरचा आहे’

ब्रॉडने स्पष्ट केले की ही केवळ सोशल मीडियावरील चर्चा नाही, तर क्रिकेट वर्तुळातही वैभवबद्दल बोलले जात आहे. ब्रॉड म्हणाला, “मी संपूर्ण आठवडा आरसीबीचे सहाय्यक प्रशिक्षक दिनेश कार्तिक यांच्यासोबत घालवला. जेव्हा मी त्यांना वैभवबद्दल विचारले, तेव्हा ते म्हणाले, ‘हा मुलगा खरोखरच अविश्वसनीय आहे.'” हा मुलगा किती हुशार आहे याची तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही.’”

जोस बटलरने त्याच्या प्रतिभेला दाद दिली

इंग्लंडचा दिग्गज खेळाडू जोस बटलरदेखील वैभव सूर्यवंशीच्या प्रतिभेने थक्क झाला आहे. त्याच्या विक्रमाचे कौतुक करताना बटलर म्हणाला, “त्याने इंडिया ‘अ’ संघासाठी ११ चेंडूंमध्ये ५० धावा केल्या, जे लिस्ट ‘ए’ क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात जलद अर्धशतक आहे.” इंग्लंडला सावध करताना बटलर म्हणाला, “असे काहीतरी आम्ही यापूर्वी कधीही पाहिले नाही. ज्या वेगाने तो विक्रम मोडत आहे, ते भीतीदायक आहे. एक इंग्लिश संघ म्हणून, आम्हाला टी-२० मालिकेत त्याला शांत ठेवण्याचे मार्ग शोधावे लागतील. तो खरोखरच एका वेगळ्याच दर्जाचा खेळाडू आहे.” गेल्या काही महिन्यांत क्रिकेट विश्वात वैभव सूर्यवंशीच्या झालेल्या जलद प्रगतीमुळे तो केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरही एक लोकप्रिय चेहरा बनला आहे. आता इंग्लंड दौऱ्यावर, आयपीएल २०२६ मध्ये गोलंदाजांना नामोहरम करत ज्या वेगाने धावा केल्या होत्या, त्याच वेगाने वैभव परदेशी खेळपट्ट्यांवर धावा करेल की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

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Web Title: India vs england t20i series vaibhav sooryavanshi batting impressed stuart broad eager to see his performance

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Published On: Jun 23, 2026 | 09:15 PM

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