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Vaibhav Sooryavanshi Records: वय अवघे 15 तोडले 7 मोठे रेकॉर्ड्स, सर्वात जलद 50, 100 आणि 150; टाका एक नजर

Updated On: Jun 22, 2026 | 02:16 PM IST
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सारांश

वैभव सूर्यवंशीने वयाच्या अवघ्या १५ व्या वर्षी अनेक विक्रम रचले आहेत. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आणि IPL या दोन्हीमध्ये आपली छाप पाडली आहे. त्याच्या रेकॉर्ड्सची आकडेवारी एकदा पाहूया

वैभव सूर्यवंशीच्या नावे असणारे ७ रेकॉर्ड्स (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

वैभव सूर्यवंशीच्या नावे असणारे ७ रेकॉर्ड्स (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • वयाच्या अवघ्या १५ व्या वर्षी वैभवची डोंगराइतकी कामगिरी 
  • ७ मोठे रेकॉर्ड्स मोडले 
  • वैभव सूर्यवंशीची आतापर्यंतची आकडेवारी वाचा 
अवघ्या १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी एकापाठोपाठ एक विक्रम मोडत आहे. त्याने श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्ध अवघ्या ११ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावून लिस्ट ‘A’ क्रिकेटमध्ये विश्वविक्रम रचला आहे. तो लिस्ट ‘A’ क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक झळकावणारा फलंदाज ठरला आहे. भारतीय राष्ट्रीय संघात पदार्पण करण्यापूर्वीच वैभवने कोणते विक्रम प्रस्थापित केले आहेत, ते आज आपण जाणून घेऊया 

सर्वात जलद अर्धशतक

भारत ‘अ’ संघाकडून खेळताना, वैभव सूर्यवंशीने श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्ध अवघ्या ११ चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले. वैभव आता लिस्ट ‘अ’ क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक झळकावणारा फलंदाज ठरला आहे. वैभवने श्रीलंकेचा फलंदाज कौशल्या वीरारत्नेचा विक्रम मोडला, ज्याने १२ चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले होते.

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सर्वात तरुण शतकवीर

वैभव सूर्यवंशी हा लिस्ट ‘अ’ क्रिकेटमध्ये शतक झळकावणारा सर्वात तरुण फलंदाज आहे. त्याने हा विक्रम वयाच्या १४ वर्षे आणि २७२ दिवसांत केला आहे. त्याने बिहारकडून खेळताना विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये ही कामगिरी केली. या सामन्यात वैभवने १९० धावांची दमदार खेळी केली.

सर्वात जलद १५० धावांचा विक्रम

वैभव सूर्यवंशी हा जागतिक क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद १५० धावा करणारा फलंदाज आहे. त्याने अरुणाचल प्रदेशविरुद्धच्या विजय हजारे ट्रॉफी सामन्यात एबी डिव्हिलियर्सचा विक्रम मोडला. वैभवने अवघ्या ५९ चेंडूंमध्ये आपल्या १५० धावा पूर्ण केल्या.

तिसऱ्या सर्वात जलद शतकाचा विक्रम

या १५ वर्षीय फलंदाजाच्या नावावर लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये भारतासाठी तिसऱ्या सर्वात जलद शतकाचा विक्रम आहे. विजय हजारे स्पर्धेत बिहारकडून खेळताना वैभवने अवघ्या ३६ चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये वैभवपेक्षा जलद शतके करणारे इतर फलंदाज म्हणजे इशान किशन (३३ चेंडू) आणि अनमोलप्रीत (३५ चेंडू).

युवा कसोटीतील सर्वात वेगवान शतक

युवा कसोटीत भारतासाठी सर्वात वेगवान शतकाचा विक्रम वैभव सूर्यवंशीच्या नावावर आहे. भारतीय १९ वर्षांखालील संघाकडून खेळताना, त्याने ऑस्ट्रेलिया १९ वर्षांखालील संघाविरुद्ध अवघ्या ५८ चेंडूंमध्ये शतक झळकावले. हे १९ वर्षांखालील क्रिकेटच्या इतिहासातील दुसरे सर्वात वेगवान शतक देखील आहे.

रणजी ट्रॉफीमध्ये पदार्पण करणारा दुसरा सर्वात तरुण खेळाडू

वैभव सूर्यवंशी हा रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासात पदार्पण करणारा दुसरा सर्वात तरुण खेळाडू आहे. त्याने वयाच्या १२ वर्षे आणि २८४ दिवसांनी या स्पर्धेत पदार्पण केले.

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युवा एकदिवसीय/विश्वचषकातील शानदार खेळी

वैभव सूर्यवंशीने १९ वर्षांखालील विश्वचषकात हा पराक्रम केला. इंडियन प्रीमियर लीग कपच्या अंतिम सामन्यात त्याने इंग्लंडविरुद्ध ८० चेंडूंमध्ये १७५ धावांची धडाकेबाज खेळी केली, जी या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातील कोणत्याही फलंदाजाची सर्वोच्च धावसंख्या आहे. वैभव जर असेच खेळत राहिला तर काही वर्षांनी त्याच्या नावावर होणारे विक्रम हे नक्कीच आश्चर्यकारक असतील आणि ते मोडणंंही कठीण होईल. 

Web Title: Vaibhav sooryavanshi 7 big records smashed at the age of 15 from fastest 50 100 and 150 know the details

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Published On: Jun 22, 2026 | 02:16 PM

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