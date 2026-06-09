IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशीची जादू ‘अपयशी’, केवळ 14 धावांवर आऊट; चाहते नाराज

Vaibhav Sooryavanshi Reaction: मन तुटलं…हरल्यानंतर वैभवची पहिली भावूक प्रतिक्रिया, पहा वैभवची Insta Story
भारत ‘अ’ आणि श्रीलंका ‘अ’ यांच्यात एकदिवसीय सामना
तीन देशांमधील त्रिकोणीय मालिका श्रीलंकेत सुरू झाली आहे. पहिला सामना भारत ‘अ’ आणि श्रीलंका ‘अ’ यांच्यात खेळला जात आहे. भारतीय संघाचा कर्णधार तिलक वर्माने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. वैभव सूर्यवंशी आणि प्रभसिमरन सिंग भारताची सलामीची जोडी म्हणून क्रीजवर आले. प्रभसिमरनने सुरुवातीला सूत्रे हाती घेतली, पण त्याने आपल्या पहिल्याच षटकात निर्धाव षटक टाकले. यानंतर, वैभव गोलंदाजीला आल्यावर आपली छाप पाडेल अशी आशा होती. पण तो प्रभावहीन दिसला.
वैभव सूर्यवंशीने १२ चेंडूंमध्ये केवळ तीन चौकारांसह १४ धावा केल्या
🚨INDIA A VS SL A 🚨
TOP 3 PERFORMANCE
2(11) – Prabhsimran Singh
14(12) – Vaibhav Suryavanshi
32(32) – Priyansh Arya #INDAvsSLA pic.twitter.com/EJXtoxVSuA — AuraHQ (@aura__hq) June 9, 2026
वैभव सूर्यवंशीने केवळ १२ चेंडूंचा सामना केला आणि फक्त १४ धावा केल्या. त्याने तीन चौकार मारले आणि एकही षटकार मारण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्याचा स्ट्राईक रेट फक्त ११६.६७ होता. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत, तो अशा स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करेल अशी अपेक्षा करता येत नव्हती. आयपीएल दरम्यान, त्याने केवळ १५ चेंडूंमध्ये आक्रमक अर्धशतक झळकावले होते. तथापि, क्रिकेटचे स्वरूप बदलले आहे आणि खेळपट्टीही बदलली आहे. वैभवची खरी परीक्षा पुढे होती.
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त्रिकोणीय मालिकेत भारत ‘अ’ संघाचे अजून तीन सामने बाकी
या त्रिकोणीय मालिकेत भारत आणि श्रीलंका यांच्यासोबत अफगाणिस्तान हा तिसरा संघ आहे. साखळी टप्प्यात सर्व संघ प्रत्येकी दोन सामने खेळतील. म्हणजेच एकूण चार सामने. यानंतर, गुणतालिकेतील अव्वल दोन संघ थेट अंतिम सामन्यात प्रवेश करतील. याचा अर्थ वैभवला इथे आपले कौशल्य दाखवण्यासाठी अजून तीन सामने आहेत. मात्र, श्रीलंकेच्या खेळपट्ट्यांवर धावा करणे त्याच्यासाठी सोपे नसेल. आगामी सामन्यांमध्ये तो कशी कामगिरी करतो हे पाहणे बाकी आहे.