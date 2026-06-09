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IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशीची जादू ‘अपयशी’, केवळ 14 धावांवर आऊट; चाहते नाराज

Updated On: Jun 09, 2026 | 11:55 AM IST
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सारांश

वैभव सूर्यवंशी एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये टी-२० क्रिकेटइतकी चांगली फलंदाजी करू शकलेला नाही. तीन देशांमधील त्रिकोणीय मालिका आधीच सुरू झाली असून, पहिल्याच सामन्यात वैभव सूर्यवंशी अपयशी ठरला

वैभव सूर्यवंशी दाखवू शकला नाही कमाल (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

वैभव सूर्यवंशी दाखवू शकला नाही कमाल (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशी पहिल्याच ODI मध्ये अपयशी 
  • अपेक्षांचे झाले ओझे 
  • केवळ १४ धावांमध्ये झाला आऊट 
वैभव सूर्यवंशीने टी-२० क्रिकेटमध्ये शानदार फलंदाजी करत भरपूर धावा केल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वीच, त्याची बॅट जणू वादळच बनून होती. जगातील कोणताही गोलंदाज त्याच्या तडाख्यातून सुटू शकला नाही. आता, टी-२० मधून एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करताच तो पूर्णपणे अपयशी ठरला. तो पूर्वीसारखे चौकार आणि षटकार मारू शकला नाही, तसेच त्याच्या स्ट्राइक रेटमध्येही सुधारणा झाली नाही. तथापि, मालिका अजून बाकी असल्याने, त्याला स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी आणखी काही संधी मिळतील.

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भारत ‘अ’ आणि श्रीलंका ‘अ’ यांच्यात एकदिवसीय सामना 

तीन देशांमधील त्रिकोणीय मालिका श्रीलंकेत सुरू झाली आहे. पहिला सामना भारत ‘अ’ आणि श्रीलंका ‘अ’ यांच्यात खेळला जात आहे. भारतीय संघाचा कर्णधार तिलक वर्माने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. वैभव सूर्यवंशी आणि प्रभसिमरन सिंग भारताची सलामीची जोडी म्हणून क्रीजवर आले. प्रभसिमरनने सुरुवातीला सूत्रे हाती घेतली, पण त्याने आपल्या पहिल्याच षटकात निर्धाव षटक टाकले. यानंतर, वैभव गोलंदाजीला आल्यावर आपली छाप पाडेल अशी आशा होती. पण तो प्रभावहीन दिसला.

वैभव सूर्यवंशीने १२ चेंडूंमध्ये केवळ तीन चौकारांसह १४ धावा केल्या

वैभव सूर्यवंशीने केवळ १२ चेंडूंचा सामना केला आणि फक्त १४ धावा केल्या. त्याने तीन चौकार मारले आणि एकही षटकार मारण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्याचा स्ट्राईक रेट फक्त ११६.६७ होता. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत, तो अशा स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करेल अशी अपेक्षा करता येत नव्हती. आयपीएल दरम्यान, त्याने केवळ १५ चेंडूंमध्ये आक्रमक अर्धशतक झळकावले होते. तथापि, क्रिकेटचे स्वरूप बदलले आहे आणि खेळपट्टीही बदलली आहे. वैभवची खरी परीक्षा पुढे होती.

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त्रिकोणीय मालिकेत भारत ‘अ’ संघाचे अजून तीन सामने बाकी

या त्रिकोणीय मालिकेत भारत आणि श्रीलंका यांच्यासोबत अफगाणिस्तान हा तिसरा संघ आहे. साखळी टप्प्यात सर्व संघ प्रत्येकी दोन सामने खेळतील. म्हणजेच एकूण चार सामने. यानंतर, गुणतालिकेतील अव्वल दोन संघ थेट अंतिम सामन्यात प्रवेश करतील. याचा अर्थ वैभवला इथे आपले कौशल्य दाखवण्यासाठी अजून तीन सामने आहेत. मात्र, श्रीलंकेच्या खेळपट्ट्यांवर धावा करणे त्याच्यासाठी सोपे नसेल. आगामी सामन्यांमध्ये तो कशी कामगिरी करतो हे पाहणे बाकी आहे.

Web Title: India a vs sri lanka a vaibhav sooryavanshi failed to show his magic with his bat in the tri series first odi

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Published On: Jun 09, 2026 | 11:55 AM

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