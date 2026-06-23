IND vs IRE: भारतीय संघाचे पहिले घमासान! शुक्रवारी देणार Ireland ला टक्कर, कधी आणि कुठे दिसणार Live Streaming

ही मालिका विशेष आहे कारण श्रेयस अय्यर कर्णधार म्हणून पदार्पण करणार आहे. काही दिवसांपूर्वी बेलफोर्टमधील हिंसाचाराच्या बातम्या समोर आल्याने या दौऱ्यावर अनिश्चिततेचे सावट पसरले होते, पण आता सर्व काही ठीक असल्याचे दिसून येत आहे आणि जगभरातील क्रिकेटचे चाहते या सामन्यासाठी उत्सुक आहेत. भारताचे दोन्ही सामने बेलफोर्टमधील स्टॉर्मोंट क्रिकेट मैदानावर खेळले जातील. या मालिकेतून अचानक नितीश कुमार रेड्डीची दुखापतीमुळे माघार घेण्यात आली असली तरीही आता या संघात सूर्यांश शेडगेची एंट्री होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
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आयर्लंडने केले स्पष्ट
क्रिकेट आयर्लंडने म्हटले आहे, “आम्ही परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहोत. ज्या भागांमध्ये परिस्थिती चांगली नाही, त्या भागांवर आम्ही नजर ठेवून आहोत. पण आम्ही संबंधित अधिकारी आणि प्रादेशिक संस्थांच्या सतत संपर्कात आहोत.” चला, या मालिकेसंबंधित सर्व तपशिलांवर एक नजर टाकूया.
भारत विरुद्ध आयर्लंड मालिका कुठे प्रसारित होईल?
ही मालिका सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनल्सवर प्रसारित होईल. चाहते सोनी लाईव्ह ॲप आणि वेबसाइटवरही सामने पाहू शकतात.
मालिकेचे वेळापत्रक आणि भारतीय वेळा काय आहेत?
दोन्ही सामने अनुक्रमे २६ जून आणि २८ जून रोजी खेळले जातील. सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ६:०० वाजल्यापासून सुरू होईल.
भारतीय आणि आयर्लंडचे संघ कोणते आहेत?
भारत: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव
आयर्लंड: लॉर्कन टकर (कर्णधार), रॉस अडायर, बेंजामिन कॅलिट्झ, गॅरेथ डेलेनी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मॅथ्यू हम्फ्रे, गेविन होए, मॅथ्यू हॅलार्ड, लियाम मॅककार्थी, जे मुंद्रा, हॅरी टेक्टर, टीम टेक्टर, रुबेन विल्सन
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