मंगळवार, 23 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • India Vs Ireland Series When And Where To Watch Live Streaming Details Inside

IND vs IRE: भारतीय संघाचे पहिले घमासान! शुक्रवारी देणार Ireland ला टक्कर, कधी आणि कुठे दिसणार Live Streaming

Updated On: Jun 23, 2026 | 10:02 PM IST
जाहिरात
सारांश

26 जूनपासून भारत विरूद्ध आयर्लंड सामना खेळला जाणार आहे. शुक्रवारी या सिरीजची सुरूवात होत असून नक्की हे सामने कुठे आणि किती वाजता पाहता येणार आहेत याबाबत अधिक माहिती घेऊया

भारत आणि आयर्लंडचा सामना नक्की कुठे आणि कधी पाहता येणार (फोटो सौजन्य - Instagram)

भारत आणि आयर्लंडचा सामना नक्की कुठे आणि कधी पाहता येणार (फोटो सौजन्य - Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारत विरूद्ध आयर्लंड सिरीज २६ जूनपासून 
  • वैभव सूर्यवंशी खेळणार भारतासाठी पहिली आंतरराष्ट्रीय मॅच 
  • कुठे आणि कधी पाहता येणार भारत विरूद्ध आयर्लंडचे सामने 
भारत – अफगाणिस्तान – श्रीलंका ‘अ’ मालिका आता इतिहासजमा झाली आहे. केवळ भारतीयच नव्हे, तर जगभरातील लाखो चाहत्यांचे लक्ष आता शुक्रवारपासून सुरू होणाऱ्या आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेवर केंद्रित झाले आहे. आयर्लंड विरुद्ध भारत या सामन्याकडे लक्ष असण्यामागे अनेक कारणे असली तरी, सर्वात मोठे कारण म्हणजे वैभव सूर्यवंशी. श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या अंतिम सामन्यातील त्याच्या त्सुनामीसारख्या ९४ धावांच्या खेळीने आयर्लंड मालिकेची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे. 

ही मालिका विशेष आहे कारण श्रेयस अय्यर कर्णधार म्हणून पदार्पण करणार आहे. काही दिवसांपूर्वी बेलफोर्टमधील हिंसाचाराच्या बातम्या समोर आल्याने या दौऱ्यावर अनिश्चिततेचे सावट पसरले होते, पण आता सर्व काही ठीक असल्याचे दिसून येत आहे आणि जगभरातील क्रिकेटचे चाहते या सामन्यासाठी उत्सुक आहेत. भारताचे दोन्ही सामने बेलफोर्टमधील स्टॉर्मोंट क्रिकेट मैदानावर खेळले जातील. या मालिकेतून अचानक नितीश कुमार रेड्डीची दुखापतीमुळे माघार घेण्यात आली असली तरीही आता या संघात सूर्यांश शेडगेची एंट्री होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

IND Vs IRE: 26 जून पासून रंगणार थरार! आयर्लंडने जाहीर केला संघ, ‘हा’ खेळाडू असणार कर्णधार

आयर्लंडने केले स्पष्ट

क्रिकेट आयर्लंडने म्हटले आहे, “आम्ही परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहोत. ज्या भागांमध्ये परिस्थिती चांगली नाही, त्या भागांवर आम्ही नजर ठेवून आहोत. पण आम्ही संबंधित अधिकारी आणि प्रादेशिक संस्थांच्या सतत संपर्कात आहोत.” चला, या मालिकेसंबंधित सर्व तपशिलांवर एक नजर टाकूया.

भारत विरुद्ध आयर्लंड मालिका कुठे प्रसारित होईल?

ही मालिका सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनल्सवर प्रसारित होईल. चाहते सोनी लाईव्ह ॲप आणि वेबसाइटवरही सामने पाहू शकतात.

मालिकेचे वेळापत्रक आणि भारतीय वेळा काय आहेत?

दोन्ही सामने अनुक्रमे २६ जून आणि २८ जून रोजी खेळले जातील. सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ६:०० वाजल्यापासून सुरू होईल.

भारतीय आणि आयर्लंडचे संघ कोणते आहेत?

भारत: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव

आयर्लंड: लॉर्कन टकर (कर्णधार), रॉस अडायर, बेंजामिन कॅलिट्झ, गॅरेथ डेलेनी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मॅथ्यू हम्फ्रे, गेविन होए, मॅथ्यू हॅलार्ड, लियाम मॅककार्थी, जे मुंद्रा, हॅरी टेक्टर, टीम टेक्टर, रुबेन विल्सन

Vaibhav Sooryavanshi: ‘तो आला, भांडला, मारले आणि जाळून टाकले’, वैभव सूर्यवंशीचा श्रीलंकेत दबदबा, चाहता कॅमेऱ्यासमोरच….

Web Title: India vs ireland series when and where to watch live streaming details inside

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 23, 2026 | 10:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 Series: ५६ बॉल्स अन् १३६ रन्स! Tilak Verma चे मैदानावर वादळ; विरोधी गोलंदाजांना फुटला घाम
1

T20 Series: ५६ बॉल्स अन् १३६ रन्स! Tilak Verma चे मैदानावर वादळ; विरोधी गोलंदाजांना फुटला घाम

स्वप्न सत्यात उतरलं! टीम इंडियाची जर्सी मिळताच Vaibhav Sooryvanshi झाला भावूक, Video Viral
2

स्वप्न सत्यात उतरलं! टीम इंडियाची जर्सी मिळताच Vaibhav Sooryvanshi झाला भावूक, Video Viral

IND vs IRE: भारतीय टीमला मोठा धक्का, ‘हा’ खेळाडू दौऱ्यातून बाहेर; कोण घेणार जागा?
3

IND vs IRE: भारतीय टीमला मोठा धक्का, ‘हा’ खेळाडू दौऱ्यातून बाहेर; कोण घेणार जागा?

IND Vs IRE: 26 जून पासून रंगणार थरार! आयर्लंडने जाहीर केला संघ, ‘हा’ खेळाडू असणार कर्णधार
4

IND Vs IRE: 26 जून पासून रंगणार थरार! आयर्लंडने जाहीर केला संघ, ‘हा’ खेळाडू असणार कर्णधार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कियाचा मोठा धमाका! कियाच्या ३ नवीन एसयूव्ही लवकरच येणार मार्केटमध्ये!

कियाचा मोठा धमाका! कियाच्या ३ नवीन एसयूव्ही लवकरच येणार मार्केटमध्ये!

Jun 23, 2026 | 10:46 PM
PM मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट, लवकर होणार कॅबिनेटमध्ये फेरबदल? हालचालींना वेग

PM मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट, लवकर होणार कॅबिनेटमध्ये फेरबदल? हालचालींना वेग

Jun 23, 2026 | 10:30 PM
२०२७ पूर्वी भारतात होणार ‘या’ नवीन इलेक्ट्रीक कार लॉन्च! संपूर्ण यादी जाणून घ्या

२०२७ पूर्वी भारतात होणार ‘या’ नवीन इलेक्ट्रीक कार लॉन्च! संपूर्ण यादी जाणून घ्या

Jun 23, 2026 | 10:27 PM
IND vs IRE: भारतीय संघाचे पहिले घमासान! शुक्रवारी देणार Ireland ला टक्कर, कधी आणि कुठे दिसणार Live Streaming

IND vs IRE: भारतीय संघाचे पहिले घमासान! शुक्रवारी देणार Ireland ला टक्कर, कधी आणि कुठे दिसणार Live Streaming

Jun 23, 2026 | 10:02 PM
आमदार सोपल यांच्या घरावर मध्यरात्री हल्ल्याचा प्रयत्न; ८ जणांविरोधात गुन्हा, पेटते फटाके फेकून आग लावण्याचा आरोप

आमदार सोपल यांच्या घरावर मध्यरात्री हल्ल्याचा प्रयत्न; ८ जणांविरोधात गुन्हा, पेटते फटाके फेकून आग लावण्याचा आरोप

Jun 23, 2026 | 10:01 PM
शिर्डीत शिवसैनिकांना नजरकैदेत ठेवल्याचा आरोप; संजय राऊत यांचा सरकारवर गंभीर आरोप

शिर्डीत शिवसैनिकांना नजरकैदेत ठेवल्याचा आरोप; संजय राऊत यांचा सरकारवर गंभीर आरोप

Jun 23, 2026 | 09:51 PM
निसान टेक्टॉनचा पहिला लूक समोर; ‘बेबी पेट्रोल’ म्हणून मारणार एन्ट्री

निसान टेक्टॉनचा पहिला लूक समोर; ‘बेबी पेट्रोल’ म्हणून मारणार एन्ट्री

Jun 23, 2026 | 09:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा