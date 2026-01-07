IND vs NZ: विराटने झटकली जबाबदारी, पण Rishabh Pant ने पणाला लावले स्वतःचे करिअर; Playing 11 मध्ये मिळणार का जागा

विराट गेला, पंत निभावतोय जबाबदारी
भारतीय संघ ११ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी ७ जानेवारी रोजी बडोद्यामध्ये जमणार आहे. तथापि, ८ जानेवारी रोजी बेंगळुरूच्या अलूर येथे होणारा दिल्लीचा शेवटचा विजय हजारे ट्रॉफी लीग सामना खेळल्यानंतरच ऋषभ पंत संघात सामील होईल. विराट कोहली देखील दिल्ली संघाचा भाग होता, परंतु त्याने दिल्लीसाठी सहापैकी फक्त दोन सामने खेळले, ज्यात आंध्र प्रदेशविरुद्ध १३१ आणि गुजरातविरुद्ध ७७ धावांची प्रभावी खेळी समाविष्ट आहे.
टीम इंडियामध्ये पंतचे स्थान निश्चित झालेले नाही
दुखापतीमुळे बराच काळ संघाबाहेर असलेल्या ऋषभ पंतला टी-२० विश्वचषक संघात स्थान मिळालेले नाही. आता न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय संघात त्याचा समावेश झाला असला तरी, संघात स्थान निश्चित करण्यासाठी त्याच्याकडे विजय हजारे ट्रॉफीसारख्या स्पर्धेतून फायदा घेण्याशिवाय पर्याय नाही. पंतने (२८) आतापर्यंत सहा सामन्यांमध्ये ४२.४ च्या सरासरीने आणि ११२.७६ च्या स्ट्राईक रेटने २१२ धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्याच्या धावा संघासाठी महत्त्वाच्या क्षणी आल्या आहेत. त्याने संघाचे नेतृत्वही उत्तम प्रकारे केले आहे.
दिल्ली कर्णधारपदाची जबाबदारी पार पाडेल
पंत देशांतर्गत ५० षटकांच्या स्पर्धेत दिल्लीचे नेतृत्व करत आहे आणि संघ सध्या पाच विजयांनंतर २० गुणांसह गट डी मध्ये आघाडीवर आहे. दिल्लीने आतापर्यंत सहा सामने खेळले आहेत, त्यांचा एकमेव पराभव ओडिशाकडून झाला आहे. त्यांचा शेवटचा लीग सामना हरियाणाविरुद्ध आहे.
Playing 11 मध्ये स्थान मिळेल का?
पंतची केएल राहुलनंतर दुसरा यष्टीरक्षक म्हणून एकदिवसीय संघात निवड झाली आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या घरच्या एकदिवसीय मालिकेपासून तो ही भूमिका बजावत आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत त्याच्यापेक्षा इशान किशनला प्राधान्य दिले जाईल अशी अटकळ होती, परंतु निवड समितीने पंतला कायम ठेवले कारण त्याने ऑगस्ट २०२४ पासून एकदिवसीय सामना खेळला नाही, त्यामुळे त्याला वगळण्याचे कोणतेही कारण नव्हते.
पंतप्रमाणेच श्रेयस अय्यरही नंतर होणार सहभागी
ऋषभ पंत व्यतिरिक्त, श्रेयस अय्यरही बडोद्याला उशिरा पोहोचेल. मंगळवारी जयपूरमध्ये त्याने मुंबईला हिमाचल प्रदेशविरुद्ध विजय मिळवून दिला आणि ८ जानेवारी रोजी पंजाबविरुद्ध त्यांचा शेवटचा लीग सामना खेळणार आहे. अय्यर संघाचे नेतृत्व करत आहे आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स त्याच्या तंदुरुस्तीवर लक्ष ठेवून आहे कारण तो पोटाच्या अंतर्गत दुखापतीतून आणि त्यानंतरच्या शस्त्रक्रियेतून बरा होत आहे आणि ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत तो खेळू शकत नाही.