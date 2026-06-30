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Shocking: भारतीय क्रिकेटरला मोठा धक्का! PBKS मधील स्टार खेळाडूविरूद्ध FIR दाखल, Cook ला मारहाणीचा आरोप

Updated On: Jun 30, 2026 | 03:02 PM IST
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सारांश

पोलिसांनी एका भारतीय क्रिकेटपटू आणि पंजाब किंग्सच्या खेळाडूविरोधात FIR दाखल केले आहे. स्वयंपाक्याला मारहाण करून शिवीगाळ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत अधिक माहिती

क्रिकेटर शशांक सिंहवर मारहाणीचा आरोप (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम/X.com)

क्रिकेटर शशांक सिंहवर मारहाणीचा आरोप (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम/X.com)

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विस्तार
  • पंजाब किंंग्जच्या उपकप्तानवर लागला मोठा आरोप
  • मारहाणीचा आरोपाखाली एफआयआर दाखल
  • भारतीय क्रिकेटरने अजून कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही 
भारतीय क्रिकेटसाठी हा एक मोठा धक्का ठरू शकतो. IPL संपल्यानंतर, पोलिसांनी भारतीय क्रिकेटपटू आणि पंजाब किंग्सचा खेळाडू शशांक सिंगविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. शशांकने स्वयंपाकी कर्मचारी विपेंद्र सिंग याला मारहाण करून त्याचा छळ केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी एफआयआर दाखल केला आहे. मारहाणीसह अनेक आरोपांखाली तीन जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मध्य प्रदेशातील भोपाळमध्ये, IPL खेळाडू शशांक सिंग, त्याचे वडील, निवृत्त आयपीएस अधिकारी शैलेश सिंग आणि कुटुंबाच्या ड्रायव्हरविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्या घरी स्वयंपाकी म्हणून काम करणाऱ्या विपेंद्र सिंग तोमर (३१) यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रेवा येथील रहिवासी असलेल्या विपेंद्रने आरोप केला आहे की, त्याला मारहाण करण्यात आली, त्याचा छळ करण्यात आला आणि त्याला जबरदस्तीने डांबून ठेवण्यात आले. या तक्रारीच्या आधारे सोमवारी रतिबाद पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

सरकारी नोकरीचे आश्वासन

स्वयंपाकी विपेंद्र सिंग यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, त्यांना एका ओळखीच्या व्यक्तीमार्फत रेवा येथून भोपाळला आणण्यात आले. त्यांनी दावा केला की, त्यांना माजी आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नीलबाद येथील बंगल्यात दरमहा १५,००० रुपये पगाराची नोकरी, मोफत निवास आणि भोजन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, तसेच भविष्यात सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी मदत करण्याचेही आश्वासन दिले होते.

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मानसिक छळाचे आरोप

तक्रारदाराचा आरोप आहे की, काम सुरू केल्याच्या काही तासांतच त्यांचा मानसिक छळ आणि अपमान करण्यात आला. जेवणाच्या दर्जाबद्दल तक्रार केल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिघडली, असा त्यांचा दावा आहे.

याशिवाय नोकरी सोडण्याच्या धमकीनंतर फोन जप्त करण्यात आल्याचेही सांगितलं. तक्रारदाराने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, जेव्हा त्यांनी अपमानास्पद वातावरण पाहिले आणि नोकरी सोडून घरी परतण्याची इच्छा व्यक्त केली, तेव्हा शशांक संतापला. स्वयंपाक्याने पुढे आरोप केला की, आरोपीने त्यांना कोणाशीही संपर्क साधता येऊ नये म्हणून त्यांचा मोबाईल फोन जबरदस्तीने जप्त केला आणि त्यांच्या इच्छेविरुद्ध काम सुरू ठेवण्यासाठी दबाव टाकला.

जबरदस्तीने दरवाजा उघडून मारहाण

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, त्याने स्वतःच्या संरक्षणासाठी स्वतःला एका खोलीत कोंडून घेतले होते. मात्र, वडील-मुलगा जोडीने त्यांच्या ड्रायव्हरसह कथितरित्या दरवाजा उघडून त्याच्यावर निर्घृणपणे हल्ला केला. पोलिसांनी केलेल्या वैद्यकीय तपासणीत पीडिताच्या चेहऱ्यावर आणि शरीरावर जखमांच्या स्पष्ट खुणा आढळून आल्या.

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या कलमांखाली गुन्हा दाखल

औपचारिक तक्रार आणि वैद्यकीय अहवालांच्या आधारे, रतनगड पोलिसांनी प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदवला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे: कलम २९६ (ब) अश्लील कृत्य आणि सार्वजनिक अश्लीलता; कलम ११५ (२) स्वेच्छेने दुखापत/हल्ला करणे; आणि कलम ३ (५) संयुक्त फौजदारी जबाबदारी (एकापेक्षा जास्त व्यक्तींनी समान उद्देशाने केलेली कृत्ये).

दरम्यान FIR बाबत क्रिकेटपटूकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. तसंच बीसीसीआय किंवा पंजाब किंग्सकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. 

Web Title: Indian cricketer who plays for punjab kings shashank singh faces allegations of assault fir registered

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Published On: Jun 30, 2026 | 03:02 PM

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