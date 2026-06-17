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IND Vs AFG Live: याला म्हणतात पिसं काढणं! Shubhman Gill चे तुफानी दीडशतक; भारत ४०० पार जाणार?

Updated On: Jun 17, 2026 | 04:56 PM IST
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सारांश

डावखुरा फलंदाज इशान किशनने भारतीय संघात प्रवेश मिळलायवर स्वतःला सिद्ध केले आहे. इशान किशनने अफगणिस्तानविरुद्ध शानदार शतक ठोकले. आज इशान किशन जबरदस्त फॉर्ममध्ये खेळत होता. इशान किशन १२५ रन्स करून आउट झाला.

IND Vs AFG Live: याला म्हणतात पिसं काढणं! Shubhman Gill चे तुफानी दीडशतक; भारत ४०० पार जाणार?

शुभमन गिलचे दीडशतक (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • कर्णधार सुभमन गिलचे दीडशतक 
  • ४२ ओव्हर्समध्ये भारत ३५० च्या स्कोअरवर 
  • इशान किशन १२५ रन्सवर आउट
INDIA Vs Afghanistan 2nd ODI Match Live: लखनौच्या स्टेडियमवर भारतीय संघाने धुमाकूळ घातला आहे. अफगणिस्तानविरुद्ध भारत आज आपला दूसरा एकदिवसीय सामना खेळत आहे. अफगणिस्तानच्या संघाने बहर्ताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. दरम्यान कर्णधार शुभमन गिलने खणखणीत दीड शतक ठोकले आहे. १५४ रन्सची दमदार खेळी करून आउट झाला.

भारतीय संघाचे नेतृत्व शुभमन गिल करत आहे. पहिल्या सामन्यात देखील कर्णधार शुभमन गिलने शानदार खेळी केली होती. शुभमन गिलने शतकी खेळी केली होती. आजच्या सामन्यात देखील कर्णधार शुभमन गिलने शानदार खेळी केली आहे. इशान किशन आणि शुभमन गिलने मोठी भागीदारी रचत भारताचा डाव सावरला. कर्णधार शुभमन गिलने शानदार दीड शतक ठोकले आहे.  शुभमन गिल 154 रन्स केल्या.

अफगणिस्तानच्या संघाने टॉस जिंकत भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. लखनौचे पीच गोलंदाजीसाठी उपयुक्त असल्याने अफगणिस्तानने प्रथम गोलंदाजी करणे पसंत केले. भारतीय संघाकडून रोहित शर्मा आणि यशस्वी जयस्वालनेडावाची सुरुवात केली. यशस्वी जयस्वाल चांगली खेळी करू शकला नाही. तो केवळ ४ रन्स करून आउट झाला. तर रोहित शर्माने शानदार खेळ केली. मागील सामन्यात गिलमुळे रनआउट झालेल्या रोहित शर्माने आज ४८ रन्सची तडाखेबंद खेळी केली. मात्र तो आपले अर्धशतक पूर्ण करू शकला नाही.

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पीच रिपोर्ट?

लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर असणारी खेळपट्टी स्पिनर्सला अनुकूल असल्याचे म्हटले जाते. येथील पीच काळ्या मातीपासून तयार करण्यात आले आहे. या ठिकाणी चेंडूला टर्न मोठ्या प्रमाणावर मिळतो. मात्र फलंदाजांनी काही ओव्हर्स खेळून काढल्या तर ते चांगली फलंदाजी करू शकतात. येथील पीच काही प्रमाणात स्लो आहे. त्यामुळे टॉस जिंकून कोणताही संघ या ठिकाई गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

दोन्ही संघाचे प्लेइंग ११

भारत: रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग.

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अफगाणिस्तानः रहमानउल्ला गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम झद्रान, सादिकुल्ला अटल, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), दरविश रसूली, रशीद खान, न्गेलिया खरोती, एएम गझनफर, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी.

Web Title: Indian team shubhman gill make 150 runs against afghanistan 2nd odi series

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Published On: Jun 17, 2026 | 04:52 PM

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