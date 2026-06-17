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IND VS AFG ODI 2026: ‘भारताविरूद्ध जिंकणं…’, दुसऱ्या ODI आधी अफगाणिस्तानचा कर्णधार ‘हे’ काय बोलून गेला

Updated On: Jun 17, 2026 | 03:17 PM IST
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सारांश

अफगाणिस्तान आणि भारत यांच्यातील दुसरा एकदिवसीय सामना १७ जून रोजी खेळला जात आहे. हा दुसरा एकदिवसीय सामना लखनौ येथील श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे

हशमतुल्लाह शाहिदीचे भारतीय क्रिकेट टीमबाबत प्रामाणिक मत (फोटो सौजन्य - Instagram)

हशमतुल्लाह शाहिदीचे भारतीय क्रिकेट टीमबाबत प्रामाणिक मत (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • भारतीय क्रिकेट टीम मजूबत 
  • अफगाणिस्तानच्या कप्तानने केले कौतुक 
  • काय म्हणाला भारतीय संघाबद्दल जाणून घ्या 
आज, १७ जून रोजी, अफगाणिस्तान आणि भारत यांच्यात दुसरा एकदिवसीय सामना खेळला जात आहे. हा सामना लखनौ येथील श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे. दुसरा एकदिवसीय सामना दुपारी १:३० वाजता सुरू झाला. पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानला ७ गडी राखून पराभूत केले होते. तर दुसऱ्या सामन्यावरही भारताची पकड सध्या दिसून येत आहे. 

अफगाणिस्तानचा कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीने सामन्यापूर्वी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले. तो म्हणाला की, भारतासारखा संघ जास्त संधी देत ​​नाही. अफगाण संघाने मिळणाऱ्या संधींचा फायदा घ्यायला शिकले पाहिजे. पहिल्या एकदिवसीय सामन्यावर पावसाचा परिणाम झाला होता. तीन दिवसीय एकदिवसीय सामन्यात अफगाणिस्तान ०-१ ने पिछाडीवर आहे. पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात सलामीवीर रहमतुल्ला गुरबाजने ५१ चेंडूंमध्ये १०२ धावा केल्या होत्या. तथापि, रहमतुल्लाच्या शानदार खेळीनंतरही अफगाणिस्तानला पराभवाला सामोरे जावे लागले.

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काय म्हणाला हशमतुल्लाह

दुसरा एकदिवसीय सामना सुरू होण्यापूर्वी, हशमतुल्ला शाहिदी म्हणाले, “जेव्हा तुम्ही भारतासारख्या देशाविरुद्ध खेळता, तेव्हा ते तुम्हाला जिंकण्याची फारशी संधी देत ​​नाहीत. त्यामुळे, जेव्हा तुम्ही आघाडीवर असता, तेव्हा तुम्ही त्याचा फायदा घेतला पाहिजे आणि सामना त्यांच्या हातून निसटू देऊ नये.” शाहिदी म्हणाले की, भारत घरच्या मैदानावर एक खूप मजबूत संघ आहे. भारतात खेळायला येणाऱ्या कोणत्याही संघासाठी सामना जिंकणे आव्हानात्मक ठरते. ही एकदिवसीय मालिका अफगाणिस्तानची भारताविरुद्धची पहिली द्विपक्षीय एकदिवसीय मालिका आहे. हशमतुल्ला शाहिदी म्हणाले की, अशा अनुभवामुळे त्यांच्या संघाला विकसित होण्यास मदत होईल.

शाहिदी पुढे म्हणाला की, जेव्हा आम्ही भारतासारख्या बलाढ्य देशाविरुद्ध खेळतो, तेव्हा आम्ही खूप काही शिकतो. खेळाडूंना उच्च-स्तरीय क्रिकेट खेळण्याचा आत्मविश्वास मिळतो. आम्हाला आमच्या चुका तपासण्याची आणि आम्ही कुठे कमी पडतो हे पाहण्याची संधी मिळते.

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कमतरतेकडे वेधले लक्ष 

अफगाणिस्तानच्या कर्णधाराने संघातील एकदिवसीय सामन्यांच्या अनुभवाच्या कमतरतेकडेही लक्ष वेधले. हशमतुल्ला शाहिदी म्हणाला की, “आम्ही खूप दिवसांपासून एकदिवसीय क्रिकेट खेळलेलो नाही.” ते म्हणतात की, संघाने गेल्या दोन-तीन वर्षांत फक्त आठ किंवा नऊ एकदिवसीय सामने खेळले आहेत, जे खूपच कमी आहेत. शाहिदीच्या मते, भारताविरुद्धच्या शेवटच्या सामन्यातील पराभवाचे हेच कारण असू शकते.

धर्मशाळा येथे खेळल्या गेलेल्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात अफगाणिस्तानने भारताला कडवी झुंज दिली. पावसामुळे बाधित झालेल्या २५ षटकांच्या सामन्यात अफगाणिस्तानने प्रथम फलंदाजी करत १९४ धावांचे लक्ष्य ठेवले. तथापि, शुभमन गिलच्या शानदार खेळीमुळे आणि केएल राहुलच्या निर्णायक फटक्यांमुळे भारताने हा सामना ७ गडी राखून जिंकला. या सामन्यात रोहित शर्मा चांगली कामगिरी करू शकला नाही. तो केवळ १६ धावांवर बाद झाला. आजच्या सामन्यात सर्वांचे लक्ष रोहित शर्मावर असेल. अफगाणिस्तान संघाने शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यात केलेली कामगिरी भारतीय संघ हलक्यात घेणार नाही.

Web Title: India vs afghanistan 2nd odi 2026 afg captain hashmatullah shahidi said india is very powerful team

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Published On: Jun 17, 2026 | 03:17 PM

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