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IND vs AFG Live: कडक, खणखणीत अन्…! अफगणिस्तानविरुद्ध Ishan Kishan चे वादळी शतक

Updated On: Jun 17, 2026 | 04:22 PM IST
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सारांश

भारतीय संघाकडून रोहित शर्मा आणि यशस्वी जयस्वालने दवाची सुरुवात केली. यशस्वी जयस्वाल चांगली खेळी करू शकला नाही. तो केवळ ४ रन्स करून आउट झाला. तर रोहित शर्माने शानदार खेळी केली.

IND vs AFG Live: कडक, खणखणीत अन्...! अफगणिस्तानविरुद्ध Ishan Kishan चे वादळी शतक

इशान किशनचे शानदार शकत (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार

इशान किशनचे अफगणिस्तानविरुद्ध खणखणीत शतक 
गिल अन् इशानची २०० रन्सची भागीदारी 
३५ ओव्हर्समध्ये भारत ३०० च्या आसपास

India Vs Afghanistan 2 nd ODI Match Live: भारतीय संघाचा विकेटकिपर आणि डावखुरा फलंदाज इशान किशनने अफगणिस्तानविरुद्ध खणखणीत शतक ठोकले आहे. इशान किशनने खणखणीत शतक ठोकत भारताचा स्कोअर एका मजबूत स्थितीत आणून ठेवला आहे. कर्णधार शुभमन गिल आणि इशान किशन या दोन्ही फलंदाजांनी शतकी खेळी केली. दोघांनी २०० पेक्षा जास्त रन्सची भागीदारी केली आहे.

दोन्ही संघाचे प्लेइंग ११

भारत: रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग.

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अफगाणिस्तानः रहमानउल्ला गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम झद्रान, सादिकुल्ला अटल, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), दरविश रसूली, रशीद खान, न्गेलिया खरोती, एएम गझनफर, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी.

Web Title: Ishan kishan century against afghanistan 2 odi match in lucknow

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Published On: Jun 17, 2026 | 04:16 PM

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