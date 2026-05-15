Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

IPL 2026 च्या प्लेऑफमधून बाहेर पडलेल्या MI ने धरमशाला येथे पंजाब किंग्सच्या आशांवर पाणी फेरले. रोमांचक सामन्यात पंजाबला ६ गडी राखून पराभूत केले. तिलक वर्माने जल्लोषात रोहित शर्मासाठी खास संदेश दिला

Updated On: May 15, 2026 | 12:00 PM
तिलक वर्माचे तुफान सेलिब्रेशन (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • तिलक वर्माने पंजाब किंग्जला रडवले
  • रोहित शर्माला दिला खास मेसेज 
  • मैदानाच केला जल्लोष 
आयपीएल २०२६ च्या ५८ व्या सामन्यात, तिलक वर्माच्या ३३ चेंडूंतील नाबाद ७५ धावांच्या जोरावर मुंबई इंडियन्सने पंजाब किंग्सवर ६ गडी राखून विजय मिळवला. मुंबईसाठी हा विजय जरी महत्त्वपूर्ण नसला तरी, त्याने पंजाब किंग्सच्या विजयाच्या आशांवर नक्कीच पाणी फेरले आहे. धरमशाला येथे खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, पंजाब किंग्सने निर्धारित २० षटकांत ८ गडी गमावून २०० धावांचा झुंजार टप्पा गाठला. प्रत्युत्तरात, रायन रिकल्टन आणि रोहित शर्मा यांनी मुंबईला वेगवान सुरुवात करून दिली, पण सामन्याचा खरा हिरो तिलक वर्मा ठरला. हा सामना जिंकल्यानंतर तिलक वर्माने एकच जल्लोष केला आणि रोहित शर्माला आपला हा विजय समर्पित केल्याचे दिसले. 

तिलकची विजयी खेळी 

जेव्हा मधल्या षटकांमध्ये मुंबई इंडियन्सच्या एकापाठोपाठ एक विकेट पडल्या आणि पंजाबला पुनरागमन करण्याची संधी मिळाली, तेव्हा तिलकने केवळ एक संयमी खेळीच केली नाही, तर शेवटच्या षटकांमध्ये जलद धावा करून पंजाबला सामन्यातून वाचवले. तथापि, मार्को जॅनसेनकडूनही तिलकला जीवदान मिळाले. आपल्या सामना जिंकवून देणाऱ्या खेळीत, तिलकने मुंबईसाठी ६ षटकार आणि ६ चौकार मारले. विजयानंतर, तिलक वर्माने संघाचा वरिष्ठ खेळाडू रोहित शर्माला समर्पित एक विशेष जल्लोष केला.

तिलकने हातांनी ‘४५’ चा इशारा केला

 

सामना संपल्यानंतर तिलक वर्माने डगआऊटमध्ये बसलेल्या रोहित शर्माकडे बोट दाखवत हातांनी एक विशेष इशारा केला. त्याने एका हाताची चार बोटे आणि दुसऱ्या हाताची पाच बोटे दाखवली. याचा अर्थ ४५ होता, कारण रोहित शर्मा ४५ क्रमांकाची जर्सी घालतो. या इशाऱ्याद्वारे तिलक वर्माने मुंबईचा विजय रोहित शर्माला समर्पित केला. तिलक वर्माच्या या जल्लोषाने चाहते भारावून गेले. तिलक वर्मा हा रोहित शर्माला खूपच मानतो आणि त्याचा आदर्शही रोहित आहे हे जगापासून लपलेले नाही.

तिलक वर्माने रोहित शर्माच्या कर्णधारपदाखाली आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. तेव्हापासून तिलक आणि रोहित यांच्यात एक विशेष नाते निर्माण झाले आहे. रोहित शर्मा हा मुंबई इंडियन्सचा सर्वात यशस्वी कर्णधारही राहिला आहे. रोहितच्या कर्णधारपदाखाली मुंबईने पाच आयपीएल ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. मात्र, आयपीएल २०२५ मध्ये मुंबईने रोहितला कर्णधारपदावरून हटवून ही जबाबदारी हार्दिक पांड्याकडे दिली, पण त्याच्या नेतृत्वाखाली संघ सलग दुसऱ्या हंगामात अपयशी ठरला आहे.

Published On: May 15, 2026 | 11:58 AM

