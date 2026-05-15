Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले
तिलकची विजयी खेळी
जेव्हा मधल्या षटकांमध्ये मुंबई इंडियन्सच्या एकापाठोपाठ एक विकेट पडल्या आणि पंजाबला पुनरागमन करण्याची संधी मिळाली, तेव्हा तिलकने केवळ एक संयमी खेळीच केली नाही, तर शेवटच्या षटकांमध्ये जलद धावा करून पंजाबला सामन्यातून वाचवले. तथापि, मार्को जॅनसेनकडूनही तिलकला जीवदान मिळाले. आपल्या सामना जिंकवून देणाऱ्या खेळीत, तिलकने मुंबईसाठी ६ षटकार आणि ६ चौकार मारले. विजयानंतर, तिलक वर्माने संघाचा वरिष्ठ खेळाडू रोहित शर्माला समर्पित एक विशेष जल्लोष केला.
तिलकने हातांनी ‘४५’ चा इशारा केला
सामना संपल्यानंतर तिलक वर्माने डगआऊटमध्ये बसलेल्या रोहित शर्माकडे बोट दाखवत हातांनी एक विशेष इशारा केला. त्याने एका हाताची चार बोटे आणि दुसऱ्या हाताची पाच बोटे दाखवली. याचा अर्थ ४५ होता, कारण रोहित शर्मा ४५ क्रमांकाची जर्सी घालतो. या इशाऱ्याद्वारे तिलक वर्माने मुंबईचा विजय रोहित शर्माला समर्पित केला. तिलक वर्माच्या या जल्लोषाने चाहते भारावून गेले. तिलक वर्मा हा रोहित शर्माला खूपच मानतो आणि त्याचा आदर्शही रोहित आहे हे जगापासून लपलेले नाही.
तिलक वर्माने रोहित शर्माच्या कर्णधारपदाखाली आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. तेव्हापासून तिलक आणि रोहित यांच्यात एक विशेष नाते निर्माण झाले आहे. रोहित शर्मा हा मुंबई इंडियन्सचा सर्वात यशस्वी कर्णधारही राहिला आहे. रोहितच्या कर्णधारपदाखाली मुंबईने पाच आयपीएल ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. मात्र, आयपीएल २०२५ मध्ये मुंबईने रोहितला कर्णधारपदावरून हटवून ही जबाबदारी हार्दिक पांड्याकडे दिली, पण त्याच्या नेतृत्वाखाली संघ सलग दुसऱ्या हंगामात अपयशी ठरला आहे.
