Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Shilpa Thakre चा धाडसी निर्णय, नायिकेच्या भूमिकेनंतर साकारणार खलनायिका

शिल्पा ठाकरेने आतापर्यंत अनेक भूमिका केल्या आहेत. मात्र ती प्रेक्षकांसमोर नेहमीच नायिकेच्या आणि सकारात्मक भूमिकेत आली आहे. पण आता तिने धाडसी निर्णय घेत खलनायिकेची भूमिका स्वीकारली आहे

Updated On: May 15, 2026 | 11:39 AM
शिल्पा ठाकरे दिसणार खलनायिकेच्या रूपात

शिल्पा ठाकरे दिसणार खलनायिकेच्या रूपात

Follow Us:
Follow Us:
  • शिल्पा ठाकरेचा धाडसी निर्णय 
  • साकारणार इन्स्पेक्टर मंजूमध्ये खलनायिका 
  • पहिल्यांदाच साकारणार खलनायिकेची भूमिका 
मराठी मालिकांमध्ये मुख्य आणि सकारात्मक भूमिकांमधून प्रेक्षकांची मनं जिंकणारी अभिनेत्री शिल्पा ठाकरे आता करिअरमधील एक धाडसी निर्णय घेताना दिसत आहे. नायिकेची ओळख असताना शिल्पाने पहिल्यांदाच खलनायिकेची भूमिका स्वीकारली आहे. सन मराठीवरील लोकप्रिय मालिका ‘इन्स्पेक्टर मंजू’ मध्ये शिल्पा अनुष्का पाटील ही महत्त्वाची भूमिका साकारणार असून तिच्या एन्ट्रीमुळे कथानकाला मोठं वळण मिळणार आहे.

‘महाराष्ट्राची फेव्हरेट एक्सप्रेशन क्वीन’ म्हणून सोशल मीडियावर लोकप्रिय झालेल्या शिल्पाने सन मराठीच्या ‘नवी जन्मेन मी’ या मालिकेत प्रमुख भूमिका साकारत प्रेक्षकांची विशेष पसंती मिळवली होती. तसेच तिने ‘प्रेमा’, ‘परफ्युम’, ‘ट्रिपल सीट’, ‘खिचीक’, ‘इभ्रत’ आणि ‘भिरकीट’ यांसारख्या मराठी चित्रपटांमध्ये काम केलं असून ‘सुम्मी’ या हिंदी शॉर्ट फिल्ममध्ये तसेच आगामी ‘द चोजन फॅमिली’ या डिजिटल प्रोजेक्टमधूनही ती प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

“चाळीत कैरी चोरण्याची मज्जा वेगळीच होती” योगिता चव्हाणने दिला उन्हाळाच्या आठवणींना उजाळा

शिल्पाने व्यक्त केल्या भावना 

या नव्या भूमिकेबद्दल बोलताना शिल्पा म्हणाली, “‘नवी जन्मेन मी’नंतर प्रेक्षकांनी मला खूप प्रेम दिलं आणि नेहमी सकारात्मक भूमिकांमध्ये स्वीकारलं. त्यामुळे खलनायिकेची भूमिका करायची ऑफर आली तेव्हा मी सुरुवातीला थोडी साशंक होते. प्रेक्षक मला या भूमिकेत स्वीकारतील का हा प्रश्न होता. पण अनुष्का ही फक्त खलनायिका नाही—तिच्यामागे खूप भावना, वेदना आणि एक मोठं रहस्य आहे. अभिनेत्री म्हणून मला स्वतःला रिपीट करायचं नव्हतं, म्हणून मी हा निर्णय घेतला.”

कथेला मिळणार वेगळं वळण 

सध्या मालिकेत मंजूची साताऱ्यात पोस्टिंग सत्याला अटक करण्यासाठी झाली होती. मात्र सत्याला अटक करण्याऐवजी ती त्याच्याच प्रेमात पडल्यामुळे कथेला वेगळंच वळण मिळालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर अनुष्काची एन्ट्री होते. ती फक्त मंजूवर लक्ष ठेवण्यासाठी आलेली नसून तिच्या भूतकाळाशी जोडलेलं एक मोठं रहस्य आणि सूडाची भावना घेऊन आली असल्याचं समोर येत आहे. अनुष्का नेमकी कोण आहे? तिचा सत्याशी काय संबंध आहे? आणि ती मंजू-सत्या यांच्या आयुष्यात कोणतं वादळ आणणार? याची उत्तरं मालिकेच्या पुढच्या भागांमध्ये मिळणार आहेत.

मुख्य भूमिकेनंतर साचेबद्ध भूमिका न स्वीकारता वेगळी भूमिका निवडण्याचा शिल्पाचा निर्णय तिच्या अभिनेत्री म्हणून असलेल्या आत्मविश्वासाची झलक देतो. तिचा हा नवा अंदाज प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतो का, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. शिल्पा ठाकरेची ही नवी भूमिका प्रेक्षकांना ‘इन्स्पेक्टर मंजू’ या मालिकेत पहायला मिळणार आहे. 

Inspector Manju : “हेलिकॉप्टरमध्ये हिरो सारखी एन्ट्री ते स्फोट”, ‘इन्स्पेक्टर मंजू’च्या नव्या प्रोमोने प्रेक्षकांना दिला धक्का

Web Title: Shilpa thakre turns villain for the first time in inspector manju takes different path

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 11:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा
1

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

UAE मध्ये बंदी, जनहित याचिकेनंतरही भारतात धुमाकूळ घालतेय ‘Aakhri Sawal ’, राष्ट्रपती भवनात होणार विशेष प्रक्षेपण
2

UAE मध्ये बंदी, जनहित याचिकेनंतरही भारतात धुमाकूळ घालतेय ‘Aakhri Sawal ’, राष्ट्रपती भवनात होणार विशेष प्रक्षेपण

“चाळीत कैरी चोरण्याची मज्जा वेगळीच होती” योगिता चव्हाणने दिला उन्हाळाच्या आठवणींना उजाळा
3

“चाळीत कैरी चोरण्याची मज्जा वेगळीच होती” योगिता चव्हाणने दिला उन्हाळाच्या आठवणींना उजाळा

झुकेगा नहीं साला’ नंतर आता ‘Raaka’चा स्वॅग! सिग्नेचर स्टेपचे हक्क स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्मात्यांचा मोठा निर्णय
4

झुकेगा नहीं साला’ नंतर आता ‘Raaka’चा स्वॅग! सिग्नेचर स्टेपचे हक्क स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM