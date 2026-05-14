MI Vs PBKS Live: पावसाने विश्रांती घेतली तरी बुमराहने वाढवली पंजाबची चिंता; टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

धर्मशाळा स्टेडियम परिसरात पावसाची जोरदार हजेरी
मुंबई इंडियन्स अन् पंजाब किंग्ज येणार आमनेसामने
प्ले ऑफमध्ये जाण्यासाठी पंजाबला विजय आवश्यक
Tata IPL 2026 MI Vs PBKS Live Updates: थोड्याच वेळात आयपीएलमधील एक रोमांचक सामना सुरू होणार आहे. मुंबई इंडियन्स आणि पंजाब किंग्ज आमनेसामने येणार आहेत. पंजाब किंग्जसाठी आजचा (IPL 2026) सामना अत्यंत महत्वचा असेल. दरम्यान दुपारपासून धर्मशाळा येथे जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे. आजच्या सामन्यात टॉस जिंकून प्रथम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंजाब किंग्जचे नेतृत्व श्रेयस अय्यर आणि मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करत आहे. हार्दिक पंड्याला दुखापत झाल्यामुळे मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करत आहे. मुंबई इंडियन्सचे आव्हान या स्पर्धेतून संपलेले आहे. तर पंजाब किंग्जचे आव्हान त्यांच्या पुढील तीन सामन्यांवर अवलंबून असणार आहे. पंजाबला प्ले ऑफमध्ये जाण्यासाठी 3 पैकी 3 सामने जिंकावे लागणार आहेत.
पीच रिपोर्ट
आयपीएलचा 58 वा सामना धर्मशाळा येथे होत आहे. येथील खेळपट्टी फलंदाजांसाठी चांगली समजली जाते. चेंडू थेट आणि सहजरीत्या बॅटवर येत असल्याने फलंदाजांना येथे चौकार-षटकारांची आतिषबाजी करणे सोपे जाते.येथे मोठे शॉट्स खेळणे अधिक सोपे जाते. खेळपट्टीला चांगली गती व उसळी प्राप्त होते. सुरुवातीला गोलंदाजांना तर काही ओव्हर्सनंतर फलंदाजांचे राज्य या ठिकाणी पहाय मिळेल. त्यामुळे आजच्या सामन्यात टॉस जिंकणारा कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
पंजाबचा संघ सध्या चौथ्या स्थानावर आहे. दिल्लीविरुद्ध पंजाबचा दारुण पराभव झाला आहे. पंजाब सध्या 13 पॉईंट्ससह चौथ्या स्थानी आहे. पुढील सर्व सामने पंजाब जिंकल्यास प्ले ऑफमध्ये जाण्याची दाट शक्यता आहे. चेन्नई सुपर किंग्जचा संघ पाचव्या स्थानावर आहे. सुरुवातीला चांगली कामगिरी करणाऱ्या राजस्थान रॉयल्सची घसरगुंडी झाली आहे.
पंजाब किंग्स : श्रेयस अय्यर (कर्णधार),प्रियांश आर्य , हरनूर सिंग, प्रभसिमरन सिंग, मिचेल ओवेन, नेहल वढेरा, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसन ,मुशीर खान. शशांक सिंग, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे,अर्शदीप सिंग, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्ग्यूसन, हरप्रीत बराड़, विजयकुमार विशाक, यश ठाकुर, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शियस, पाइला अविनाश, विष्णू विनोद, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद.
मुंबई इंडियन्स: हार्दिक पंड्या (कर्णधार), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेल्टन, विल जॅक, कॉर्बिन बॉश, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकूर, क्विंटन डीकॉक, दानिश मालेवार, ए. एम. गझनफर, मयंक रावत, रघु शर्मा, मोहम्मद सलाउद्दीन इझहार.