Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

Bajaur Attack Pakistan Army 2026 : पाकिस्तानमधील (Pakistan News) सुरक्षा यंत्रणांच्या नाकाखाली दहशतवाद्यांनी पुन्हा एकदा रक्ताचा खेळ खेळला आहे. खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील बाजोर भागात असलेल्या एका लष्करी छावणीवर अत्यंत भीषण असा आत्मघाती हल्ला झाला आहे. या हल्ल्याने संपूर्ण पाकिस्तान प्रशासन हादरले असून लष्कराचे किमान १५ जवान यात शहीद झाले आहेत (पाकिस्तानी लष्कराच्या संदर्भात ठार झाले आहेत). हा हल्ला इतका नियोजित होता की, दहशतवाद्यांनी प्रथम शक्तिशाली स्फोट घडवून आणला आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या गोंधळाचा फायदा घेत थेट छावणीच्या आत प्रवेश केला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बाजोर येथील या लष्करी छावणीला लक्ष्य करण्यासाठी दहशतवाद्यांनी आत्मघाती बॉम्बरचा वापर केला. छावणीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ मोठा स्फोट झाल्यानंतर परिसरात धुराचे लोट आणि ओरडणे सुरू झाले. याच संधीचा फायदा घेत इतर शस्त्रसज्ज दहशतवादी छावणीत घुसले. यानंतर लष्करी जवान आणि दहशतवाद्यांमध्ये बराच वेळ चकमक सुरू होती. या चकमकीत १५ जवानांना आपले प्राण गमवावे लागले, तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा हल्ला केवळ योगायोग नसून एका मोठ्या कटाचा भाग असल्याचे सुरक्षा तज्ज्ञांचे मत आहे.
हल्ल्यानंतर अवघ्या काही वेळातच कुख्यात दहशतवादी संघटना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. टीटीपीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांच्या “स्पेशल इस्तशहादी फोर्सेस” ने हा यशस्वी हल्ला केला आहे. विशेष म्हणजे, ऑक्टोबर २०२५ मधील क्वेटा हल्ल्यानंतर टीटीपीने इतक्या मोठ्या हल्ल्याची जबाबदारी अधिकृतपणे स्वीकारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यामुळे पाकिस्तान सरकार आणि लष्करासाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे.
At least 15 Pakistani soldiers were reportedly killed after an attack targeted a Pakistani Army camp in Bajaur, Khyber Pakhtunkhwa. According to reports, a powerful explosion first struck the military facility before heavily armed militants stormed the camp. Tehrik-i-Taliban… pic.twitter.com/zPeOl4Qe9T — India Today Global (@ITGGlobal) May 15, 2026
खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात गेल्या एका आठवड्यात झालेला हा दुसरा मोठा हल्ला आहे. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी लक्की मारवत जिल्ह्यात एका ऑटोरिक्षात झालेल्या स्फोटात पोलीस आणि निष्पाप महिलांचा बळी गेला होता. फेब्रुवारीमध्येही अशाच प्रकारे पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. यावरून हे स्पष्ट होते की, या प्रांतात दहशतवादी संघटनांचे वर्चस्व वाढत चालले आहे आणि पाकिस्तानी लष्कर त्यांना रोखण्यात अपयशी ठरत आहे.
एका लष्करी तळावर, जिथे कडेकोट बंदोबस्त असतो, तिथे दहशतवादी इतक्या सहजतेने कसे काय घुसू शकतात? हा प्रश्न आता पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वावर उपस्थित केला जात आहे. सुरक्षेतील ही मोठी त्रुटी दहशतवाद्यांच्या पथ्यावर पडली आहे. बाजोर परिसर हा अफगाणिस्तान सीमेला लागून असल्याने येथे नेहमीच अशांतता असते, मात्र लष्करी कॅम्पवर झालेला हा हल्ला पाकिस्तानसाठी मोठा सामरिक धक्का मानला जात आहे.
Ans: हा भीषण आत्मघाती हल्ला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) या दहशतवादी संघटनेने केला आहे.
Ans: प्राथमिक माहितीनुसार, या आत्मघाती हल्ल्यात आणि चकमकीत पाकिस्तानचे १५ जवान ठार झाले आहेत.
Ans: टीटीपीने आपल्या 'स्पेशल इस्तशहादी फोर्स'च्या सामर्थ्याचे दर्शन घडवण्यासाठी आणि सरकारला आव्हान देण्यासाठी या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.