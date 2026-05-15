Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

Bajaur Attack:पाकिस्तानच्या बाजोरमधील एका लष्करी छावणीवर आत्मघाती बॉम्बस्फोट झाला. या भीषण हल्ल्यात पंधरा पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले आणि टीटीपीने या भयंकर बॉम्बस्फोटाची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारली आहे.

Bajaur Attack : पाकिस्तानमध्ये लष्करावर मोठा हल्ला! टीटीपीच्या आत्मघाती बॉम्बस्फोटात १५ जवान ठार, बाजोर कॅम्प हादरला

  • भीषण आत्मघाती हल्ला
  • टीटीपीने स्वीकारली जबाबदारी
  • सुरक्षेच्या चिंधड्या

Bajaur Attack Pakistan Army 2026 : पाकिस्तानमधील (Pakistan News) सुरक्षा यंत्रणांच्या नाकाखाली दहशतवाद्यांनी पुन्हा एकदा रक्ताचा खेळ खेळला आहे. खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील बाजोर भागात असलेल्या एका लष्करी छावणीवर अत्यंत भीषण असा आत्मघाती हल्ला झाला आहे. या हल्ल्याने संपूर्ण पाकिस्तान प्रशासन हादरले असून लष्कराचे किमान १५ जवान यात शहीद झाले आहेत (पाकिस्तानी लष्कराच्या संदर्भात ठार झाले आहेत). हा हल्ला इतका नियोजित होता की, दहशतवाद्यांनी प्रथम शक्तिशाली स्फोट घडवून आणला आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या गोंधळाचा फायदा घेत थेट छावणीच्या आत प्रवेश केला.

छावणीत घुसले अन् गोळीबार सुरू केला!

मिळालेल्या माहितीनुसार, बाजोर येथील या लष्करी छावणीला लक्ष्य करण्यासाठी दहशतवाद्यांनी आत्मघाती बॉम्बरचा वापर केला. छावणीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ मोठा स्फोट झाल्यानंतर परिसरात धुराचे लोट आणि ओरडणे सुरू झाले. याच संधीचा फायदा घेत इतर शस्त्रसज्ज दहशतवादी छावणीत घुसले. यानंतर लष्करी जवान आणि दहशतवाद्यांमध्ये बराच वेळ चकमक सुरू होती. या चकमकीत १५ जवानांना आपले प्राण गमवावे लागले, तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा हल्ला केवळ योगायोग नसून एका मोठ्या कटाचा भाग असल्याचे सुरक्षा तज्ज्ञांचे मत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

टीटीपी (TTP) ने स्वीकारली जबाबदारी; ‘स्पेशल फोर्स’चा वापर!

हल्ल्यानंतर अवघ्या काही वेळातच कुख्यात दहशतवादी संघटना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. टीटीपीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांच्या “स्पेशल इस्तशहादी फोर्सेस” ने हा यशस्वी हल्ला केला आहे. विशेष म्हणजे, ऑक्टोबर २०२५ मधील क्वेटा हल्ल्यानंतर टीटीपीने इतक्या मोठ्या हल्ल्याची जबाबदारी अधिकृतपणे स्वीकारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यामुळे पाकिस्तान सरकार आणि लष्करासाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे.

खैबर पख्तुनख्वामध्ये मृत्यूचे तांडव सुरूच!

खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात गेल्या एका आठवड्यात झालेला हा दुसरा मोठा हल्ला आहे. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी लक्की मारवत जिल्ह्यात एका ऑटोरिक्षात झालेल्या स्फोटात पोलीस आणि निष्पाप महिलांचा बळी गेला होता. फेब्रुवारीमध्येही अशाच प्रकारे पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. यावरून हे स्पष्ट होते की, या प्रांतात दहशतवादी संघटनांचे वर्चस्व वाढत चालले आहे आणि पाकिस्तानी लष्कर त्यांना रोखण्यात अपयशी ठरत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सुरक्षा व्यवस्थेचे तीन-तेरा!

एका लष्करी तळावर, जिथे कडेकोट बंदोबस्त असतो, तिथे दहशतवादी इतक्या सहजतेने कसे काय घुसू शकतात? हा प्रश्न आता पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वावर उपस्थित केला जात आहे. सुरक्षेतील ही मोठी त्रुटी दहशतवाद्यांच्या पथ्यावर पडली आहे. बाजोर परिसर हा अफगाणिस्तान सीमेला लागून असल्याने येथे नेहमीच अशांतता असते, मात्र लष्करी कॅम्पवर झालेला हा हल्ला पाकिस्तानसाठी मोठा सामरिक धक्का मानला जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: बाजोर लष्करी छावणीवर हल्ला कोणा केला?

    Ans: हा भीषण आत्मघाती हल्ला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) या दहशतवादी संघटनेने केला आहे.

  • Que: या हल्ल्यात किती जवानांचा मृत्यू झाला?

    Ans: प्राथमिक माहितीनुसार, या आत्मघाती हल्ल्यात आणि चकमकीत पाकिस्तानचे १५ जवान ठार झाले आहेत.

  • Que: टीटीपीने या हल्ल्याची जबाबदारी का घेतली?

    Ans: टीटीपीने आपल्या 'स्पेशल इस्तशहादी फोर्स'च्या सामर्थ्याचे दर्शन घडवण्यासाठी आणि सरकारला आव्हान देण्यासाठी या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

