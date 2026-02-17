Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 नंतर इशान किशन लग्न करणार? वडील प्रणव पांडे यांनी केला खुलासा

भारताचा सलामीवीर फलंदाज इशान किशन याने कमालीची कामगिरी केली आहे. अलिकडेच, क्रिकेटपटूच्या आजोबांनी तो जयपूरच्या मॉडेलशी लग्न करू शकतो असे सुचवले होते.

Updated On: Feb 17, 2026 | 08:52 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारत विरूद्ध पाकिस्तान या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने सामना एकतर्फी जिंकला. या सामन्यामध्ये भारताचा सलामीवीर फलंदाज इशान किशन याने कमालीची कामगिरी केली आहे. परतल्यापासून सातत्याने स्फोटक खेळी खेळणारा पाटण्याचा इशान किशन शहरात आणि जगात चर्चेत आहे. दरम्यान, इशानच्या खेळीप्रमाणेच त्याच्या लग्नाच्या अफवाही तीव्र झाल्या आहेत. अलिकडेच, क्रिकेटपटूच्या आजोबांनी तो जयपूरच्या मॉडेलशी लग्न करू शकतो असे सुचवले होते. तथापि, इशानच्या वडिलांनी सांगितले आहे की तो लग्नापेक्षा विश्वचषकाला प्राधान्य देईल.

इशानचे वडील प्रणव पांडे यांनी दैनिक जागरणला सांगितले की, तो त्याच्या मुलाशी घरगुती बाबींवर जास्त चर्चा करतो. तो चांगला खेळत आहे. पाकिस्तानविरुद्ध त्याला फलंदाजी करताना पाहून संपूर्ण कुटुंबाला अभिमान वाटतो. भारताच्या विजयात इशानची भूमिका आम्हाला यापेक्षा मोठा आनंद देणारी दुसरी कोणतीही गोष्ट नाही. जयपूरच्या एका मॉडेलशी त्याच्या मुलाच्या लग्नाबद्दल विचारले असता, प्रणव म्हणाला की ईशानच्या आजोबांनी तसे सुचवले होते. त्याचे आजोबा राम अनुग्रह पांडे हे एक साधे माणूस आहेत.

T20 World Cup 2026 मधून पाच संघ बाहेर, पाच संघांनी सुपर 8 मध्ये मिळवले स्थान! पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलियावर टांगती तलवार

सध्या, ईशान आणि त्याच्या कुटुंबाची प्राथमिकता खेळ आहे. तो खूप मेहनत घेतल्यानंतर संघात परतला आहे. तो चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. प्रथम, टी-२० विश्वचषक भारतात येऊ द्या, आणि नंतर आपण लग्नाबद्दल चर्चा करू. इशान किशन सध्या २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत खेळण्यात व्यस्त आहे. रविवारी झालेल्या पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात त्याने अर्धशतक झळकावले. त्याने ४० चेंडूत ७७ धावा केल्या. बिहारच्या या मूळ खेळाडूने त्याच्या खेळीदरम्यान १० चौकार आणि ३ षटकार मारले. त्याला सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आले. त्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ६१ धावांनी पराभव केला.

इशान किशन भारतीय संघामधून मागील दोन वर्ष दुर होता, त्याला शिक्षा म्हणून भारतीय संघामधून बाहेर करण्यात आले होते. त्याने देशातर्गत सामन्यामध्ये कमालीची कामगिरी केली आणि शुभमन गिल याची जागा निवडकर्त्यांनी त्याला दिली आहे. त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेमध्ये शतक देखील ठोकले आणि दमदार कामगिरी आतापर्यत पाहायला मिळाली.

Published On: Feb 17, 2026 | 08:52 AM

