T20 World Cup 2026 मधून पाच संघ बाहेर, पाच संघांनी सुपर 8 मध्ये मिळवले स्थान! पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलियावर टांगती तलवार

T20 World Cup 2026 Point Table : भारत आणि श्रीलंकेत खेळल्या जाणाऱ्या आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ चे गुणतालिके दिवसेंदिवस अधिक मनोरंजक होत चालले आहे. स्पर्धा सुरू होऊन १० दिवस उलटले आहेत आणि आतापर्यंत एकूण ३० सामने खेळले गेले आहेत. लीग टप्प्यात एकूण ४० सामने खेळले जाणार आहेत. आतापर्यंत, कोणते संघ बाहेर पडले आहेत आणि कोणते दोन संघ सुपर ८ साठी पात्र ठरले आहेत याबद्दल फक्त एकाच गटाची स्थिती स्पष्ट झाली आहे. एकूण २० पैकी ५ संघ स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत, तर ५ संघांना सुपर ८ साठी तिकिटे मिळाली आहेत. आता, १० संघ ३ स्थानांसाठी लढत आहेत, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान सारखे संघ समाविष्ट आहेत.
ग्रुप अ बद्दल बोलायचे झाले तर, भारतीय संघ सुपर ८ मध्ये पोहोचला आहे, तर नामिबिया तीन सामने गमावल्यानंतर स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. या गटात अमेरिका पॉइंट टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे, त्याने चारपैकी दोन सामने जिंकले आहेत. पाकिस्तान तीनपैकी दोन सामने जिंकून तिसऱ्या स्थानावर आहे. नेदरलँड्स तीनपैकी एक सामना जिंकून चौथ्या स्थानावर आहे. नामिबिया तळाशी आहे.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|भारत
|3
|3
|0
|0
|6
|+3.050
|यूएस
|4
|2
|2
|0
|4
|+0.788
|पाकिस्तान
|3
|2
|1
|0
|4
|-0.403
|नेदरलॅंड
|3
|1
|2
|0
|2
|-1.352
|नामिबिया
|3
|0
|2
|0
|0
|-2.443
ग्रुप बी बद्दल बोलायचे झाले तर या ग्रुप मधील परिस्थिती ग्रुप ए सारखीच आहे. एका संघाने सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले आहे, तर एका संघाला या ग्रुपमधून बाहेर पडावे लागले आहे. श्रीलंकेने तीन सामने जिंकून सुपर ८ मध्ये स्थान निश्चित केले आहे, तर ओमानने तीन सामने गमावले आहेत, त्यामुळे ते स्पर्धेतून बाहेर पडले आहे आणि पाचव्या स्थानावर आहे. झिम्बाब्वेने आपले पहिले दोन्ही सामने जिंकून दुसऱ्या स्थानावर आहे. ऑस्ट्रेलियाने तीनपैकी एक सामना जिंकून तिसऱ्या स्थानावर आहे. आयर्लंडने तीनपैकी एक सामना जिंकून चौथ्या स्थानावर आहे.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|श्रीलंका
|3
|3
|0
|0
|6
|+2.462
|झिम्बाव्बे
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.984
|ऑस्ट्रेलिया
|3
|1
|2
|0
|2
|+0.414
|आयर्लंड
|3
|1
|2
|0
|2
|+0.150
|ओमान
|3
|0
|3
|0
|0
|-4.546
ग्रुप सी च्या पॉइंट्स टेबलवर नजर टाकल्यास या ग्रुपमधील परिस्थिती स्पष्टपणे दिसून येते. वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड सुपर ८ साठी पात्र ठरले आहेत आणि ते ग्रुप स्टेज अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर पूर्ण करतील. स्कॉटलंड, ज्याने तीन सामन्यांपैकी एक विजय मिळवला आहे, तिसऱ्या स्थानावर आहे, त्यानंतर इटली आणि नेपाळ, ज्याने तिन्ही सामन्यांमध्ये पराभव पत्करला आहे. स्कॉटलंड, इटली आणि ओमान हे संघ स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|वेस्टइंडिज
|3
|3
|0
|0
|6
|+1.820
|इंग्लड
|4
|3
|1
|0
|6
|+0.201
|स्काॅटलंड
|3
|1
|2
|0
|2
|+0.359
|इटली
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.588
|नेपाळ
|3
|0
|3
|0
|0
|-1.942
ग्रुप डी बद्दल बोलायचे झाले तर, या ग्रुपमधून फक्त दक्षिण आफ्रिका सुपर ८ मध्ये पोहोचला आहे. उर्वरित चार संघ अजूनही स्पर्धेत आहेत. तथापि, जर आजच्या सामन्यात न्यूझीलंडने कॅनडाला हरवले तर न्यूझीलंड देखील सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवेल. या परिस्थितीत, अफगाणिस्तान, यूएई आणि कॅनडा स्पर्धेतून बाहेर पडतील. जर कॅनडाने अपसेट केला तर पॉइंट टेबल आणखी मनोरंजक होईल.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|दक्षिण आफ्रिका
|3
|3
|0
|0
|6
|+1.477
|न्यूझीलंड
|3
|2
|1
|0
|4
|+0.701
|यूएई
|3
|1
|2
|0
|2
|-0.215
|अफगाणिस्तान
|3
|1
|2
|0
|2
|-0.797
|कॅनडा
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.526