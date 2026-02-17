Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Jalgaon Crime: कॉलेजमध्ये अपमान सहन न झाल्याने टोकाचं पाऊल; विद्यार्थ्याची गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपली

जळगावमध्ये कॉलेज प्राचार्यांच्या कथित मारहाणीच्या नैराश्यातून 20 वर्षीय विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सुसाईड नोट सापडली असून प्राचार्यांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करून पोलीस तपास सुरू आह

Updated On: Feb 17, 2026 | 08:27 AM
  • फार्मसी कॉलेजमधील 20 वर्षीय विद्यार्थ्याची आत्महत्या
  • प्राचार्यांनी मित्रांसमोर मारहाण केल्याचा आरोप
  • विद्यार्थ्याने कुटुंबीयांना अन्याय झाल्याची माहिती दिली होती
जळगाव: जळगाव शहरातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. कॉलेजच्या प्राचार्यांनी मित्रांसमोर मारहाण केल्यामुळे विद्यार्थ्याने नैराश्यातून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नाव श्याम प्रभाकर पाटील (२० वर्ष) असे आहे. त्याने आत्महत्या करण्यापूर्वी चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. त्यात त्याने प्राचार्यच नाव लिहून ठेवलं. या प्रकरणी रामानंद नगर पोलीस ठाण्यात संबंधित प्राचार्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कुटुंबीयांना दिली माहिती

श्याम पाटील हा जळगाव येथील श्री. गुलाबराव देवकर कॉलेज ऑफ फार्मसीमध्ये शिक्षण घेत होता. काही दिवसांपूर्वी प्राचार्य योगेश पवार यांनी दोष नसताना पीव्हीसी पाईपने मारहाण करून शिक्षक व मित्रांसमोर अपमान केल्याची माहिती श्यामने आपल्या कुटुंबियांना दिली होती. त्यांनतर १४ फेब्रुवारीला रोजी त्याने वडिलांना व काकांना फोन करून आपल्यावर अन्याय झाल्याचे सांगितले होते. यांनतर नेहरूनगर येथील राहत्या खोलीवर त्याने टोकाचे पाऊल उचलले. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती.

सुसाईड नोट मध्ये काय?

श्यामने आत्महत्या करण्या पूर्वी सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. पोलिसांनी ती सुसाईड नोट जप्त केली असून त्यात प्राचार्यांनी मारहाण केली आहे. मृताच्या वडिलांच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी प्राचार्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदवला आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहे. या घटनेमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. विध्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

जळगाव जिल्ह्यातून एक भीषण अपघाताची घटना समोर आली आहे. चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने अर्टिका कार दुभाजकावर आढळल्याने अपघात झाला. या भीषण अपघातात अर्टिका गाडीचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाल्याचे समोर आले आहे. यात अपघातात दोन जण ठार तर तीन जण जखमी आहे. ही घटना चोपडा-विरवाडा रस्त्यावर घडली.

नियंत्रण सुटल्याने झाला अपघात

चोपडा तालुक्यातील विरवाडा येथून चोपड्याच्या दिशेने येत असताना आज (16 फेब्रुवारी) सकाळी 5.30 वाजेच्या सुमारास अर्टिका (MH 19 BS 1008) या गाडीचा भीषण अपघात झाला. घटनेची माहितीमिळताच घटनास्थळी नागरिकांनी तातडीने मदतकार्य सुरू केले आणि जखमींना रुग्णालयात हलवले. अपघात चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे कार दुभाजकवर आदळून हा अपघात झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: जळगाव शहरातील फार्मसी कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली.

  • Que: आत्महत्येचं कारण काय सांगितलं जातंय?

    Ans: प्राचार्यांनी मित्रांसमोर मारहाण व अपमान केल्यामुळे आलेलं नैराश्य हे कारण असल्याचा आरोप आहे.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: सुसाईड नोट जप्त करून प्राचार्यांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे.

Jalgaon Crime: कॉलेजमध्ये अपमान सहन न झाल्याने टोकाचं पाऊल; विद्यार्थ्याची गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपली

