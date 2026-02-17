Jalgaon Crime: कॉलेजमध्ये अपमान सहन न झाल्याने टोकाचं पाऊल; विद्यार्थ्याची गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपली

कुटुंबीयांना दिली माहिती
श्याम पाटील हा जळगाव येथील श्री. गुलाबराव देवकर कॉलेज ऑफ फार्मसीमध्ये शिक्षण घेत होता. काही दिवसांपूर्वी प्राचार्य योगेश पवार यांनी दोष नसताना पीव्हीसी पाईपने मारहाण करून शिक्षक व मित्रांसमोर अपमान केल्याची माहिती श्यामने आपल्या कुटुंबियांना दिली होती. त्यांनतर १४ फेब्रुवारीला रोजी त्याने वडिलांना व काकांना फोन करून आपल्यावर अन्याय झाल्याचे सांगितले होते. यांनतर नेहरूनगर येथील राहत्या खोलीवर त्याने टोकाचे पाऊल उचलले. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती.
सुसाईड नोट मध्ये काय?
श्यामने आत्महत्या करण्या पूर्वी सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. पोलिसांनी ती सुसाईड नोट जप्त केली असून त्यात प्राचार्यांनी मारहाण केली आहे. मृताच्या वडिलांच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी प्राचार्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदवला आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहे. या घटनेमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. विध्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
Ans: जळगाव शहरातील फार्मसी कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली.
Ans: प्राचार्यांनी मित्रांसमोर मारहाण व अपमान केल्यामुळे आलेलं नैराश्य हे कारण असल्याचा आरोप आहे.
Ans: सुसाईड नोट जप्त करून प्राचार्यांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे.