‘माया’च्या ट्रेलरमध्ये भावनांचा वेध; सिद्धार्थ चांदेकर–मुक्ता बर्वे यांची हृदयस्पर्शी केमिस्ट्री चर्चेत

‘माया’चा ट्रेलर एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. माणूस खरोखरच एकटेपणाला घाबरतो की पोरकेपणाच्या भावनेला? हे या चित्रपटाच्या कथेतून उलगडणार आहे. आयुष्यातील नाती जपताना नकळत निर्माण होणारे गैरसमज, मनात साचत जाणाऱ्या अढी, न बोललेले शब्द आणि त्या सर्वांमुळे वाढत जाणारे अंतर यांचा संवेदनशील प्रवास ट्रेलरमध्ये प्रभावीपणे उलगडतो. हा ट्रेलर केवळ कथा दाखवत नाही, तर भावनिक मुक्ततेची आणि समजूतदार संवादाची गरज अधोरेखित करतो.
चित्रपटात सिद्धार्थ चांदेकर यांनी साकारलेली ‘हाऊस फादर’ची भूमिका कथानकाच्या केंद्रस्थानी आहे. मुलीत रमलेला, कुटुंबासाठी जगणारा पण स्वतःच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करणारा हा व्यक्तीरेखा प्रेक्षकांना अंतर्मुख करते. त्याच्या नजरेतून आणि शांततेतून व्यक्त होणारा भावविश्व मनाच्या खोल कप्प्यात डोकावायला भाग पाडतो. मुक्ता बर्वे यांची व्यक्तिरेखा आयुष्याच्या महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे. स्वतःच्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याच्या तिच्या प्रवासात अनेक भावनिक थर उलगडताना दिसतात. तिच्या अभिनयातून स्त्रीमनातील द्वंद्व, स्वाभिमान आणि भावनिक संघर्ष प्रभावीपणे समोर येतो.
अनुभवसंपन्न कलाकार विजय केंकरे आणि रोहिणी हट्टंगडी यांची उपस्थिती कथेला स्थैर्य आणि वास्तवाची छटा देते. त्यांच्या व्यक्तिरेखा आयुष्यातील परिपक्वता आणि अनुभवाचे वजन जाणवून देतात. तर गिरीश ओक यांच्या भूमिकेमुळे कथानकाला एक वेगळे गूढ परिमाण लाभते. त्यांच्या व्यक्तिरेखेतील अंतर्गत संघर्ष, न सांगितलेले आघात आणि स्वतःभोवती उभारलेली भावनिक भिंत ट्रेलरमध्ये प्रकर्षाने जाणवते.
विशेष म्हणजे, ट्रेलरमध्ये संवादांपेक्षा शांतता अधिक बोलकी ठरते. ट्रेलरचा शेवट आशेचा किरण दाखवतो, पण त्याचवेळी अनेक अनुत्तरित प्रश्नही सोडून जातो, ज्यांची उत्तरं प्रेक्षकांना चित्रपटगृहात मिळणार आहेत. दिग्दर्शक आदित्य इंगळे यांनी या चित्रपटातून प्रत्येकाच्या मनात दडलेल्या, व्यक्त न झालेल्या भावनांना पडद्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मते, काही नाती आपण जपतो, तर काही नकळत तुटतात; मात्र प्रत्येक नातं आपल्याला काहीतरी शिकवून जातं. भूतकाळाच्या सावल्या कितीही गडद असल्या तरी संवाद आणि मायेच्या स्पर्शातून नव्या प्रवासाची सुरुवात करता येते. हा आशावादी संदेश ‘माया’ चित्रपटातून मिळणार आहे.
शालिनी सिनेमाज आणि नितीन वैद्य प्रॉडक्शन्स यांच्या निर्मितीत साकारलेला हा चित्रपट निर्माते डॉ. सुनील दातार, अलका मधुकर दातार आणि नितीन प्रकाश वैद्य यांच्या पाठबळाने साकारला आहे. भावनांच्या सूक्ष्म छटा टिपणारा, नात्यांचा अर्थ नव्याने सांगणारा ‘माया’ हा चित्रपट २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार असून, प्रेक्षकांना स्वतःचं प्रतिबिंब मोठ्या पडद्यावर पाहण्याची एक हृदयस्पर्शी संधी देणार आहे.