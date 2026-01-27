Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ITA vs IRE : जागतिक क्रिकेटमध्ये उलटफेर! ग्रँट स्टीवर्टच्या हॅटट्रिकने सामन्याला कलाटणी, इटलीने आयर्लंडला पराभूत करून रचला इतिहास

सऱ्या आणि शेवटच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात इटलीने आयर्लंडचा तीन चेंडू शिल्लक असताना चार विकेट्सने पराभव केला. इटलीने केवळ मोठा धक्काच दिला नाही तर पहिल्यांदाच आयसीसी मान्यताप्राप्त पूर्णवेळ सदस्याचाही पराभव केला.

Updated On: Jan 27, 2026 | 01:42 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

आयर्लंड विरुद्ध इटली : इटलीने क्रिकेट जगतात धुमाकूळ घातला. सोमवारी झालेल्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात वेन मॅडसेनच्या नेतृत्वाखालील इटलीने आयर्लंडचा तीन चेंडू शिल्लक असताना चार विकेट्सने पराभव केला. इटलीने केवळ मोठा धक्काच दिला नाही तर पहिल्यांदाच आयसीसी मान्यताप्राप्त पूर्णवेळ सदस्याचाही पराभव केला. दुबईमध्ये खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, आयर्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना १९.४ षटकांत १५४ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, इटलीने १९.३ षटकांत सहा गडी गमावून लक्ष्य गाठले. हा सामना खूपच रोमांचक होता.

१५५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इटलीची सुरुवात खराब झाली. जस्टिन मोस्का (८) हा हम्फ्रेच्या गोलंदाजीवर टेक्टरने झेलबाद झाला आणि पाहुण्या संघाला पहिला बळी मिळवून दिला. मार्क एडरने लवकरच अँथनी मोस्का (११) ला मॅकार्थीने झेलबाद केले. यंगने जेजे स्मट्स (१४) ला बाद केले. कर्णधार वेन मॅडसेन (३९) ने एका टोकाला धरले आणि हॅरी मॅनेटी (१०) सोबत २४ धावांची भागीदारी केली.

IND vs ZIM Toss Update : भारताच्या सुपर 6 च्या पहिल्या सामन्यात पहिले फलंदाजी आव्हान, जाणून घ्या दोन्ही संघाची Playing 11

मॅनेट्टीला डॉकरेलने बोल्ड केले. त्यानंतर त्याने जियान पिएरो मीड (२२) सोबत पाचव्या विकेटसाठी ४० धावा जोडल्या आणि संघाला १०० धावसंख्येचा पल्ला गाठून दिला. हम्फ्रेने मॅडिसनला कॅलिट्झने त्याचा दुसरा विकेटसाठी झेलबाद केले. एडरने मीडला त्याचा दुसरा विकेटसाठी बाद केले.

शेवटच्या दोन षटकांत इटलीला विजयासाठी ३० धावांची आवश्यकता होती. ग्रँट स्टीवर्ट आणि मार्कस कॅम्पोपियानो यांनी १९ व्या षटकात १४ धावा केल्या, ज्यात दोन चौकारांचा समावेश होता. त्यानंतर शेवटच्या सहा चेंडूंत इटलीला विजयासाठी १५ धावांची आवश्यकता होती. मॅकार्थी शेवटचा षटक टाकण्यासाठी आला. ग्रँट स्टीवर्टने पहिल्या तीन चेंडूंत सलग तीन षटकार मारून इटलीच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले.

आयर्लंडने मालिका जिंकली

प्रथम फलंदाजी करताना, आयर्लंडला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. कर्णधार पॉल स्टर्लिंग (४५), मार्क अडायर (२५) आणि बेन कॅलिट्स (२२) यांनी उपयुक्त योगदान दिले. इटलीसाठी, क्रिशन कलुगामेजने सर्वाधिक तीन बळी घेतले. ग्रँट स्टीवर्ट आणि जेजे स्मट्सने प्रत्येकी दोन बळी घेतले. अली हसनने एक बळी घेतला. तथापि, आयर्लंडने मालिका २-१ ने जिंकली.

Published On: Jan 27, 2026 | 01:42 PM

