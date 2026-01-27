Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 Bangladeshi Journalists Banned From Covering Matches In World Cup

T20 World Cup 2026 : विश्वचषकामध्ये बांग्लादेशी पत्रकारांवर बंदी! आयसीसीने सामने कव्हर करण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर प्रकरण

बांगलादेशी पत्रकारांना श्रीलंकेत होणाऱ्या सामन्यांचे वार्तांकन करण्यासही बंदी घातली जाईल. या संदर्भात आयसीसीकडून कोणताही अधिकृत शब्द आलेला नसला तरी, कव्हरेजसाठी बांगलादेशी क्रीडा पत्रकारांना आयसीसीने मान्यता दिली नाही.

Updated On: Jan 27, 2026 | 11:46 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

टी20 विश्वचषक सुरू व्हायला फक्त 10 दिवस शिल्लक असताना वाद काही संपत नाही. बांगलादेशच्या क्रिकेट संघाला २०२६ च्या टी२० विश्वचषकातून आधीच वगळण्यात आले आहे. आता, अहवाल असे सूचित करतात की आयसीसीने त्यांच्या क्रीडा पत्रकारांवरही बंदी घातली आहे. आयसीसीने बांगलादेशी क्रीडा पत्रकारांना स्पर्धेचे वार्तांकन करण्यासाठी मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हे केवळ भारतात होणाऱ्या सामन्यांपुरते मर्यादित नाही; बांगलादेशी पत्रकारांना श्रीलंकेत होणाऱ्या सामन्यांचे वार्तांकन करण्यासही बंदी घातली जाईल.

या संदर्भात आयसीसीकडून कोणताही अधिकृत शब्द आलेला नसला तरी, भारत-श्रीलंका सामन्याच्या कव्हरेजसाठी बांगलादेशी क्रीडा पत्रकारांना आयसीसीने मान्यता देण्यास नकार दिल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वी, भारतात न खेळण्याचा आग्रह धरल्यामुळे बांगलादेश संघाला आयसीसीने स्पर्धेतून काढून टाकले होते. स्पर्धेत बांगलादेशची जागा स्कॉटलंडने घेतली. 

आयसीसीने स्पष्ट केले की, स्पर्धेच्या नियमांनुसार, सर्व संघांनी नियुक्त केलेल्या ठिकाणी खेळले पाहिजे. यामुळे आयसीसीला बांगलादेशला वगळण्याचे कठोर पाऊल उचलावे लागले. घोषणा करण्यापूर्वी, आयसीसीने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या अध्यक्षांना ईमेलद्वारे आपला निर्णय कळवला. स्कॉटलंड बांगलादेशची जागा घेईल आणि बांगलादेशच्या सामन्यांच्या तारखांनाच त्यांचे सामने खेळेल. 

World Legends Pro T20 League : 40 वर्षीय खेळाडूने केला कहर, 49 चेंडूत ठोकले शतक! वॉरियर्सने शिखर धवनच्या रॉयल्सचा केला पराभव

स्कॉटलंड ७ फेब्रुवारी रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध आपला मोर्चा सुरू करेल. त्यानंतर ९ फेब्रुवारी रोजी त्यांचा सामना इटलीशी होईल. १४ फेब्रुवारी रोजी स्कॉटलंडचा सामना इंग्लंडशी होईल, त्यानंतर त्यांचा शेवटचा गट सामना नेपाळविरुद्ध होईल. हा स्कॉटलंडचा सातवा टी-२० विश्वचषक असेल. आयसीसी, बीसीबी यांच्यामध्ये ठिकाण बदलण्याच्या वादावरुन अनेक वाद पाहायला मिळाले. 

बांग्लादेशचा संघ स्पर्धेमधून बाहेर झाल्यानंतर आता स्कॉटलंडच्या संघाने संघाची घोषणा केली आहे. स्कॉटलंडचा संघ आता बांग्लादेशच्या जागेवर खेळताना दिसणार आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेशच्या संघाला बाहेर केल्यानंतर नवा ड्रामा सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहे.  

Web Title: T20 world cup 2026 bangladeshi journalists banned from covering matches in world cup

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 11:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pakistan vs Australia T20 मालिका अडचणीत, चाहते लाईव्ह टीव्ही सामने पाहू शकणार नाहीत
1

Pakistan vs Australia T20 मालिका अडचणीत, चाहते लाईव्ह टीव्ही सामने पाहू शकणार नाहीत

शुभमन गिलला बाद केल्यानंतर अबरार अहमदच्या वादग्रस्त हावभावावर रोहित शर्माची प्रतिक्रिया, पहा Video
2

शुभमन गिलला बाद केल्यानंतर अबरार अहमदच्या वादग्रस्त हावभावावर रोहित शर्माची प्रतिक्रिया, पहा Video

World Legends Pro T20 League : 40 वर्षीय खेळाडूने केला कहर, 49 चेंडूत ठोकले शतक! वॉरियर्सने शिखर धवनच्या रॉयल्सचा केला पराभव
3

World Legends Pro T20 League : 40 वर्षीय खेळाडूने केला कहर, 49 चेंडूत ठोकले शतक! वॉरियर्सने शिखर धवनच्या रॉयल्सचा केला पराभव

T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी होण्याबाबत पाकिस्तान अंतिम निर्णय कधी घेणार? पीसीबी अध्यक्षांनी केली तारीख जाहीर
4

T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी होण्याबाबत पाकिस्तान अंतिम निर्णय कधी घेणार? पीसीबी अध्यक्षांनी केली तारीख जाहीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 : विश्वचषकामध्ये बांग्लादेशी पत्रकारांवर बंदी! आयसीसीने सामने कव्हर करण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर प्रकरण

T20 World Cup 2026 : विश्वचषकामध्ये बांग्लादेशी पत्रकारांवर बंदी! आयसीसीने सामने कव्हर करण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर प्रकरण

Jan 27, 2026 | 11:46 AM
Early Breast Cancer: कॅन्सरचे निदान झाल्यानंतर लवकर उपचार करणे आवश्यक, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

Early Breast Cancer: कॅन्सरचे निदान झाल्यानंतर लवकर उपचार करणे आवश्यक, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

Jan 27, 2026 | 11:45 AM
Maharashtra Weather : पुढील 24 तास महत्त्वाचे! ऐन हिवाळ्यात पावसाचं आगमन, या भागात हलक्या सरी कोसळण्याची शक्यता

Maharashtra Weather : पुढील 24 तास महत्त्वाचे! ऐन हिवाळ्यात पावसाचं आगमन, या भागात हलक्या सरी कोसळण्याची शक्यता

Jan 27, 2026 | 11:40 AM
KDMC Mayor : महापौर पदाच्या रस्सीखेचमधून भाजप बाहेर! एकनाथ शिंदेंनी फिरवला गेम

KDMC Mayor : महापौर पदाच्या रस्सीखेचमधून भाजप बाहेर! एकनाथ शिंदेंनी फिरवला गेम

Jan 27, 2026 | 11:39 AM
‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट; केदार शिंदेंच्या चित्रपटाचीही कोट्यवधींची कमाई

‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट; केदार शिंदेंच्या चित्रपटाचीही कोट्यवधींची कमाई

Jan 27, 2026 | 11:30 AM
Apple चा नवा AirTag लाँच! आधीपेक्षा जास्त रेंज, सिक्युरिटी आणि स्मार्ट ट्रॅकिंग… वाचा डिव्हाईसमध्ये काय आहे खास

Apple चा नवा AirTag लाँच! आधीपेक्षा जास्त रेंज, सिक्युरिटी आणि स्मार्ट ट्रॅकिंग… वाचा डिव्हाईसमध्ये काय आहे खास

Jan 27, 2026 | 11:28 AM
Orange Juice: सकाळी उठल्यानंतर चहाऐवजी प्या संत्र्याचा रस, शरीरासह त्वचेला होणारे फायदे वाचून व्हाल थक्क

Orange Juice: सकाळी उठल्यानंतर चहाऐवजी प्या संत्र्याचा रस, शरीरासह त्वचेला होणारे फायदे वाचून व्हाल थक्क

Jan 27, 2026 | 11:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM