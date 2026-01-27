T20 World Cup 2026 : विश्वचषकामध्ये बांग्लादेशी पत्रकारांवर बंदी! आयसीसीने सामने कव्हर करण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर प्रकरण

टी20 विश्वचषक सुरू व्हायला फक्त 10 दिवस शिल्लक असताना वाद काही संपत नाही. बांगलादेशच्या क्रिकेट संघाला २०२६ च्या टी२० विश्वचषकातून आधीच वगळण्यात आले आहे. आता, अहवाल असे सूचित करतात की आयसीसीने त्यांच्या क्रीडा पत्रकारांवरही बंदी घातली आहे. आयसीसीने बांगलादेशी क्रीडा पत्रकारांना स्पर्धेचे वार्तांकन करण्यासाठी मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हे केवळ भारतात होणाऱ्या सामन्यांपुरते मर्यादित नाही; बांगलादेशी पत्रकारांना श्रीलंकेत होणाऱ्या सामन्यांचे वार्तांकन करण्यासही बंदी घातली जाईल.
या संदर्भात आयसीसीकडून कोणताही अधिकृत शब्द आलेला नसला तरी, भारत-श्रीलंका सामन्याच्या कव्हरेजसाठी बांगलादेशी क्रीडा पत्रकारांना आयसीसीने मान्यता देण्यास नकार दिल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वी, भारतात न खेळण्याचा आग्रह धरल्यामुळे बांगलादेश संघाला आयसीसीने स्पर्धेतून काढून टाकले होते. स्पर्धेत बांगलादेशची जागा स्कॉटलंडने घेतली.
🚨 ICC BANS ALL BANGLADESHI JOURNALISTS FROM T20 WORLD CUP COVERAGE 🚨 -Around 150 Bangladeshi journalists applied, but all were rejected. -This happened after BCB denied travel approval to India for the T20 WC. Jay Shah dominates Kanglus once again 🤡pic.twitter.com/BjaRyJBUHd — Sam (@Cricsam01) January 27, 2026
आयसीसीने स्पष्ट केले की, स्पर्धेच्या नियमांनुसार, सर्व संघांनी नियुक्त केलेल्या ठिकाणी खेळले पाहिजे. यामुळे आयसीसीला बांगलादेशला वगळण्याचे कठोर पाऊल उचलावे लागले. घोषणा करण्यापूर्वी, आयसीसीने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या अध्यक्षांना ईमेलद्वारे आपला निर्णय कळवला. स्कॉटलंड बांगलादेशची जागा घेईल आणि बांगलादेशच्या सामन्यांच्या तारखांनाच त्यांचे सामने खेळेल.
स्कॉटलंड ७ फेब्रुवारी रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध आपला मोर्चा सुरू करेल. त्यानंतर ९ फेब्रुवारी रोजी त्यांचा सामना इटलीशी होईल. १४ फेब्रुवारी रोजी स्कॉटलंडचा सामना इंग्लंडशी होईल, त्यानंतर त्यांचा शेवटचा गट सामना नेपाळविरुद्ध होईल. हा स्कॉटलंडचा सातवा टी-२० विश्वचषक असेल. आयसीसी, बीसीबी यांच्यामध्ये ठिकाण बदलण्याच्या वादावरुन अनेक वाद पाहायला मिळाले.
बांग्लादेशचा संघ स्पर्धेमधून बाहेर झाल्यानंतर आता स्कॉटलंडच्या संघाने संघाची घोषणा केली आहे. स्कॉटलंडचा संघ आता बांग्लादेशच्या जागेवर खेळताना दिसणार आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेशच्या संघाला बाहेर केल्यानंतर नवा ड्रामा सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहे.