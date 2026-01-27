Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

शुभमन गिलला बाद केल्यानंतर अबरार अहमदच्या वादग्रस्त हावभावावर रोहित शर्माची प्रतिक्रिया, पहा Video

पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाज अबरार अहमदने शुभमन गिलला बाद केले आणि एक वादग्रस्त हावभावही केला. आता, रोहित शर्माने अबरारच्या कृतीवर हावभावांद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे. हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 10:33 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Rohit Sharma’s reaction to Abrar Ahmed : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये आगामी सामना हा अंडर 19 संघाविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. हा सामना 1 फेब्रुवारी  रोजी खेळवला जाणार आहे. तर त्यानंतर टी20 विश्वचषकाला देखील सुरूवात होणार यामध्ये भारत पाकिस्तान सामना हा 15 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ चा सामना २३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी खेळला गेला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला हरवून शानदार कामगिरी केली. 

World Legends Pro T20 League : 40 वर्षीय खेळाडूने केला कहर, 49 चेंडूत ठोकले शतक! वॉरियर्सने शिखर धवनच्या रॉयल्सचा केला पराभव

भारताकडून विराट कोहलीने शतक झळकावले. मात्र, या सामन्यात पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाज अबरार अहमदने शुभमन गिलला बाद केले आणि एक वादग्रस्त हावभावही केला. आता, रोहित शर्माने अबरारच्या कृतीवर हावभावांद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे. या सामन्यात भारतीय संघ २४२ धावांचा पाठलाग करत होता. पाकिस्तानकडून अबरार अहमद १८ वे षटक टाकत होता. षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर अबरारने शुभमन गिलला क्लीन बोल्ड केले. त्यानंतर अबरारने गिलकडे पाहिले आणि त्याला पॅव्हेलियनमध्ये जाण्याचा इशारा केला.

तथापि, शुभमन गिल कोणताही वाद न होता निघून गेला. आता, रोहित शर्माने अबरारला हावभावांद्वारे चोख उत्तर दिले आहे. एका पॉडकास्ट दरम्यान रोहितला विचारण्यात आले की, “जर भारतीय संघ २०२४ चा टी-२० विश्वचषक जिंकला तर आगामी विश्वचषकात तुम्ही संघाला काय संदेश देऊ इच्छिता?” रोहितने अबरारच्या प्रतिक्रियेला असाच इशारा दिला. रोहितची प्रतिक्रिया अबरारच्या प्रतिक्रियेशी जोडली जात आहे. हा व्हिडिओ स्वतः रोहित शर्माने त्याच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर शेअर केला आहे.

या सामन्यात पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना ४९.४ षटकांत २४१ धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल भारतीय संघाने ४२.३ षटकांत ४ गडी गमावून २४४ धावा केल्या आणि सामना ६ गडी राखून जिंकला. भारताकडून विराट कोहलीने १०० धावा केल्या, तर शुभमन गिलने ५२ चेंडूंत ४६ धावा केल्या.

Published On: Jan 27, 2026 | 10:33 AM

Jan 27, 2026 | 10:33 AM
