IND vs NZ : भारताविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर न्यूझीलंडच्या संघाने दोन खेळाडूंना दाखवला बाहेरचा रस्ता! बार्डाने केली घोषणा

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये पाच सामन्यांची मालिका सध्या खेळवली जात आहे. या मालिकेचे तीन सामने आतापर्यत खेळवण्यात आले आहे. या मालिकेच्या तीनही सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने कमालीची कामगिरी केली आणि मालिका जिंकली आहे. या टी20 मालिकेच्या पहिल्या तीन सामन्यामध्ये न्यूझीलंडच्या संघाची निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळाली. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंड संघ टीम इंडियाविरुद्ध पाच सामन्यांची टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळत आहे.
या मालिकेतील पहिले तीन सामने खेळले गेले आहेत आणि किवी संघाने तिन्ही सामने गमावले आहेत, त्यामुळे मालिकाही गमावली आहे. दरम्यान, न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने संघातील दोन खेळाडूंना रिलीज केले आहे. न्यूझीलंड क्रिकेटने सोशल मीडियावर रिलीज झालेल्या खेळाडूंबद्दल अधिकृत माहिती देखील शेअर केली आहे, कारण दुखापतीमुळे किंवा टी-२० लीगमध्ये खेळल्यामुळे मालिकेचा भाग नसलेले काही खेळाडू संघात परतले आहेत.
न्यूझीलंड संघाने सोमवार, २६ जानेवारी रोजी वेगवान गोलंदाज ख्रिश्चन क्लार्क आणि टिम रॉबिन्सन यांना संघातून बाहेर काढले. २४ वर्षीय ख्रिश्चन क्लार्कने २१ जानेवारी रोजी नागपूर येथे भारताविरुद्ध न्यूझीलंडकडून टी-२० मध्ये पदार्पण केले. तथापि, त्या सामन्यात त्याने ४ षटकांत ४० धावा दिल्या आणि फक्त एक बळी घेतला. दुसरीकडे, रॉबिन्सनने चालू पाच सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या टी-२० मध्ये १५ चेंडूत २१ धावा केल्या. पुढील सामन्यांमध्ये मॅट हेन्री आणि टिम सेफर्टने या खेळाडूंची जागा घेतली आणि त्यानंतर तिसऱ्या सामन्यातही तेच दोन खेळाडू प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसले. त्यामुळे, प्रत्येकी एक सामना खेळल्यानंतर त्यांना वगळण्यात आले.
“ख्रिश्चन क्लार्क आणि टिम रॉबिन्सन यांना भारतातील न्यूझीलंड टी-२० संघातून सोडण्यात आले आहे, तर जिमी नीशम, लॉकी फर्ग्युसन आणि टिम सेफर्ट आता कॅम्पमध्ये आहेत. गुरुवारी त्रिवेंद्रममध्ये संघात सामील होणारा फिन अॅलन हा शेवटचा सदस्य असेल,” असे न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे.
Kristian Clarke and Tim Robinson have been released from the BLACKCAPS T20 squad in India with Jimmy Neesham, Lockie Ferguson and Tim Seifert now in camp. Finn Allen will be the final squad member to join the side on Thursday in Trivandrum.#INDvNZ pic.twitter.com/PARjD3EsHf — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 26, 2026
फिन अॅलन सध्या बिग बॅश लीगमध्ये खेळत होता, जिथे तो त्याच्या संघासोबत, पर्थ स्कॉर्चर्ससोबत खेळला, अंतिम फेरीपर्यंत, त्याने त्यांचे सहावे बीबीएल विजेतेपद जिंकले. त्याने ११ सामन्यांमध्ये ४६६ धावा केल्या आणि बीबीएलमध्ये एकाच हंगामात सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज बनला. तो आता टी२० मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांमध्ये खेळेल आणि टी२० विश्वचषक संघाचाही भाग असेल.