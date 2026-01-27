Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz Kristian Clarke And Tim Robinson Have Been Released From New Zealand Team

IND vs NZ : भारताविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर न्यूझीलंडच्या संघाने दोन खेळाडूंना दाखवला बाहेरचा रस्ता! बार्डाने केली घोषणा

न्यूझीलंड संघाने सोमवार, २६ जानेवारी रोजी वेगवान गोलंदाज ख्रिश्चन क्लार्क आणि टिम रॉबिन्सन यांना संघातून बाहेर काढले. ख्रिश्चन क्लार्क आणि टिम रॉबिन्सन यांना भारतातील न्यूझीलंड टी-२० संघातून सोडण्यात आले आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 12:37 PM
फोटो सौजन्य - BLACKCAPS

फोटो सौजन्य - BLACKCAPS

Follow Us:
Follow Us:

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये पाच सामन्यांची मालिका सध्या खेळवली जात आहे. या मालिकेचे तीन सामने आतापर्यत खेळवण्यात आले आहे. या मालिकेच्या तीनही सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने कमालीची कामगिरी केली आणि मालिका जिंकली आहे. या टी20 मालिकेच्या पहिल्या तीन सामन्यामध्ये न्यूझीलंडच्या संघाची निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळाली. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंड संघ टीम इंडियाविरुद्ध पाच सामन्यांची टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळत आहे. 

या मालिकेतील पहिले तीन सामने खेळले गेले आहेत आणि किवी संघाने तिन्ही सामने गमावले आहेत, त्यामुळे मालिकाही गमावली आहे. दरम्यान, न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने संघातील दोन खेळाडूंना रिलीज केले आहे. न्यूझीलंड क्रिकेटने सोशल मीडियावर रिलीज झालेल्या खेळाडूंबद्दल अधिकृत माहिती देखील शेअर केली आहे, कारण दुखापतीमुळे किंवा टी-२० लीगमध्ये खेळल्यामुळे मालिकेचा भाग नसलेले काही खेळाडू संघात परतले आहेत.

T20 World Cup 2026 : विश्वचषकामध्ये बांग्लादेशी पत्रकारांवर बंदी! आयसीसीने सामने कव्हर करण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर प्रकरण

न्यूझीलंड संघाने सोमवार, २६ जानेवारी रोजी वेगवान गोलंदाज ख्रिश्चन क्लार्क आणि टिम रॉबिन्सन यांना संघातून बाहेर काढले. २४ वर्षीय ख्रिश्चन क्लार्कने २१ जानेवारी रोजी नागपूर येथे भारताविरुद्ध न्यूझीलंडकडून टी-२० मध्ये पदार्पण केले. तथापि, त्या सामन्यात त्याने ४ षटकांत ४० धावा दिल्या आणि फक्त एक बळी घेतला. दुसरीकडे, रॉबिन्सनने चालू पाच सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या टी-२० मध्ये १५ चेंडूत २१ धावा केल्या. पुढील सामन्यांमध्ये मॅट हेन्री आणि टिम सेफर्टने या खेळाडूंची जागा घेतली आणि त्यानंतर तिसऱ्या सामन्यातही तेच दोन खेळाडू प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसले. त्यामुळे, प्रत्येकी एक सामना खेळल्यानंतर त्यांना वगळण्यात आले.

“ख्रिश्चन क्लार्क आणि टिम रॉबिन्सन यांना भारतातील न्यूझीलंड टी-२० संघातून सोडण्यात आले आहे, तर जिमी नीशम, लॉकी फर्ग्युसन आणि टिम सेफर्ट आता कॅम्पमध्ये आहेत. गुरुवारी त्रिवेंद्रममध्ये संघात सामील होणारा फिन अॅलन हा शेवटचा सदस्य असेल,” असे न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे.

फिन अॅलन सध्या बिग बॅश लीगमध्ये खेळत होता, जिथे तो त्याच्या संघासोबत, पर्थ स्कॉर्चर्ससोबत खेळला, अंतिम फेरीपर्यंत, त्याने त्यांचे सहावे बीबीएल विजेतेपद जिंकले. त्याने ११ सामन्यांमध्ये ४६६ धावा केल्या आणि बीबीएलमध्ये एकाच हंगामात सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज बनला. तो आता टी२० मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांमध्ये खेळेल आणि टी२० विश्वचषक संघाचाही भाग असेल.

Web Title: Ind vs nz kristian clarke and tim robinson have been released from new zealand team

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 12:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 : विश्वचषकामध्ये बांग्लादेशी पत्रकारांवर बंदी! आयसीसीने सामने कव्हर करण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर प्रकरण
1

T20 World Cup 2026 : विश्वचषकामध्ये बांग्लादेशी पत्रकारांवर बंदी! आयसीसीने सामने कव्हर करण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर प्रकरण

Pakistan vs Australia T20 मालिका अडचणीत, चाहते लाईव्ह टीव्ही सामने पाहू शकणार नाहीत
2

Pakistan vs Australia T20 मालिका अडचणीत, चाहते लाईव्ह टीव्ही सामने पाहू शकणार नाहीत

शुभमन गिलला बाद केल्यानंतर अबरार अहमदच्या वादग्रस्त हावभावावर रोहित शर्माची प्रतिक्रिया, पहा Video
3

शुभमन गिलला बाद केल्यानंतर अबरार अहमदच्या वादग्रस्त हावभावावर रोहित शर्माची प्रतिक्रिया, पहा Video

World Legends Pro T20 League : 40 वर्षीय खेळाडूने केला कहर, 49 चेंडूत ठोकले शतक! वॉरियर्सने शिखर धवनच्या रॉयल्सचा केला पराभव
4

World Legends Pro T20 League : 40 वर्षीय खेळाडूने केला कहर, 49 चेंडूत ठोकले शतक! वॉरियर्सने शिखर धवनच्या रॉयल्सचा केला पराभव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ : भारताविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर न्यूझीलंडच्या संघाने दोन खेळाडूंना दाखवला बाहेरचा रस्ता! बार्डाने केली घोषणा

IND vs NZ : भारताविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर न्यूझीलंडच्या संघाने दोन खेळाडूंना दाखवला बाहेरचा रस्ता! बार्डाने केली घोषणा

Jan 27, 2026 | 12:37 PM
Middle East War : अमेरिकेची हल्ल्याची जंगी तयारी! महाकाय घातक जहाज हिंद समुद्रात दाखल; इराणही प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज

Middle East War : अमेरिकेची हल्ल्याची जंगी तयारी! महाकाय घातक जहाज हिंद समुद्रात दाखल; इराणही प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज

Jan 27, 2026 | 12:31 PM
सातारा ड्रग्ज प्रकरणावरुन हर्षवर्धन सपकाळांची टीका; बड्या नेत्यांवर गेले गंभीर आरोप

सातारा ड्रग्ज प्रकरणावरुन हर्षवर्धन सपकाळांची टीका; बड्या नेत्यांवर गेले गंभीर आरोप

Jan 27, 2026 | 12:27 PM
बजेट जाहीर होण्यापूर्वी हलवा का वाटला जातो? कधीपासून सुरु झाली ही परंपरा? जाणून घ्या

बजेट जाहीर होण्यापूर्वी हलवा का वाटला जातो? कधीपासून सुरु झाली ही परंपरा? जाणून घ्या

Jan 27, 2026 | 12:21 PM
शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट उलगडणाऱ्या ‘माया’चा टीझर प्रदर्शित; मुक्ता बर्वे दिसणार अनोख्या भूमिकेत

शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट उलगडणाऱ्या ‘माया’चा टीझर प्रदर्शित; मुक्ता बर्वे दिसणार अनोख्या भूमिकेत

Jan 27, 2026 | 12:15 PM
राजकीय घडामोडींना वेग, महापौर पदासाठी टोकाची स्पर्धा; कोल्हापूरकरांचे लक्ष मुंबईकडे

राजकीय घडामोडींना वेग, महापौर पदासाठी टोकाची स्पर्धा; कोल्हापूरकरांचे लक्ष मुंबईकडे

Jan 27, 2026 | 12:13 PM
15 कोटींहून अधिक युजर्सचा Data Leak! जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि नेटफ्लिक्स अकाउंट्स धोक्यात, तात्काळ बदला पासवर्ड!

15 कोटींहून अधिक युजर्सचा Data Leak! जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि नेटफ्लिक्स अकाउंट्स धोक्यात, तात्काळ बदला पासवर्ड!

Jan 27, 2026 | 12:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM