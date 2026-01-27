Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Pakistan vs Australia T20 मालिका अडचणीत, चाहते लाईव्ह टीव्ही सामने पाहू शकणार नाहीत

तीन सामन्यांची टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळणार आहे. एका अर्थाने, हा ऑस्ट्रेलियाच्या टी-२० विश्वचषक मोहिमेचा ड्रेस रिहर्सल आहे. ऑस्ट्रेलियातील कोणीही त्यांच्या टेलिव्हिजन सेटवर ही मालिका थेट पाहू शकणार नाही.

Updated On: Jan 27, 2026 | 11:17 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानचा दौरा करत आहे, जिथे संघ तीन सामन्यांची टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळणार आहे. एका अर्थाने, हा ऑस्ट्रेलियाच्या टी-२० विश्वचषक मोहिमेचा ड्रेस रिहर्सल आहे. जरी २९ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या पाकिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत टी-२० विश्वचषक संघातील पाच खेळाडू सहभागी होत नसले तरी, संघाला अजूनही त्यांची तयारी अंतिम करायची आहे. तथापि, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ऑस्ट्रेलियातील कोणीही त्यांच्या टेलिव्हिजन सेटवर ही मालिका थेट पाहू शकणार नाही.

खरं तर, या तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी कोणत्याही ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टरने मीडिया हक्क खरेदी केलेले नाहीत. पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिला टी-२० सामना २९ जानेवारी रोजी लाहोरमध्ये खेळला जाईल. तथापि, उन्हाळी हंगामात कसोटी आणि टी-२० क्रिकेटसाठी मजबूत रेटिंग असूनही, अद्याप कोणत्याही ब्रॉडकास्टरने ऑस्ट्रेलियामध्ये मालिका दाखवण्याचे अधिकार मिळवलेले नाहीत. २७ जानेवारीच्या सकाळपर्यंत, कोणताही प्रसारण करार झालेला नाही. 

शुभमन गिलला बाद केल्यानंतर अबरार अहमदच्या वादग्रस्त हावभावावर रोहित शर्माची प्रतिक्रिया, पहा Video

जर शेवटच्या क्षणी करार झाला नाही, तर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट चाहते जॅक एडवर्ड्स आणि महली बियर्डमन सारख्या उदयोन्मुख स्टार्सना लाईव्ह पाहू शकणार नाहीत. यामागील कारण म्हणजे ऑस्ट्रेलियन संघात प्रमुख खेळाडूंची कमतरता आहे. बाबर आझमसारखे खेळाडू ऑस्ट्रेलियामध्ये नको आहेत. वेळेचा प्रश्न देखील एक प्रमुख आहे. टिम डेव्हिड, ग्लेन मॅक्सवेल, जोश हेझलवूड, पॅट कमिन्स आणि नॅथन एलिस पाकिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत खेळणार नाहीत, परंतु ते २०२६ च्या टी२० विश्वचषक संघाचा भाग आहेत. 

दरम्यान, एका ऑस्ट्रेलियन टेलिव्हिजनच्या आतील व्यक्तीने याहू स्पोर्ट ऑस्ट्रेलियाला सांगितले की, “मला वाटते की काही स्पष्ट आकर्षणे असूनही, प्रसारकांसाठी पाकिस्तान मालिका विकणे थोडे कठीण जाईल. सामने रात्री १० वाजेपर्यंत सुरू होणार नाहीत (AEDT) आणि ऑस्ट्रेलियन संघात काही मोठी नावे नाहीत, त्यामुळे स्टार पॉवर तितकी जास्त नाही. असं असलं तरी, २०२६ आहे आणि क्रीडा चाहत्यांना जगात कुठेही खेळणाऱ्या त्यांच्या आवडत्या संघांना फॉलो करण्याची सवय आहे. आशा आहे की, शेवटच्या क्षणी काहीतरी घडेल, पण ते चांगले दिसत नाही.”

