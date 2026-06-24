Lionel Messi Birthday: फुटबॉलच्या ‘अल्टिमेट किंग’चा वाढदिवस, 39 व्या वर्षीही करतोय तुफान रेकॉर्ड्स; जादू कायम

मात्र, मेस्सीच्या कारकिर्दीचे हे शिखर केवळ एम्बाप्पेसाठीच नव्हे, तर भावी पिढ्यांसाठीही गाठणे अत्यंत कठीण असेल. ऑस्ट्रियाचे प्रशिक्षक राल्फ रँगनिक यांनी त्याचे समर्पक कौतुक करत म्हटले, “वयाच्या ३९ व्या वर्षी, एका खेळाडूने दोन गोल केले आहेत आणि स्पर्धेच्या पहिल्या दोन सामन्यांमध्येच पाच गोल केले आहेत. हाच फरक आहे. लिओनेल मेस्सीने आज दाखवून दिले की तो जगातील सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक आहे.”
आजारी वडील आणि वाढदिवस
मेस्सी आज (२४ जून) ३९ वर्षांचा होतोय. या दिवशी त्याच्या भावना नक्कीच संमिश्र असतील कारण त्याचे वडील अर्जेंटिनामध्ये आजारी आहेत. मेस्सी आपल्या कुटुंबापासून जवळपास १०,००० किलोमीटर दूर आहे. पण त्याने वडिलांच्या चिंतेचा आपल्या खेळावर परिणाम होऊ दिलेला नाही. त्याने विश्वचषकात आतापर्यंत अर्जेंटिनासाठी पाच गोल केले आहेत.
“विश्वचषकातील सर्व सामने खूप कठीण असतात, कोणताही संघ संधी निर्माण करत नाही, पण मी प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेत आहे” – लिओनेल मेस्सी
चुकलेल्या संधीची भरपाई करण्याची कला
फक्त अर्धा तास आधी, त्याने एक पेनल्टी चुकवली होती. सामन्याच्या नवव्या मिनिटाला, जेव्हा मेस्सीने पेनल्टी चुकवली, तेव्हा स्टेडियममध्ये शांतता पसरली. त्याचा डाव्या पायाने मारलेला शॉट उजव्या पोस्टच्या बाहेर गेला. आठ वेळा बॅलोन डी’ओर जिंकलेला हा खेळाडू म्हणाला, “पेनल्टी न मारल्यामुळे मी खूप नाराज झालो होतो, पण नंतर मी त्याची भरपाई केली.” मेस्सीचे वैशिष्ट्य म्हणजे संधी चुकल्यानंतर तो अधिक आक्रमक होतो. त्याला कोणत्याही परिस्थितीत त्याची भरपाई करायची असते.
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स्टॉपेज टाइममधील तीच चपळाई
मेस्सीने आपला १८वा गोल स्टॉपेज टाइममध्ये केला. त्याचा पहिला प्रयत्न गोलकीपर अलेक्झांडर श्लागरने रोखला, त्यानंतर त्याने अनेक बचावपटूंना चकवून पुढे धाव घेतली. आपला विक्रमी १७वा गोल केल्यावर, मेस्सी मैदानाच्या एका कोपऱ्यात धावत गेला आणि आपला उजवा हात हवेत उंचावून आनंद साजरा केला. स्टेडियममधील ७०,००० प्रेक्षकांपैकी बहुतेक अर्जेंटिनाचे समर्थक होते.
लिओनेल मेस्सीची आकडेवारी आणि विक्रम