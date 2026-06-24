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Lionel Messi Birthday: फुटबॉलच्या ‘अल्टिमेट किंग’चा वाढदिवस, 39 व्या वर्षीही करतोय तुफान रेकॉर्ड्स; जादू कायम

Updated On: Jun 24, 2026 | 11:08 AM IST
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सारांश

लिओनेल मेस्सी २०२६ च्या फिफा विश्वचषकात चमकण्यासाठी सज्ज आहे. मेस्सीने दोन सामन्यांमध्ये पाच गोल केले आहेत. आज मेस्सी आपला ३९ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. कोणते रेकॉर्ड्स केलेत जाणून घ्या

लिओनेल मेस्सी ३९ वा वाढदिवस (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

लिओनेल मेस्सी ३९ वा वाढदिवस (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • लिओनेल मेस्सीचा ३९ वा वाढदिवस 
  • आजही जादू कायम 
  • फिफा वर्ल्ड कपमध्ये करतोय रेकॉर्ड्स 
अर्जेंटिनाचा सुपरस्टार लिओनेल मेस्सीने ऑस्ट्रियाविरुद्धच्या विश्वचषक सामन्यात दोन गोल करून फिफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासात आपले नाव कोरले आहे. मेस्सी आता एकूण १८ गोलांसह या प्रतिष्ठित स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनला आहे. यापूर्वी, अल्जेरियाविरुद्ध शानदार हॅट-ट्रिक करून त्याने जर्मनीचा महान स्ट्रायकर मिरोस्लाव क्लोझेच्या १६ गोल्सच्या विक्रमाची बरोबरी केली होती. मेस्सी आणि एम्बाप्पे यांच्यातील विक्रमांच्या या ‘रॉकेट वॉर’ने विश्वचषकाची उत्सुकता वाढवली आहे.

मात्र, मेस्सीच्या कारकिर्दीचे हे शिखर केवळ एम्बाप्पेसाठीच नव्हे, तर भावी पिढ्यांसाठीही गाठणे अत्यंत कठीण असेल. ऑस्ट्रियाचे प्रशिक्षक राल्फ रँगनिक यांनी त्याचे समर्पक कौतुक करत म्हटले, “वयाच्या ३९ व्या वर्षी, एका खेळाडूने दोन गोल केले आहेत आणि स्पर्धेच्या पहिल्या दोन सामन्यांमध्येच पाच गोल केले आहेत. हाच फरक आहे. लिओनेल मेस्सीने आज दाखवून दिले की तो जगातील सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक आहे.”

आजारी वडील आणि वाढदिवस

मेस्सी आज (२४ जून) ३९ वर्षांचा होतोय. या दिवशी त्याच्या भावना नक्कीच संमिश्र असतील कारण त्याचे वडील अर्जेंटिनामध्ये आजारी आहेत. मेस्सी आपल्या कुटुंबापासून जवळपास १०,००० किलोमीटर दूर आहे. पण त्याने वडिलांच्या चिंतेचा आपल्या खेळावर परिणाम होऊ दिलेला नाही. त्याने विश्वचषकात आतापर्यंत अर्जेंटिनासाठी पाच गोल केले आहेत.

“विश्वचषकातील सर्व सामने खूप कठीण असतात, कोणताही संघ संधी निर्माण करत नाही, पण मी प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेत आहे” – लिओनेल मेस्सी 

चुकलेल्या संधीची भरपाई करण्याची कला

फक्त अर्धा तास आधी, त्याने एक पेनल्टी चुकवली होती. सामन्याच्या नवव्या मिनिटाला, जेव्हा मेस्सीने पेनल्टी चुकवली, तेव्हा स्टेडियममध्ये शांतता पसरली. त्याचा डाव्या पायाने मारलेला शॉट उजव्या पोस्टच्या बाहेर गेला. आठ वेळा बॅलोन डी’ओर जिंकलेला हा खेळाडू म्हणाला, “पेनल्टी न मारल्यामुळे मी खूप नाराज झालो होतो, पण नंतर मी त्याची भरपाई केली.” मेस्सीचे वैशिष्ट्य म्हणजे संधी चुकल्यानंतर तो अधिक आक्रमक होतो. त्याला कोणत्याही परिस्थितीत त्याची भरपाई करायची असते.

FIFA World Cup 2026: Lionel Messi चा रेकॉर्ड, वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू, मिरोस्लाव क्लोजचा रेकॉर्ड तुटला

स्टॉपेज टाइममधील तीच चपळाई

मेस्सीने आपला १८वा गोल स्टॉपेज टाइममध्ये केला. त्याचा पहिला प्रयत्न गोलकीपर अलेक्झांडर श्लागरने रोखला, त्यानंतर त्याने अनेक बचावपटूंना चकवून पुढे धाव घेतली. आपला विक्रमी १७वा गोल केल्यावर, मेस्सी मैदानाच्या एका कोपऱ्यात धावत गेला आणि आपला उजवा हात हवेत उंचावून आनंद साजरा केला. स्टेडियममधील ७०,००० प्रेक्षकांपैकी बहुतेक अर्जेंटिनाचे समर्थक होते.

लिओनेल मेस्सीची आकडेवारी आणि विक्रम

  • ६ विश्वचषक (२००६-२०२६) स्पर्धेत सलग सहा सामन्यांमध्ये गोल करणारा मेस्सी हा एकमेव खेळाडू आहे
  • १८ गोल: मेस्सीने फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात गोल केले आहेत, ज्यामुळे तो आतापर्यंतच्या यादीतील सर्वाधिक सामने खेळलेला खेळाडू ठरला आहे
  • २६ गोल: (१८ गोल + ८ असिस्ट) विश्वचषकांमध्ये योगदान दिले आहे. महान पेले (२१) यांना मागे टाकले आहे
  • २८ सामने: मेस्सी फिफा विश्वचषकात खेळला आहे, ज्यामुळे तो या स्पर्धेत सर्वाधिक सामने खेळणारा खेळाडू ठरला आहे
  • २४८९: फिफा विश्वचषक सामन्यांमध्ये लिओनेल मेस्सी मैदानावर घालवलेल्या मिनिटांचा हा एक विक्रम आहे
  • १२: फिफा विश्वचषकात ‘मॅन ऑफ द मॅच’ पुरस्कार जिंकणारा लिओनेल मेस्सी हा एकमेव खेळाडू आहे
  • गोल्डन बॉल (स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू) पुरस्कार दोनदा (२०१४ आणि २०२२ मध्ये) जिंकणारा मेस्सी हा एकमेव फुटबॉलपटू आहे
  • १२८: विश्वचषकात मेस्सीने केलेल्या यशस्वी ड्रिबलची संख्या. त्याने महान मॅराडोनाचा (१०५) विक्रम मोडला
FIFA World Cup 2026: ऑस्ट्रियाविरुद्ध ‘एक’ गोल अन् Lionel Messi रचणार इतिहास; ‘तो’ वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडणार?

Web Title: Lionel messi birthday highest goal score in fifa world cup playing at age of 39

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Published On: Jun 24, 2026 | 11:08 AM

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