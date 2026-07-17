क्रिकेटला काळिमा! T- 20 प्रीमियर लीगमध्ये मॅच फिक्सिंग? भारताला अंडर-19 वर्ल्ड कप जिंकवणारा मालक अटकेत

IND vs ENG: टीम इंडियाच्या अडचणीत भर; लॉर्ड्स वनडेपूर्वी विजयाचा हिरो मालिकेबाहेर
श्रीलंकेच्या पोलिसांनी पुष्टी केली आहे की, अटक करण्यात आलेली व्यक्ती जाफना किंग्स फ्रँचायझीच्या मालकांपैकी एक असून, क्रीडा क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि कथित मॅच-फिक्सिंगच्या तपासाचा भाग म्हणून त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलीस सध्या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत असून, येत्या काही दिवसांत आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
Breaking- Manjot Kalra, a former India Under-19 World Cup-winning cricketer and co-owner of the Lanka Premier League (LPL) franchise Jaffna Kings, has been arrested by Sri Lanka Police over an alleged match-fixing approach made to a player. #LPL06 pic.twitter.com/ao4DKMJjr4 — Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) July 17, 2026
क्रीडा तपास पथकाचे निरीक्षक सुपून विदानागे यांनी सांगितले की, आरोपी मनजोत कालरा याला कोलंबोमधील एका हॉटेलमध्ये अटक करण्यात आली, जेव्हा तो एका खेळाडूला ९५ लाख रुपये (२८,७०० डॉलर्स) देणार होता. त्यांनी सांगितले की, कालराला लवकरच न्यायाधीशांसमोर हजर केले जाईल. खेळाडूचे नाव न घेता विदानागे म्हणाले की, सुमारे १० दिवसांपूर्वी त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आल्यावर त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली होती.
श्रीलंकेचे क्रीडा क्षेत्रातील भ्रष्टाचारासंबंधीचे कायदे जगातील सर्वात कठोर कायद्यांपैकी एक मानले जातात. हा कायदा ‘क्रीडा-संबंधित गुन्हे प्रतिबंधक कायद्या’अंतर्गत येतो. या कायद्यानुसार, मॅच-फिक्सिंग, स्पॉट-फिक्सिंग आणि खेळातील कोणत्याही प्रकारची हेराफेरी हे गंभीर गुन्हे मानले जातात. दोषी आढळल्यास, मोठा दंड आणि दीर्घ तुरुंगवासाची शिक्षा देखील दिली जाते
लंका प्रीमियर लीगच्या सहाव्या हंगामाचा पहिला सामना शुक्रवार, १७ जुलै रोजी कोलंबो येथील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदानावर जाफना किंग्स आणि गॉल गॅलंट्स यांच्यात नियोजित वेळेनुसार खेळवला जाणार आहे. स्पर्धा सुरू होण्याच्या काही तास आधी समोर आलेल्या या घटनेमुळे लीगच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. क्रिकेट आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी सुरू होणारी ही स्पर्धा आता कथित मॅच-फिक्सिंगच्या वादामुळे चर्चेत आहे.
मनजोत कालरा हे जाफना संघाचे सह-मालक आहेत. ही स्पर्धा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी गाजली आहे. जानेवारीमध्ये, श्रीलंकेच्या एका न्यायालयाने मॅच-फिक्सिंगसाठी एलपीएल संघाच्या एका ब्रिटिश मालकाला चार वर्षांची निलंबित शिक्षा सुनावली होती.
बांगलादेशात जन्मलेल्या आणि दंबुल्ला थंडर संघाचे मालक असलेल्या तमीम रहमान यांनी एका खेळाडूवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याची आणि सट्टेबाजी आयोजित केल्याची कबुली दिली. रहमान यांना चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली, जी पाच वर्षांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे. त्यांना २४ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला.
लॉर्ड्सवर Rohit Sharma चा शेवटचा सामना? निवृत्तीच्या चर्चांवर प्रशिक्षकांचे स्पष्ट उत्तर