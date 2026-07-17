शुक्रवार, 17 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Lpl 2026 Sri Lanka Police Arrested Manjot Kalra Jaffna Kings Match Fixing Case

क्रिकेटला काळिमा! T- 20 प्रीमियर लीगमध्ये मॅच फिक्सिंग? भारताला अंडर-19 वर्ल्ड कप जिंकवणारा मालक अटकेत

Updated On: Jul 17, 2026 | 03:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

CO Owner Manjot kalra Arrested: लंका प्रिमियर लीगमध्ये मॅच फिक्सिंगच्या आरोपाने एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात भारतीय मालकाला श्रीलंका पोलिसांनी अटक केली आहे.

क्रिकेटला काळिमा! T- 20 प्रीमियर लीगमध्ये मॅच फिक्सिंग? भारताला अंडर-19 वर्ल्ड कप जिंकवणारा मालक अटकेत
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • T- 20 प्रीमियर लीगमध्ये मॅच फिक्सिंग?
  • भारताला अंडर-19 वर्ल्ड कप जिंकवणारा मालक अटकेत
  • मॅच फिक्सिंग प्रकरणात याआधीही कारवाई
लंका प्रीमियर लीग २०२६ (LPL) सुरू होण्यापूर्वीच एक धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. गतविजेत्या जाफना किंग्स संघाच्या मालकाला कथित मॅच-फिक्सिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. एका खेळाडूला लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याच्या संशयावरून संघाच्या भारतीय सह-मालकाला मनजोत कालरा यांना श्रीलंकन पोलिसांनी अटक केली. स्पर्धा सुरू होण्याच्या काही तास आधी ही अटक करण्यात आली. क्रीडा-संबंधित गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (SIU) उचललेल्या या पावलामुळे संपूर्ण स्पर्धेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मनजोत कालरा हे भारताच्या २०१८ च्या १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेचे विजेत्या संघाचे भाग होते.

IND vs ENG: टीम इंडियाच्या अडचणीत भर; लॉर्ड्स वनडेपूर्वी विजयाचा हिरो मालिकेबाहेर

भारतीय सह-मालकाला श्रीलंकेत अटक

श्रीलंकेच्या पोलिसांनी पुष्टी केली आहे की, अटक करण्यात आलेली व्यक्ती जाफना किंग्स फ्रँचायझीच्या मालकांपैकी एक असून, क्रीडा क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि कथित मॅच-फिक्सिंगच्या तपासाचा भाग म्हणून त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलीस सध्या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत असून, येत्या काही दिवसांत आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

क्रीडा तपास पथकाचे निरीक्षक सुपून विदानागे यांनी सांगितले की, आरोपी मनजोत कालरा याला कोलंबोमधील एका हॉटेलमध्ये अटक करण्यात आली, जेव्हा तो एका खेळाडूला ९५ लाख रुपये (२८,७०० डॉलर्स) देणार होता. त्यांनी सांगितले की, कालराला लवकरच न्यायाधीशांसमोर हजर केले जाईल. खेळाडूचे नाव न घेता विदानागे म्हणाले की, सुमारे १० दिवसांपूर्वी त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आल्यावर त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली होती.

श्रीलंकेत जगातील सर्वात कठोर कायदे

श्रीलंकेचे क्रीडा क्षेत्रातील भ्रष्टाचारासंबंधीचे कायदे जगातील सर्वात कठोर कायद्यांपैकी एक मानले जातात. हा कायदा ‘क्रीडा-संबंधित गुन्हे प्रतिबंधक कायद्या’अंतर्गत येतो. या कायद्यानुसार, मॅच-फिक्सिंग, स्पॉट-फिक्सिंग आणि खेळातील कोणत्याही प्रकारची हेराफेरी हे गंभीर गुन्हे मानले जातात. दोषी आढळल्यास, मोठा दंड आणि दीर्घ तुरुंगवासाची शिक्षा देखील दिली जाते

लंका प्रीमियर लीगच्या सहाव्या हंगामाचा पहिला सामना शुक्रवार, १७ जुलै रोजी कोलंबो येथील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदानावर जाफना किंग्स आणि गॉल गॅलंट्स यांच्यात नियोजित वेळेनुसार खेळवला जाणार आहे. स्पर्धा सुरू होण्याच्या काही तास आधी समोर आलेल्या या घटनेमुळे लीगच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. क्रिकेट आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी सुरू होणारी ही स्पर्धा आता कथित मॅच-फिक्सिंगच्या वादामुळे चर्चेत आहे.

मॅच फिक्सिंग प्रकरणात याआधीही कारवाई

मनजोत कालरा हे जाफना संघाचे सह-मालक आहेत. ही स्पर्धा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी गाजली आहे. जानेवारीमध्ये, श्रीलंकेच्या एका न्यायालयाने मॅच-फिक्सिंगसाठी एलपीएल संघाच्या एका ब्रिटिश मालकाला चार वर्षांची निलंबित शिक्षा सुनावली होती.

बांगलादेशात जन्मलेल्या आणि दंबुल्ला थंडर संघाचे मालक असलेल्या तमीम रहमान यांनी एका खेळाडूवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याची आणि सट्टेबाजी आयोजित केल्याची कबुली दिली. रहमान यांना चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली, जी पाच वर्षांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे. त्यांना २४ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला.

लॉर्ड्सवर Rohit Sharma चा शेवटचा सामना? निवृत्तीच्या चर्चांवर प्रशिक्षकांचे स्पष्ट उत्तर

Web Title: Lpl 2026 sri lanka police arrested manjot kalra jaffna kings match fixing case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 17, 2026 | 03:26 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धार्मिक स्थळी थिल्लरपणा? वैष्णो देवीच्या मंदिरात कपलचा खुल्लम खुल्सा रोमान्स, यूजर्स भडकले; Video Viral

धार्मिक स्थळी थिल्लरपणा? वैष्णो देवीच्या मंदिरात कपलचा खुल्लम खुल्सा रोमान्स, यूजर्स भडकले; Video Viral

Jul 17, 2026 | 03:30 PM
US Elections 2026: निवडणुकीवरून अमेरिकेत राजकीय युद्ध; ट्रम्प यांना उद्देशून कमला हॅरिस म्हटल्या, ‘स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी…’

US Elections 2026: निवडणुकीवरून अमेरिकेत राजकीय युद्ध; ट्रम्प यांना उद्देशून कमला हॅरिस म्हटल्या, ‘स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी…’

Jul 17, 2026 | 03:27 PM
क्रिकेटला काळिमा! T- 20 प्रीमियर लीगमध्ये मॅच फिक्सिंग? भारताला अंडर-19 वर्ल्ड कप जिंकवणारा मालक अटकेत

क्रिकेटला काळिमा! T- 20 प्रीमियर लीगमध्ये मॅच फिक्सिंग? भारताला अंडर-19 वर्ल्ड कप जिंकवणारा मालक अटकेत

Jul 17, 2026 | 03:26 PM
काय चाललंय ? हुतींची इराण अमेरिका युद्धात पुन्हा एन्ट्री ,जगाचे टेन्शन वाढले

काय चाललंय ? हुतींची इराण अमेरिका युद्धात पुन्हा एन्ट्री ,जगाचे टेन्शन वाढले

Jul 17, 2026 | 03:22 PM
World Emoji Day 2026 : सततच्या इमोजी चॅटिंगमुळे वाढतोय मानसिक ताण?

World Emoji Day 2026 : सततच्या इमोजी चॅटिंगमुळे वाढतोय मानसिक ताण?

Jul 17, 2026 | 03:17 PM
Fifa World Cup: अर्जेंटिनावर टिका करणाऱ्यांना Lionel Messi चे प्रत्युत्तर; म्हणाला, ‘आम्हाला काही ताटात…’

Fifa World Cup: अर्जेंटिनावर टिका करणाऱ्यांना Lionel Messi चे प्रत्युत्तर; म्हणाला, ‘आम्हाला काही ताटात…’

Jul 17, 2026 | 03:15 PM
Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना मोठा धक्का! या भागातील लाखो महिलांचा 1500 रुपयांचा हप्ता बंद, काय आहे नेमकं कारण?

Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना मोठा धक्का! या भागातील लाखो महिलांचा 1500 रुपयांचा हप्ता बंद, काय आहे नेमकं कारण?

Jul 17, 2026 | 03:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा