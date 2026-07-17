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काय चाललंय ? हुतींची इराण अमेरिका युद्धात पुन्हा एन्ट्री ,जगाचे टेन्शन वाढले

Updated On: Jul 17, 2026 | 03:28 PM IST
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सारांश

येमेनच्या बंडखोर हुतींची युद्धात एन्ट्री . बाब अल मंदेब बंद करण्याच्या हालचाली सूरु झाल्या आहेत . यामुळे जगाच्या १२ % सागरी वाहतुकीवर परिणाम पडून ,महागाई वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार

इराण आणि अमेरिकेचे युद्ध पुन्हा सुरु झाले आहे . हल्ले प्रतिहल्ले सुरु असतानाच , अमेरिकेने पुन्हा युद्धाचा नियम मोडला . इराणच्या अहवाज शहरात असलेल्या लहानमुलांच्या कॅन्सर हॉस्पिटल वर हल्ला झाला . सुदैवाने यात कोणीही मृत्युमुखी पडले नाही . पण हॉस्पिटल मधून आलेल्या माहितीनुसार या हल्ल्यामुळे उपचार घेणाऱ्या लहान मुलांच्या उपचारात अडथळे निर्माण झाले आहेत . या झालेल्या हल्ल्यामुळे इराण ने येमेन बंडखोर हुतींना मदत करण्याचे आवाहन केले आहे .

  • हुती काय करतील ?
  • जगावर याचा काय परिणाम होईल
  • मध्य पूर्वेतील राजकारण बदलेल का ?
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हुती काय करतील ?

सर्वप्रथम येमेनचे हुती बाब अल मंदेब हा लाल समुद्र आणि अरेबियन समुद्र ला जोडणारा अतिशय महत्वाचा मार्ग बंद करतील . जगातील १२ % सागरी व्यापारी वाहतूक इथूनच होत असते . या बाब अल मंदेब मधून जाणाऱ्या जहाजांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी हल्ले केले जातील . या सागरी मार्गावर हुतींशी लढणं एवढं सोप्प नाही . कारण खोल समुद्रात किनाऱ्यावरच्या जमिनीमधून लपून निशाणा लावणं जेवढं सोप्पं आहे तेवढं सोप्प हे पाण्यातून जमिनीवर हल्ला करण नाही . आणि याच हुतींना मिळणाऱ्या नैसर्गिक फायद्यामुळे हुतींची भीती विरोधी राष्ट्रांना वाटणं स्वाभाविक आहे . या सगळ्या गोष्टीमुळे हुती हल्ले करून किती आर्थिक आणि जीवांचं नुकसान करतील हे सांगता येणं कठीण आहे . मिळालेल्या माहितीच्या आधारे अजून तरी लाल समुद्रातून हल्ला होऊन जीवित हानी झाली आहे , अशी बातमी आलेली नाही .

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जगावर याचा काय परिणाम होईल ?

इराण अमेरिका युद्धामुळे होर्मूझ पुन्हा बंद झाले . होर्मूझ मधून जगातील २० % वाहतूक होत असते . जवळपास होर्मूझ मधून दिवसाला १२० ते १३० जहाजे माल वाहतूक करत असतात . होर्मूझ बंद असल्याने आता , अमेरिकेला आणि इस्रायलला शह देण्यासाठी इराण ने हुतींना साद घातली आहे . कारण त्यांचा लाल समुद्रावर असलेला ताबा . जगातील १२ % तेल या मार्गातून प्रवास करत असतं . यावर बंदी आल्यानंतर अर्थात तेल किंवा इतर वस्तूंची वाहतूक करणारी जहाजं एलात बंदरा ऐवजी आफ्रिकेच्या दक्षिणे कडून म्हणजे केप ऑफ गुड होप मार्गे फिरून जाऊ लागलीत . याचा परिणाम शिपिंग खर्च आणि वेळ अधिकच होऊन वस्तूंच्या किमती वाढतील आणि महागाई वाढेल . याची झळ युद्धात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सामील नसलेल्या देशांनाही होईल .

मध्य पूर्वेतील राजकारण बदलेल का ?

मध्य पूर्वेतील राजकारण हे पूर्वीपासून धार्मिक गोष्टींवर सुरु आहे . मध्य पूर्वेत सुन्नी समुदाय जास्त असलेले देश हे नेहमीच शिया असलेल्या देशाचे वाढते महत्व कमी करण्याचे प्रयत्न करत आहेत . याचबरोबर हा फक्त धर्माचा वाद नाही . सत्तेसाठी इराण विरुद्ध सौदी अरेबिया हे प्रमुख खेळाडू धर्माचा वापर करत असतात . असे सूत्रांच्या आधारे सांगितले जाते .

 

Web Title: Whats going on houthis re enter the iran america war global tension rises

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Published On: Jul 17, 2026 | 03:22 PM

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