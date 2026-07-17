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धार्मिक स्थळी थिल्लरपणा? वैष्णो देवीच्या मंदिरात कपलचा खुल्लम खुल्सा रोमान्स, यूजर्स भडकले; Video Viral

Updated On: Jul 17, 2026 | 03:30 PM IST
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सारांश

Couple Romancing At Temple : देवाच्या घरात नको तो प्रकार! अलिकडे सोशल मिडियावर कपलचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला असून यात ते वैष्णो देवीच्या मंदिरात रोमान्स करताना दिसून आले.

धार्मिक स्थळी थिल्लरपणा? वैष्णो देवीच्या मंदिरात कपलचा खुल्लम खुल्सा रोमान्स, यूजर्स भडकले; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • धार्मिक स्थळी घडलेल्या एका कृतीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे.
  • व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त करत संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली.
  • पवित्र ठिकाणी शिस्त आणि नियमांचे पालन करण्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे.
धार्मिक स्थळी जाताना मंदिराच्या नियमांचे पालन करणे खूप गरजेचे असते. मागेच सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला ज्यात एक तरुणी मंदिराच्या आत डान्स करताना दिसली. यावर तिथे उपस्थित असलेले पोलिस भडकले आणि त्यांनी तिला अक्षरश: हाकलवून लावलं. अनेक यूजर्सनेही या व्हिडिओवर आपल्या टिका व्यक्त केल्याय अशातच आता नुकताच वैष्णो देवी मंदिरातील एक संतापजनक व्हिडिओ इंटरनेटवर खूप जास्त व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये, एक जोडपे मंदिराच्या आवारात खुलेआम रोमान्स करताना दिसले. हा सर्व प्रकार पाहून यूजर्स आता चांगलेच भडकले असून मंदिराने अशा लोकांवर कारवाई करावी अशी मागणी यूजर्सने केली आहे. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय घडलं व्हिडिओत?

व्हिडिओत घडलेला सर्व प्रकार हा वैष्णो देवी भवन परिसरातील असल्याचे सांगण्यात येत आहे. धार्मिक स्थळी जिथे लोक मोठ्या देवाच्या दर्शनासाठी जातात तिथेच कपल खुलेआम रोमान्समध्ये मग्न होताना दिसलं. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, मंदिराच्या आवारात भक्तांची गर्दी असतानाच तिथे कोपऱ्याला एक कपल आपल्याच रासलीलेत मग्न असते. त्यांनी पवित्र मंदिर परिसरात असभ्य वर्तन केले जे एका भक्ताला पटले नाही आणि त्याने याचा व्हिडिओ शूट करत सोशल मिडियावर शेअर केला. व्हिडिओ व्हायरल होताच लोकांनी आता यावर आपल्या टिका व्यक्त केल्या असून दोघांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.

 

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या घटनेचा व्हिडिओ @patialapolitics नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला चांगलेच व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने कमेंट सेक्शनमध्ये घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “व्हिडिओला ब्लर करण्याची गरज नव्हती त्यांचे चेहरे दिसणे महत्त्वाचे होते”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अशा गोष्टींच्या बाबतीत शीख लोक आपल्या धर्माबाबत अत्यंत काटेकोर असतात; ते तिथेच्या तिथेच समोरच्याचे पाय मोडून टाकतील”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “लाज वाटायला हवी, देवाच्या घरात असं काहीतरी करताना…”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Vaishno devi temple viral video couple acts inappropriately inside shrine sparks outrage

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Published On: Jul 17, 2026 | 03:30 PM

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