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लॉर्ड्सवर Rohit Sharma चा शेवटचा सामना? निवृत्तीच्या चर्चांवर प्रशिक्षकांचे स्पष्ट उत्तर

Updated On: Jul 17, 2026 | 01:28 PM IST
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सारांश

Batting Coach on rohit Sharma retirement from ODI: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार असल्याची चर्चांनी सध्या जोर धरला आहे. त्यातच संघाच्या प्रशिक्षकांनी रोहितच्या फॉर्मवर महत्वपूर्ण विधान केले आहे.

लॉर्ड्सवर Rohit Sharma चा शेवटचा सामना? निवृत्तीच्या चर्चांवर प्रशिक्षकांचे स्पष्ट उत्तर
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विस्तार
  • लॉर्ड्सवर Rohit Sharma चा शेवटचा सामना?
  • निवृत्तीच्या चर्चांवर प्रशिक्षकांचे स्पष्ट उत्तर
  • रोहितवर कोणताही प्रकारचा दबाव नाही
इंग्लंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील दुसरा सामना कार्डिफ स्टेडियमवर खेळला गेला. या सामन्यात रोहित शर्माच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष होते. समालीसाठी आलेल्या रोहितने ४७ चेंडूमध्ये २६ धावा केल्या. सामन्यानंतर भारतीय माजी कर्णधार रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या चर्चांना जोर धरला आहे. या मालिकेतील तिसरा एकदिवसीय सामना हा त्याचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना असल्याचे म्हटले जात आहे. दरम्यान, भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशु कोटक यांनी रोहितच्या निवृत्तीच्या अफवांवर महत्वपूर्ण विधान केले आहे.

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‘रोहितवर कोणताही प्रकारचा दबाव नाही…’

इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यानंतर, जेव्हा फलंदाजी प्रशिक्षक कोटक यांना विचारण्यात आले की, भारतीय संघ सलामीवीर म्हणून रोहित शर्माऐवजी यशस्वी जैस्वाल किंवा ईशान किशन यांना संधी देण्याचा विचार करत आहे का, तेव्हा त्यांनी रोहितचा बचाव करत म्हटले, ‘मला नाही वाटत की रोहित शर्मासारखा मोठा खेळाडू कोणत्याही दबावाखाली येऊ शकतो. तो इतका महान खेळाडू आहे की या गोष्टींचा त्याच्यावर परिणाम होत नाही. हो, त्याने पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये धावा केल्या नाहीत, पण त्याने काही फरक पडत नाही. दुसऱ्या सामन्यातही तो मोठी खेळी करेल असे वाटत होते, पण ठीक आहे.’

रोहितच्या संथ फलंदाजीचा बचाव करताना कोटक म्हणाले की, ‘मी खूप क्रिकेट खेळलो आहे आणि पाहिले आहे. कधीकधी फलंदाजांना हवा असलेला मोमेंटम मिळत नाही आणि हे सामान्य आहे. लॉर्ड्सवर तुम्हाला रोहित शर्माची एक पूर्णपणे वेगळी खेळी पाहायला मिळेल. त्यामुळे, तो संघर्ष करत होता असे मी म्हणणार नाही. कदाचित बाउन्यमुळे त्याला त्याचे नेहमीचे शॉट्स खेळता येत नव्हते. दुसरीकडे, शुभमन आणि विराटने वेगवान सुरुवात केली, पण रोहितला त्याच्या स्लॉटमध्ये चेंडू मिळत नव्हते. त्यामुळे, रोहितसारख्या खेळाडूसाठी ‘संघर्ष’ हा शब्द वापरणे योग्य ठरणार नाही.’

लॉर्ड्सवर रोहितचा खेळणार शेवटचा सामना

२०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाला डोळ्यासमोर ठेवून, भारतीय संघ आता प्रत्येक मालिकेची तयारी करत आहे. वृत्तानुसार, अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने रोहित शर्माला कळवले आहे की, तो २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या योजनांचा भाग असणार नाही. परिणामी, १९ जुलै रोजी लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्ध होणारा तिसरा एकदिवसीय सामना रोहित शर्माच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील शेवटचा सामना ठरू शकतो.

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Web Title: Batting coach sitanshu on rohit sharma odi retirement lords last odi match

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Published On: Jul 17, 2026 | 01:28 PM

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