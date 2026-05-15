  • Mumbai Indians Batting Coach Kieron Pollard Used Abusive Language For Fourth Umpire Fined For Behavior

IPL 2026: अंपायरला शिवीगाळ करणं पडलं महागात, बॅटिंग कोच Kieron Pollard ला भरभक्कम दंड

पंजाब किंग्जविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान चौथ्या पंचांना शिवीगाळ केल्याबद्दल मुंबई इंडियन्सचा फलंदाजी प्रशिक्षक कायरोन पोलार्ड याच्यावर सामन्यानंतर कारवाई करण्यात आली आहे. शिवी देणं महागात

Updated On: May 15, 2026 | 12:18 PM
किरॉन पोलार्डला ठोठावण्यात आला दंड (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • किरॉन पोलार्डला चूक पडली महागात
  • फोर्थ अंपायरला केली शिवीगाळ
  • ठोठावण्यात आला दंड 
मुंबई इंडियन्सचा फलंदाजी प्रशिक्षक किरॉन पोलार्ड आयपीएल आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळला आहे. या हंगामातील ५८ व्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा सामना धर्मशाला येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर पंजाब किंग्सशी झाला. सामन्यादरम्यानच्या त्यांच्या वर्तनाबद्दल पोलार्डला दंड ठोठावण्यात आला आहे.

किरॉन पोलार्ड यांना त्यांच्या सामना शुल्काच्या १५ टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे आणि एक डिमेरिट पॉइंटही देण्यात आला आहे. आयपीएलने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “मुंबई इंडियन्सचे फलंदाजी प्रशिक्षक कायरोन पोलार्ड यांना खेळाडू आणि संघ अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या आयपीएल आचारसंहितेच्या स्तर १ चे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्या लागू सामना शुल्काच्या १५ टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे आणि त्यांच्या खात्यात एक डिमेरिट पॉइंट जोडण्यात आला आहे.”

किरॉन पोलार्डची नक्की चूक काय?

मुंबई इंडियन्सच्या डावादरम्यान किरॉन पोलार्डने चौथ्या पंचांना शिवीगाळ केली. निवेदनात म्हटले आहे की, “पोलार्डने आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम २.३ चे उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे, जे सामन्यादरम्यान मोठ्याने आणि अश्लील भाषा वापरण्याशी संबंधित आहे. ही घटना दुसऱ्या डावाच्या १९ व्या षटकात घडली, जेव्हा पोलार्डने चौथ्या पंचांशी अपमानास्पद भाषेत संवाद साधला.”

मुंबईचा शेवटच्या षटकात विजय

मुंबई इंडियन्सने पंजाब किंग्सविरुद्धचा हा सामना शेवटच्या षटकात जिंकला. प्रथम फलंदाजी करताना पंजाबने २०० धावा केल्या होत्या. मुंबईला शेवटच्या षटकात विजयासाठी १५ धावांची गरज होती. विल जॅक्सने एक षटकार आणि तिलक वर्माने दोन षटकार मारून दोन चेंडू शिल्लक असताना सामना संपवला. मुंबईचा १२ सामन्यांमधील हा चौथा विजय आहे. संघाचे आठ गुण असून ते गुणतालिकेत नवव्या स्थानावर आहेत. मुंबई प्लेऑफच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर पडली आहे. पंजाबने सलग पाच सामने गमावले असून १२ सामन्यांमधून त्यांचे १३ गुण आहेत.

कोण आहे किरॉन पोलार्ड 

किरॉन पोलार्ड हा वेस्ट इंडिजचा एक दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू आहे, जो त्याच्या आक्रमक फलंदाजी, वेगवान गोलंदाजी आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणासाठी ओळखला जातो. त्याने २० एप्रिल २०२२ रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. किरॉन पोलार्डच्या कारकिर्दीतील प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगायची झाली तर, टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये १ शतक आणि ६४ अर्धशतकांसह त्याने १४,००० धावा केल्या आहेत. टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १४,००० पेक्षा जास्त धावा करणारा पोलार्ड हा जगातील दुसरा फलंदाज आहे. 

२०१० पासून मुंबई इंडियन्स (MI) संघाकडून खेळताना तो संघाचा एक महत्त्वाचा खेळाडू बनला. त्याने फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणात योगदान दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये, टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात एका षटकात सहा षटकार मारणारा पोलार्ड हा जगातील केवळ दुसरा खेळाडू आहे. त्याने २०२१ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध हा पराक्रम केला. सध्या इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये तो मुंबई इंडियन्स (MI) च्या फलंदाजी प्रशिक्षकाची भूमिका बजावत आहे.

