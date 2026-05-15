अचानक जास्त घाम येतोय? ही असू शकते धोक्याची घंटा, शरीर देतोय ‘या’ आजारांचे संकेत

Relationship Tips: लग्न टिकतंय… पण नातं जगतंय का? भारतीय महिला ‘एकट्या’; कमी पडतंय नवऱ्यांचं प्रेम, काय सांगते संशोधन
मात्र, जर संपूर्ण शरीराला अचानक घाम सुटत असेल, तर ते ‘सेकंडरी हायपरहायड्रोसिस’ असू शकते. ‘हायपोथैलॅमस’ ग्रंथी शरीराचे तापमान नियंत्रित करते. हार्मोन्समध्ये बदल होतो तेव्हा ही ग्रंथी शरीराला चुकीचे संकेत देते, ज्यामुळे शरीर स्वतःला थंड करण्यासाठी घाम तयार करते. चला याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
आजाराची लक्षणे
क्लेव्हलँड क्लिनिकच्या रिपोर्टनुसार, अति घाम येण्याचे सर्वात सामान्य हार्मोनल कारण म्हणजे ‘हायपरथायरॉईडीझम’.
प्रक्रिया:
डायबिटीज आणि रक्तातील साखर
रक्तातील साखरेच्या पातळीचा घामाशी जवळचा संबंध असतो.
हायपोग्लायसेमिया : जेव्हा रक्तातील हेल्थ साखर अचानक कमी होते, तेव्हा शरीर ‘अॅड्रेनालाईन’ नावाचे हार्मोन सोडते. यामुळे अचानक थंड – घाम येतो.
रात्रीचा घाम : डायबिटीजच्या रुग्णांना रात्री झोपेत -साखर कमी झाल्यामुळे प्रचंड घाम येऊ शकतो.
रजोनिवृत्ती : हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग मध्ये प्रसिद्ध अहवालानुसार, महिलांमध्ये वयाच्या ४५ ते ५५ दरम्यान हार्मोन्समध्ये होणारे बदल हे घामाचे मुख्य कारण असते.
हॉट फ्लॅशेस : इस्ट्रोजेन हार्मोनची पातळी कमी झाल्यामुळे मेंदूला शरीराचे तापमान वाढल्याचा भास होतो.