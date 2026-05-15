अचानक जास्त घाम येतोय? ही असू शकते धोक्याची घंटा, शरीर देतोय ‘या’ आजारांचे संकेत

Excess Sweating Alert : अचानक जास्त घाम येण्याची समस्या सामान्य वाटत असली तरी याचा अर्थ काहीसा वेगळा असू शकतो. शरीर आपल्याला आजारांचे अनेक वेगवेगळ्या प्रकारे संकेत देत असतो जे आपण वेळीच ओळखायला हवेत.

Updated On: May 15, 2026 | 12:13 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • अचानक संपूर्ण शरीराला घाम येणे हे आजराचे क्षण असू शकते.
  • याकडे दुर्लक्ष केल्याने आरोग्याच्या समस्यांना खुले आमंत्रण मिळू शकते.
  • चला यामागे कोणते कारण दडले आहे ते जाणून घेऊया.
आपल्या शरीरात अनेक असे बदल घडून येत असतात ज्याची माहिती आपल्यापर्यंत उशीराने पोहचते बऱ्याचदा शरीर तर आपल्याला या आजारांचे संकेत देत असतो पण ते ओळखण्यात आपणच थोडा उशीर करतो. तुम्हाला अचानक जास्त प्रमाणात घाम येत असेल तर ही समस्या तुमच्या आरोग्याशी निगडीत असू शकते. जास्त घाम येण्याच्या स्थितीला वैद्यकीय भाषेत ‘हायपरहायड्रोसिस’ म्हणतात, ‘मेयो क्लिनिक’ नुसार, जर धाम केवळ हाताचे तळवे, पायाचे तळवे किंवा काखेत येत असेल तर ते सहसा अनुवांशिक असते.

मात्र, जर संपूर्ण शरीराला अचानक घाम सुटत असेल, तर ते ‘सेकंडरी हायपरहायड्रोसिस’ असू शकते. ‘हायपोथैलॅमस’ ग्रंथी शरीराचे तापमान नियंत्रित करते. हार्मोन्समध्ये बदल होतो तेव्हा ही ग्रंथी शरीराला चुकीचे संकेत देते, ज्यामुळे शरीर स्वतःला थंड करण्यासाठी घाम तयार करते. चला याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

आजाराची लक्षणे

  • तळहातांना घाम येऊ लागणे.
  • घाम इतका जास्त की कपडे भिजणे.
  • कोणत्याही शारीरिक हालचालीशिवाय थंड हवामानातही घाम येणे.
  • घामामुळे संसर्गाचा त्रास होणे, त्वचेवर जळजळ होणे.
थायरॉईड आणि चयापचयक्रिया :

क्लेव्हलँड क्लिनिकच्या रिपोर्टनुसार, अति घाम येण्याचे सर्वात सामान्य हार्मोनल कारण म्हणजे ‘हायपरथायरॉईडीझम’.

प्रक्रिया:

  • जेव्हा थायरॉईड ग्रंथी गरजेपेक्षा जास्त थायरॉक्सिन हार्मोन तयार करते, तेव्हा शरीराची चयापचय क्रिया अर्थात
  • मेटाबॉलिज्म वेगाने वाढते.
  • लक्षणे यामुळे शरीराची उष्णता वाढते आणि ती बाहेर टाकण्यासाठी सतत घाम येतो.
डायबिटीज आणि रक्तातील साखर

रक्तातील साखरेच्या पातळीचा घामाशी जवळचा संबंध असतो.

हायपोग्लायसेमिया : जेव्हा रक्तातील हेल्थ साखर अचानक कमी होते, तेव्हा शरीर ‘अॅड्रेनालाईन’ नावाचे हार्मोन सोडते. यामुळे अचानक थंड – घाम येतो.

रात्रीचा घाम : डायबिटीजच्या रुग्णांना रात्री झोपेत -साखर कमी झाल्यामुळे प्रचंड घाम येऊ शकतो.

रजोनिवृत्ती : हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग मध्ये प्रसिद्ध अहवालानुसार, महिलांमध्ये वयाच्या ४५ ते ५५ दरम्यान हार्मोन्समध्ये होणारे बदल हे घामाचे मुख्य कारण असते.

हॉट फ्लॅशेस : इस्ट्रोजेन हार्मोनची पातळी कमी झाल्यामुळे मेंदूला शरीराचे तापमान वाढल्याचा भास होतो.

Published On: May 15, 2026 | 12:13 PM

