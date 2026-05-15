Palghar News: 170000000 रुपयांची चांदी घेऊन जाणाऱ्या व्हॅनचा भीषण अपघात; दोघांचा मृत्यू, पालघरमधील चारोटी उड्डाणपुलावरील घटना

मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर चारोटी उड्डाणपुलाजवळ चांदी घेऊन जाणाऱ्या खासगी व्हॅनचा भीषण अपघात झाला. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने व्हॅन दुभाजक ओलांडून ट्रेलरवर आदळली.

Updated On: May 15, 2026 | 12:15 PM
  • मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर भीषण दुर्घटना
  • चांदीने भरलेली व्हॅन ट्रकवर आदळली
  • चारोटी उड्डाणपुलावर अपघात
  • 600 किलो चांदी सुरक्षित ताब्यात
Mumbai Ahmedabad Highway Accident : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर आज (15 मे 2026) पहाटे एका खासगी कंपनीच्या व्हॅनचा भीषण अपघात झाला. पालघरमधील चारोटी उड्डाणपुलावर चालकाचे व्हॅनवरील नियंत्रण सुटले, व्हॅन डिव्हायडर ओलांडून समोरून येणाऱ्या ट्रकला धडकली. या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. जखमी व्यक्तीवर कासा उप-जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही व्हॅन मुंबईतील एका सराफा कंपनीकडून वापी येथील कंपनीकडे अंदाजे ६०० किलोग्रॅम चांदी घेऊन जात होती. या चांदीच्या विटांची किंमत अंदाजे १७६.६ दशलक्ष रुपये असल्याचा अंदाज आहे. पहाटे सुमारे ६:१५ वाजता चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि व्हॅन डिव्हायडर ओलांडून गुजरातहून मुंबईकडे जाणाऱ्या एका ट्रेलरला धडकली. अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस आणि कासा पोलीस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. या अपघातात वाहन चालकासह सुरक्षा रक्षकाचा मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. अपघातानंतर महामार्गावर काही काळ वाहतुकीची कोंडी निर्माण झाली होती.

व्हॅनमध्ये मोठ्या प्रमाणात चांदी आणि सुरक्षा रक्षकाचे शस्त्र असल्याने पोलिसांनी तात्काळ सुरक्षा उपाययोजना सुरू केल्या. कासा पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित होते आणि त्यांनी संपूर्ण माल ताब्यात घेतला. मौल्यवान वस्तूंच्या सुरक्षेसाठी, एका वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाच्या देखरेखीखाली क्रेनच्या साहाय्याने अपघातग्रस्त वाहन हटवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, महामार्गावरील वाहतूक आता पूर्ववत झाली आहे.

कोणत्या कंपनीच्या मालकीची ही चांदी?

मुंबईतील नाकोडा बुलियन कंपनीकडून वापी जीआयडीसी येथील मोदी सन्स लिमिटेडकडे ही चांदी नेली जात होती. चांदीची वाहतूक करणाऱ्या या व्हॅनचा पालघर तालुक्यात अपघात झाला. या अपघातात वाहन चालक किरकोळ जखमी झाला आहे.

दरम्यान,दरम्यान, चांदीच्या दरात मोठी वाढ होत 13 मे रोजी प्रति किलो दर ₹2,95,805 वर पोहोचला होता. त्यानंतर प्रॉफिट बुकिंगमुळे 14 मे रोजी दरात 2 ते 3 हजार रुपयांची घसरण झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू
