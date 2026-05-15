India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार ‘Ghost’ ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा

India Australia Defense Deal : भारत आणि ऑस्ट्रेलियात एका महत्त्वपूर्ण संरक्षण करारावर चर्चा करण्यात आली आहे. भारताच्या लढाऊ विमानांना आता ऑस्ट्रेलियाकडून संरक्षण मिळणार आहे. यामुळे भारताच्या हवाई दलाची ताकद वाढेल.

Updated On: May 15, 2026 | 12:03 PM
India Australia Deal: भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार 'Ghost' ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा (फोटो सौजन्य: एक्स/@IAF_MCC)

India Australia Defense Deal News in Marathi : नवी दिल्ली/कॅनबेरा : एक मोठी माहिती समोर आली आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया(Australia) त एका महत्त्वपूर्ण संरक्षण करारावर चर्चा झाली आहे. MQ-28 Ghost Loyal Wingman या अत्याधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाबाबत भारत आणि ऑस्ट्रेलियात चर्चा पार पडली. ही चर्चा आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

काय आहे MQ-28 Ghost?

ऑस्ट्रेलियाची राजधानी कॅनबेरा येथे १२ व्या एअर स्टाफ टॉक्सचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये भारतीय हवाई दल आणि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एअर फोर्स मध्ये मानवरहित लढाऊ प्रणालीवर विशेष चर्चा केली.

  • MQ-28 Ghost हे ऑस्ट्रेलियाने विकसित कलेले एक मानवरहित लढाऊ विमान आहे.
  • याला Loyal Wingman म्हणून ओळखतात. हे ड्रोम शत्रूच्या प्रदेशात सहजपणे शिरु शकते.
  • हे ड्रोन लढाऊ विमानांच्या बाजूला राहून त्याची सुरक्षा कवच म्हणून काम करु शकते.
  • हे ड्रोन पाळत ठेवणे, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आणि लक्ष्याला अचूकपणे शोधण्यात सक्षम आहे.
  • अत्यंत धोकादायक मोहिमांमध्ये मानवी वैमानिकांचा जीव वाचवण्यासाठी याचा वापर करता येतो.

भारतासाठी का महत्त्वाचे आहे हे ड्रोन?

या ड्रोनच्या खरेदीमुळे भविष्यात भारताच्या हवाई दलाची ताकद अधिक वाढणार आहे. सध्या भारत देखील स्वत:ची स्वदेशी लॉयल विंगमॅन प्रणाली विकसित करत आहे. यामुळे ऑस्ट्रेलियाच्या या प्रगत तंत्रज्ञाचा भारताला फायदा होऊ शकतो.
  • या चर्चेमुळे दोन्ही देशांमधील अत्याधुनिक एयपरोस्पेस तंत्रज्ञाचे सहकार्य वाढेल.
  • तसेच या ड्रोनमुळे अधिक प्रभावीपणे युद्धात लढता येईल.
  • याशिवाय सीमावर्ती भागांमध्ये शत्रूच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताला याचा चांगला फायदा होईल.

 या मुद्द्यांवरही झाली चर्चा

या बैठकीत ड्रोन्सच नाही, तर हवाई इंधन पुरवठा, संयुक्त लष्करी सराव, आणि ऑपरेशन इंटरऑपरेटिबिली यावरही सखोल चर्चा करण्यात आली.  दोन्ही देशांनी व्यावसायिक हवाई शक्तीच्या संरक्षण सहकार्याला पुढे नेण्याच्या करारावर शिक्कामोर्तब केला. हा करार प्रत्यक्षात आल्यास भारतीय हवाई दलाची ताकद वाढणार आहे.

Published On: May 15, 2026 | 12:03 PM

