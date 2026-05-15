Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Motorola First Foldable Smartphone Motorola Razr Fold Launched In India It Has Attractive Look And Powerful Features Tech News Marathi

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

Motorola Razr Fold Launched: मोटोरोलाच्या पहिल्या फोल्ड फोनने अनेक कंपन्यांची झोप उडवली आहे. कंपनीच्या या डिव्हाईसची किंमत लाखो रुपयांच्या घरात आहे. डिव्हाईस दोन व्हेरिअंटमध्ये लाँच केले आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 12:04 PM
उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स... पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स... पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

Follow Us:
Follow Us:
  • Motorola ने भारतात पहिला फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च केला.
  • फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 5 आणि 50MP ट्रिपल कॅमेरा मिळतो.
  • Motorola Razr Fold ची सुरुवातीची किंमत 1.49 लाख रुपये आहे.
Motorola Foldable Smartphone Launched: टेक कंपनी मोटोरोलाने भारतात त्यांचा पहिला फोल्ड फोन अखेर लाँच केला आहे. हा फोन Motorola Razr Fold या नावाने लाँच करण्यात आला आहे. कंपनीने लाँच केलेला नवा फोल्ड फोन सॅमसंग फोल्ड स्मार्टफोनला टक्कर देणार असल्याची चर्चा आता रंगली आहे. मोटोरोला रेझर फोल्ड हा कंपनीचा पहिला बुक-स्टाइल फोल्डेबल डिव्हाईस आहे. मार्च महिन्यात आयोजित करण्यात आलेल्या मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेसमध्ये सर्वात आधी हा स्मार्टफोन सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर अखेर आता कंपनीने हा स्मार्टफोन भारतात लाँच केला आहे. प्रिमियम सेगमेंटमध्ये लाँच करण्यात आलेल्या या स्मार्टफोनची किंमत लाखोंच्या घरात आहे.

Free Fire MAX: नव्या ईव्हेंट्सची गेममध्ये एंट्री! एक्सक्लुसिव बंडल्सपासून ग्रेनेड स्किनपर्यंत… प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

मोटोरोला रेझर फोल्डची किंमत आणि उपलब्धता

कंपनीने त्यांचा पहिला फोल्ड स्मार्टफोन भारतात 12GB + 256GB आणि 16GB + 512GB या दोन व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. डिव्हाईसच्या 12GB + 256GB बेस व्हेरिअंटची किंमत 1,49,999 रुपये आहे. तर 16GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत 1,59,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. कंपनीने या स्मार्टफोनचे एक फिफा विश्वचषक 26 कलेक्शन देखील सादर केले आहे. ज्याची किंमत 1,69,999 रुपयांपासून सुरु होते. (फोटो सौजन्य – Motorola) 

कंपनी या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर काही खास बँक ऑफर्स देखील देत आहे, जिथे ग्राहकांना बचतीसह नवा स्मार्टफोन खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. ग्राहकांना डिव्हाईसच्या खरेदीवर 10,000 रुपयांपर्यंत इंस्टंट बँक डिस्काउंट ऑफर केले जात आहे. यासोबतच या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर एक्सचेंज बोनस देखील दिला जाणार आहे. काही निवडक बँक कार्डांसह पेमेंट केल्यास ग्राहकांना 18 महिन्यांपर्यंत नो-कॉस्ट ईएमआय ऑप्शन देखील मिळणार आहे. पॅन्टोन ब्लॅकन्ड ब्लू आणि पॅन्टोन लिली व्हाइट या दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये नवीन स्मार्टफोन खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्ट आणि देशातील निवडक रिटेल्स स्टोअर्सवरून स्मार्टफोन खरेदी केला जाऊ शकतो.

मोटोरोला रेझर फोल्डचे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

नव्या स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल जाणून घेऊया. मोटोरोला रेझर फोल्डमध्ये 6.6-इंच एलटीपीओ pOLED कवर डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले 165Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट ऑफर करतो. यासोबतच यामध्ये 6,000 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस देखील दिली आहे. डिव्हाईसमध्ये 8.1-इंच इनर LTPO pOLED डिस्प्ले दिला आहे. याचे रिजॉल्यूशन 2K आणि रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत आहे. डिस्प्ले 6,200 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस आणि अल्ट्रा थिन ग्लास (UTG) प्रोटेक्शन ऑफर करते. फोनमध्ये अँड्रॉईड 16 पर बेस्ड My UX दिले आहे. यामध्ये 7 अँड्रॉईड ओएस अपग्रेड आणि 7 वर्षांसाठी सिक्योरिटी अपडेट मिळणार आहे.

प्रोसेसर

फोल्डेबल डिव्हाईस आणखी पावरफुल व्हावा यासाठी यामध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 चिपसेट दिला आहे. यासोबतच डिव्हाईसमध्ये एड्रेनो A829 जीपीयू, 16GB पर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 512GB पर्यंत यूएफएस 4.1 स्टोरेज मिळणार आहे. या सर्वांमुळे कंपनीचा पहिला फोल्ड फोन आणखी पावरफुल बनतो.

कॅमेरा

फोटोग्राफीसाठी या डिव्हाईसमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा दिला आहे. यासोबतच फोनमध्ये 1/1.28-इंच सोनी LYTIA प्रायमरी सेंसरवाला 50-मेगापिक्सेल कॅमेरा मिळणार आहे. नवीन डिव्हाईस 3x ऑप्टिकल झूमवाला 50-मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस आणि 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल लेंस देखील ऑफर करत आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 32-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. इनर डिस्प्लेवर 20-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आहे. फोनच्या मागील कॅमेऱ्यांमध्ये 30fps वर 8K आणि 60fps वर 4K पर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची सुविधा आहे.

The Android Show I/O Edition: Google ची मोठी घोषणा! फाईल शेअरिंगपासून अँड्रॉईड ऑटोपर्यंत.. कंपनी घेऊन येणार भन्नाट फीचर्स

बॅटरी

फोल्ड फोनमध्ये 80W वायर्ड चार्जिंग आणि 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्टसह 6,000mAh बॅटरी दिली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Motorola कोणत्या देशाची कंपनी आहे?

    Ans: Motorola ही अमेरिकन टेक कंपनी आहे.

  • Que: Motorola चे स्मार्टफोन भारतात उपलब्ध आहेत का?

    Ans: हो, Motorola चे स्मार्टफोन भारतात ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत.

  • Que: Motorola चे फोल्डेबल फोन कोणते आहेत?

    Ans: Motorola Razr सिरीज कंपनीच्या लोकप्रिय फोल्डेबल स्मार्टफोनमध्ये गणली जाते.

Web Title: Motorola first foldable smartphone motorola razr fold launched in india it has attractive look and powerful features tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 12:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

6,500mAh बॅटरीसह नवा Vivo स्मार्टफोन लाँच! फीचर्सनी वेधलं यूजर्सचं लक्ष, सुरुवातीची किंमत केवळ 25 हजार रुपये
1

6,500mAh बॅटरीसह नवा Vivo स्मार्टफोन लाँच! फीचर्सनी वेधलं यूजर्सचं लक्ष, सुरुवातीची किंमत केवळ 25 हजार रुपये

Sony च्या नव्या स्मार्टफोनने हादरलं मार्केट! 16GB रॅम अन् 48MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… किंमत तब्बल इतकी
2

Sony च्या नव्या स्मार्टफोनने हादरलं मार्केट! 16GB रॅम अन् 48MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… किंमत तब्बल इतकी

8,000mAh बॅटरी अन् 6.8-इंच डिस्प्ले… नवा Realme स्मार्टफोन मार्केटमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज, यूजर्सची उत्सुकता शिगेला
3

8,000mAh बॅटरी अन् 6.8-इंच डिस्प्ले… नवा Realme स्मार्टफोन मार्केटमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज, यूजर्सची उत्सुकता शिगेला

काऊंटडाऊन सुरु! या दिवशी भारतात येणार Motorola चा पहिला बुक-स्टाईल फोल्डेबल फोन, Samsung ला देणार टक्कर
4

काऊंटडाऊन सुरु! या दिवशी भारतात येणार Motorola चा पहिला बुक-स्टाईल फोल्डेबल फोन, Samsung ला देणार टक्कर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

May 15, 2026 | 12:04 PM
India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार ‘Ghost’ ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा

India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार ‘Ghost’ ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा

May 15, 2026 | 12:03 PM
मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

May 15, 2026 | 11:59 AM
Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी ‘जिंकून घेतलं सारं…’, चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

May 15, 2026 | 11:58 AM
St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

May 15, 2026 | 11:53 AM
लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

May 15, 2026 | 11:49 AM
Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

May 15, 2026 | 11:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM