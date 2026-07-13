सोमवार, 13 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Neeru Dhanda Won India First Womens Trap Gold Medal Issf World Cup

भारताची सुवर्णकन्या! नीरू धांडाने ISSF विश्वचषकात रचला इतिहास, महिलांच्या ट्रॅपमध्ये जिंकले पहिले Gold Medal

Updated On: Jul 13, 2026 | 03:24 PM IST
जाहिरात
सारांश

Neeru Dhanda won women’s trap gold at ISSF World Cup: भारतीय नेमबाज नीरू धांडाने इटली येथे झालेल्या ISSF शूटिंग शॉटगन विश्वचषक स्पर्धेत शानदार कामगिरी करत महिलांच्या ट्रॅप प्रकारात पहिले वैयक्तिक विश्वचषक सुवर्णपदक पटकावले.

भारताची सुवर्णकन्या! नीरू धांडाने ISSF विश्वचषकात रचला इतिहास, महिलांच्या ट्रॅपमध्ये जिंकले पहिले Gold Medal
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नीरू धांडाची सुवर्णकामगिरी
  • ISSF विश्वचषकात रचला इतिहास
  • महिलांच्या ट्रॅपमध्ये जिंकले पहिले Gold Medal
भारताजी स्टार नेमबाज नीरु धांडाने शनिवारी ११ जुलै रोजी इटलीतील लोनाटो येथे झालेल्या असलेल्या आयएसएसएफ (ISSF) शूटिंग शॉटगन विश्वचषक स्पर्धेतील महिलांच्या ट्रॅप प्रकारात उत्कृष्ट कामगिरी करत सुवर्णपदक पटकावले. नीरुने आपल्या कारकिर्दीतील पहिले वैयक्तिक आयएसएसएफ विश्वचषक सुवर्णपदक जिंकले. हरियाणाच्या नीरुने विश्वचषक स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावत देशाला गौरव मिळवून दिला. यासह ट्रॅप शूटिंगमध्ये सुवर्णपदक जिंकणारी ती पहिली भारतीय महिला ठरली आहे. नीरुने २७ नेम अचूक लागले, तर २०२२ ची विजेती फ्रान्सची कॅरोल कॉर्मेनियर हिला २५ नेम लागल्याने रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले. गेल्या वर्षी आशियाई चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक आणि या वर्षी आयएसएसएफ विश्वचषक मिश्र सांघिक स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकणाऱ्या २६ वर्षीय नीरूच्या कारकिर्दीतील ही सर्वात मोठी कामगिरी आहे.

IND vs ENG: रोहित-कोहली पुन्हा मैदानात! इंग्लंडला भारताचे कडवे आव्हान; हेड-टू-हेडमध्ये कोणाचे पारडे जड?

नीरुची सुवर्ण कामगिरी

विद्यमान राष्ट्रीय विजेती नीरूने पात्रता फेरीत उत्कृष्ट कामगिरी करत १२५ पैकी १२१ गुण मिळवून पदकाच्या लढतीत आपले स्थान निश्चित केले. आठ जणांच्या अंतिम सामन्यात तिने सुरुवातीपासूनच वर्चस्व गाजवले. अंतिम सामना शेवटच्या शॉटपर्यंत रोमांचक राहिला. शेवटच्या दोन शॉट्सपूर्वी दोन्ही नेमबाज प्रत्येकी २५ गुणांवर बरोबरीत होते. दबावाच्या क्षणी कॉर्मेनियरचा नेम चुकला, तर नीरूने संयम दाखवत ३० पैकी २७ लक्ष्ये भेदून सुवर्णपदाकावर आपले नाव कोरले.

फ्रान्सच्या माजी विश्वविजेत्या कॅरोल कार्मेनियरने २५ गुणांसह रौप्य पदक जिंकले, तर यजमान इटलीच्या एरिका सेसाने कांस्य पदक पटकावले. या स्पर्धेतील भारताची दुसरी नेमबाज, मनीषा कीर, १२५ पैकी ११७ गुण मिळवून पात्रता फेरीत १० व्या स्थानावर राहिली आणि अंतिम फेरीत स्थान मिळवू शकली नाही.

ऑलिम्पिक गोल्ड मेडल हेच लक्ष्य

नीरू धांडा सुवर्णपदकावर आनंद व्यक्त करत म्हणाली की, ‘येथे येण्यापूर्वी मी लंडनमध्ये १० दिवस सराव केला. मला खात्री होती की मी जिंकेन. मला एका क्षणासाठीही भीती वाटली नाही. लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकणे हे माझे पुढचे ध्येय आहे. ‘

सिल्वाना स्टॅन्कोसाठी स्पर्धा निराशाजनक

पॅरिस २०२४ ऑलिम्पिक रौप्यपदक विजेती सिल्व्हाना स्टँकोसाठी मायदेशातील ही स्पर्धा निराशाजनक ठरली. विजेतेपदाची प्रबळ दावेदार मानली जाणारी स्टँको, पदक फेरीमधून बाद होणारी पहिली नेमबाज ठरली.

CSK च्या ऐतिहासिक पर्वाचा शेवट! ७ किताब जिंकून देणाऱ्या दिग्गजाची 18 वर्षांनंतर टीममधून एक्झिट

Web Title: Neeru dhanda won india first womens trap gold medal issf world cup

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 13, 2026 | 03:24 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारताची सुवर्णकन्या! नीरू धांडाने ISSF विश्वचषकात रचला इतिहास, महिलांच्या ट्रॅपमध्ये जिंकले पहिले Gold Medal

भारताची सुवर्णकन्या! नीरू धांडाने ISSF विश्वचषकात रचला इतिहास, महिलांच्या ट्रॅपमध्ये जिंकले पहिले Gold Medal

Jul 13, 2026 | 03:24 PM
‘लाडक्या बहिणींसाठी नव्हे, मतांसाठी योजना होती का?’; विजय वडेट्टीवारांचा सरकारवर घणाघात

‘लाडक्या बहिणींसाठी नव्हे, मतांसाठी योजना होती का?’; विजय वडेट्टीवारांचा सरकारवर घणाघात

Jul 13, 2026 | 03:22 PM
Ashadhi Wari 2026 : विठ्ठल दर्शनाची ओढ ठरली अखेरची वाट; जेजुरीजवळ अपघातात मिरज तालुक्यातील तीन माऊलींचा मृत्यू

Ashadhi Wari 2026 : विठ्ठल दर्शनाची ओढ ठरली अखेरची वाट; जेजुरीजवळ अपघातात मिरज तालुक्यातील तीन माऊलींचा मृत्यू

Jul 13, 2026 | 03:21 PM
CBSE Free Online Courses: विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! सीबीएसईने सुरू केले ‘हे’ मोफत ऑनलाईन कोर्सेस; पालकही घेऊ शकतात प्रवेश

CBSE Free Online Courses: विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! सीबीएसईने सुरू केले ‘हे’ मोफत ऑनलाईन कोर्सेस; पालकही घेऊ शकतात प्रवेश

Jul 13, 2026 | 03:18 PM
SEBI ने कर्मचाऱ्यांसाठी कडक केले नियम! Share Market मध्ये गुंतवणुकीवर आणली गदा, नोकरी बदलण्यावरही वाढली देखरेख

SEBI ने कर्मचाऱ्यांसाठी कडक केले नियम! Share Market मध्ये गुंतवणुकीवर आणली गदा, नोकरी बदलण्यावरही वाढली देखरेख

Jul 13, 2026 | 03:18 PM
Nuclear Program : इराणच्या अणुकार्यक्रमावरून जागतिक राजकारणात भडका; फ्रान्सचा थेट इशारा, तर इराणची पण ‘अशी’ धमकी

Nuclear Program : इराणच्या अणुकार्यक्रमावरून जागतिक राजकारणात भडका; फ्रान्सचा थेट इशारा, तर इराणची पण ‘अशी’ धमकी

Jul 13, 2026 | 03:18 PM
Uttarpradesh Crime: लव्ह मॅरेजला विरोध केला… संतप्त जावयाने कुऱ्हाडीने सासूवर सपासप केला वार

Uttarpradesh Crime: लव्ह मॅरेजला विरोध केला… संतप्त जावयाने कुऱ्हाडीने सासूवर सपासप केला वार

Jul 13, 2026 | 03:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा