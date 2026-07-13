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Uttarpradesh Crime: लव्ह मॅरेजला विरोध केला… संतप्त जावयाने कुऱ्हाडीने सासूवर सपासप केला वार

Updated On: Jul 13, 2026 | 03:15 PM IST
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सारांश

उत्तर प्रदेशातील बांदा येथे मुलीच्या प्रेमविवाहाला विरोध केल्याच्या रागातून जावयाने आपल्या सासूची कुऱ्हाडीने हत्या केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले असून आरोपीचा शोध सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • मुलीच्या प्रेमविवाहाच्या वादातून जावयाने सासूची हत्या केल्याचा आरोप.
  • घटनेनंतर पोलिस आणि फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळी तपास सुरू केला.
  • प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीचा शोध सुरू आ
उत्तरप्रदेश: उत्तर प्रदेशातील बांदा जिल्ह्यात एका प्रेमविवाहाच्या वादातून घडलेल्या धक्कादायक हत्याकांडाने परिसर हादरला आहे. मुलीच्या लव्ह मॅरेजला विरोध केल्याचा राग मनात धरून जावयाने आपल्या सासूवर कुऱ्हाडीने हल्ला करून तिची निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळाची पाहणी करत पुरावे गोळा केले असून आरोपीचा शोध सुरू आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

मृत महिलेच्या मुलीचे गावातील एका तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. दोघांचा धर्म वेगळा होता. काही महिन्यांपूर्वी ते दोघेही घरातून पळून गेले आणि त्यांनी कथितरित्या विवाह केला. त्यांनतर तरुणी आपल्या पतीसोबत राहू लागली होती. तरुणीची आई गंभीर असून नातेसंबंधाला तिचा विरोध होता. दोघांचाही धर्म वेगळा असल्याने यावरून अनेकदा वादविवाद देखील झाला होता. याच वादातून तरुणीचा नवरा लवकुशने आपल्या पत्नीच्या माहेरी जाऊन दोन साथीदारांच्या मदतीने सासूची कुऱ्हाडीने हत्या केली, असा कुटुंबीयांनी आरोप केला.

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पोलिसांनी केला पंचनामा

याघटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांना माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदन केले. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळावरून काही पुरावे गोळा केले आहे. पोलीस या घटनेचा तपास करत आहे.

…तर ती जिवंत असती

मृत महिलेच्या कुटुंबीयांनी सांगितलं की, मुलीचे तरुणाशी प्रेमसंबंध होते. त्यानंतर तिने संबंधित तरुणाशी विवाह केला. तेव्हापासून कुटुंबात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. जर मुलीने विवाह केला नसता, तर तिची आई आज जीवंत असती.

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उत्तर प्रदेशातील फतेहपूर जिल्ह्यातील एका घरातून समोर आलेल्या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. सुरुवातीला आत्महत्या असल्याचा संशय व्यक्त केला जात असलेल्या प्रकरणाचा पोलिसांनी तपास केला असता, त्यामागे थरकाप उडवणारा कट असल्याचे उघड झाले. सततच्या कौटुंबिक वादानंतर पत्नीनेच पतीला जिवंत जाळून ठार केल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली असून, आरोपी महिलेला पोलिसांनी अटक केली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तर प्रदेशातील बांदा जिल्ह्यात.

  • Que: हत्येमागील कथित कारण काय होते?

    Ans: मुलीच्या प्रेमविवाहाला सासूचा विरोध असल्याचा राग.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला असून फॉरेन्सिक पथकाने पुरावे गोळा केले आहेत.

Web Title: Uttar pradesh crime opposing love marriage angry son in law attacks mother in law with axe

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Published On: Jul 13, 2026 | 03:15 PM

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