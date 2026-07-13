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CBSE Free Online Courses: विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! सीबीएसईने सुरू केले ‘हे’ मोफत ऑनलाईन कोर्सेस; पालकही घेऊ शकतात प्रवेश

Updated On: Jul 13, 2026 | 03:18 PM IST
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सारांश

CBSE Free Online Courses 2026: सीबीएसई (CBSE) आणि NIELIT ने मिळून ८ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी १९ मोफत ऑनलाईन कोर्सेस सुरू केले आहेत. एआय, कोडिंग आणि वेब डिझायनिंग शिकण्यासाठी 'ndu.digital' वर रजिस्ट्रेशन करू शकता.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीड़िया

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विस्तार

CBSE Free Online Courses 2026: आजच्या काळात प्रत्येक गोष्ट पूर्वीपेक्षा अधिक प्रगत झाली आहे. आता बदल घडण्यासाठी वर्षांचा काळ लागत नाही, तर महिने किंवा आठवड्यांच्या वेगाने बदल पाहायला मिळत आहेत. स्वतःला आजच्या काळाशी सुसंगत ठेवण्यासाठी अप-टू-डेट राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. यापेक्षाही जास्त महत्त्वाचे म्हणजे स्वतःच्या क्षमतेवर काम करणे. आपली नोकरी टिकवून ठेवण्यासाठी किंवा व्यवसायात नफा मिळवण्याच्या दृष्टीने नवीन कौशल्ये शिकणे खूप गरजेचे बनत चालले आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या या युगात स्पर्धा अत्यंत उच्च पातळीवर आहे. अशा परिस्थितीत आपण आपल्या मुलांना योग्य दिशा आणि तंत्रज्ञान शिकवणे अत्यंत आवश्यक आहे.

या संदर्भात ‘सीबीएसई’कडूनही (CBSE) एक उत्तम संधी दिली जात आहे. आपल्या मुलाचे भविष्य उज्ज्वल ठेवण्यासाठी केवळ शाळेतील पुस्तकी अभ्यासच नाही, तर अतिरिक्त वेळ देऊन इतर कोर्सेस देखील शिकवले पाहिजेत.

सीबीएसईचे १९ ऑनलाईन कोर्सेस सुरू

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एज्युकेशन (CBSE) आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या (NIELIT) डिजिटल युनिव्हर्सिटीने एकत्रितपणे १९ ऑनलाईन कोर्सेस सुरू केले आहेत. हे सर्व कोर्सेस पूर्णपणे मोफत असून विद्यार्थी आपल्या वेळेनुसार घरी बसून हे शिकू शकतात. या १९ कोर्सेसच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची कौशल्ये शिकण्याची संधी मिळू शकते. विशेष बाब म्हणजे हे कोर्सेस करण्यासाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही.

इयत्ता ८ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कोर्सेस सुरू

सीबीएसईने हे मोफत कोर्सेस इयत्ता ८ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केले आहेत. विद्यार्थी दररोज शाळेच्या अभ्यासाव्यतिरिक्त नवीन तंत्रज्ञानाबद्दल मोफत शिकू शकतात. एनडीयू (NDU) पोर्टलवर हे सर्व १९ ऑनलाईन कोर्सेस मोफत उपलब्ध होतील, ज्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आजच्या उद्योगांशी आणि रोजगाराशी संबंधित माहिती मिळवता येईल. हे पोर्टल विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार बेसिक ते ॲडव्हान्स लेव्हलपर्यंतचे  कोर्सेस मोफत शिकण्याची संधी देत आहे.

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कोर्सेसमध्ये कोणकोणत्या विषयांचा समावेश आहे?

ऑनलाईन कोर्सेसमध्ये एआयच्या कोर्सेसचा समावेश आहे, ज्यामध्ये जनरेटिव्ह एआय पासून ते ‘युवा एआय फॉर ऑल’ प्रोग्रामचा समावेश आहे. तसेच या पोर्टलवर वेब डिझायनिंगबद्दल शिकवले जाईल. याशिवाय एडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, चिपक्राफ्ट आणि ३डी प्रिंटिंग इत्यादी गोष्टी विद्यार्थी शिकू शकतात. विद्यार्थ्यांसाठी सध्याच्या काळातील सर्वात ट्रेंडिंग कोर्सेसपैकी एक असलेला पायथन लँग्वेजचाही यात समावेश केला आहे. याशिवाय कॉम्प्युटर कॉन्सेप्ट्सशी संबंधित कोर्सेसही येथे शिकता येतील. इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), सायबर सिक्युरिटी आणि क्लाउड कम्प्युटिंगबद्दल शिकवले जाईल. तसेच आयपी इंटिग्रेशन, एसओसी साइनऑफ, सेमीकंडक्टर डिझाईन आणि आरटीएलशी संबंधित कौशल्ये विद्यार्थी शिकू शकतात.

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या कोर्सेससाठी प्रवेश कसा मिळवावा?

या कोर्सला केवळ शालेय शिक्षण घेणारे विद्यार्थीच नव्हे तर पालकही या कोर्सला प्रवेश घेऊ शकतात. यावर प्रवेश करण्यासाठी पोर्टलवर जाऊन रजिस्ट्रेशन करावे लागेल. यासाठी एनआयईएलआयटी (NIELIT) डिजिटल युनिव्हर्सिटी NDU च्या अधिकृत वेबसाइट ndu.digital वर जावे लागेल. तिथे रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर लॉगिन करून तुम्ही तुमच्या आवडीचा कोर्स निवडू शकता. या डिजिटल लर्निंग कोर्सेससाठी कोणतीही वेळेची मर्यादा नाही, तुम्ही तुमच्या वेळेनुसार कधीही आवडीचा कोर्स शिकू शकता.

Web Title: Cbse nielit free online courses python ai coding registration process ndu portal

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Published On: Jul 13, 2026 | 03:18 PM

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