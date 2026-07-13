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IND vs ENG: रोहित-कोहली पुन्हा मैदानात! इंग्लंडला भारताचे कडवे आव्हान; हेड-टू-हेडमध्ये कोणाचे पारडे जड?

Updated On: Jul 13, 2026 | 02:17 PM IST
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सारांश

IND vs ENG ODI Series Head To Head Record: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील टी-२० मालिकेनंतर आता तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाईल. भारत आणि इंग्लंडचा एकदिवसीय सामन्यांमधील हेडू टू हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ आहे, जाणून घेऊयात.

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विस्तार
  • रोहित-कोहलीची जोडी पुन्हा मैदानात
  • इंग्लंडविरुद्ध वनडेत टीम इंडियाचा दबदबा
  • हेड-टू-हेड आकडेवारीत कोण वरचढ?
भारत आणि इंग्लंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिकेला १४ जुलैपासून सुरूवात होणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना बर्मिंगहॅम येथील एडजबॅस्टन क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. याआधी दोन्ही संघांमध्ये पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवण्यात आली. या मालिकेत भारताला ४ -० ने व्हाईटवॉश मिळाला. टी-२० मालिकेतील या दारुण पराभवानंतर , भारतीय संघ आता एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघ बदला घेण्याचा प्रयत्न करेल. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये भारत आणि इंग्लंड यापैकी कोणाचे पारडे जड आहे, जाणून घेऊयात.

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आमनेसामनेच्या लढतींमध्ये कोणाचे पारडे जड ?

एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये इंग्लंडविरुद्ध भारतीय संघाचे पारडे जड आहे. इंग्लंड आणि भारत यांच्यात आतापर्यंत ११० एकदिवसीय सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी भारतीय संघाने ६१ सामने जिंकले आहेत, तर इंग्लंडने ४४ सामने जिंकले आहेत. दोन सामने ड्रॉ राहिले तर तीन सामने अनिर्णित राहिले आहेत. हेड टू हेडची आकडेवारी पाहता भारतीय संघाचा दबदबा स्पष्ट दिसत आहे.

इंग्लंडमध्ये भारतीय संघाची कामगिरी ?

भारताने आतापर्यंत इंग्लंडमध्ये एकूण ४४ एकदिवसीय सामने खेळले असून, त्यापैकी १८ जिंकले आहेत आणि २३ गमावले आहेत. एक सामना ड्रॉ राहिला तर दोन सामन्यांचा निकाल अनिर्णित राहिला. इंग्लंडच्या भूमीवर यजमान संघाचे पारडे जड असल्याचे दिसते. भारताची इंग्लंडमधील शेवटची मालिका २०२२ मध्ये झाली होती, जिथे रोहितच्या नेतृत्वाखाली संघाने चांगली कामगिरी केली होती. त्यांनी ती मालिका २-१ ने जिंकली होती.

इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेचे वेळापत्रक

  • १४ जुलै- पहिला एकदिवसीय सामना, एजबास्टन (बर्मिंगहॅम) – दुपारी ३:३० वाजता
  • १६ जुलै-दुसरा एकदिवसीय सामना, सोफिया गार्डन्स (कार्डिफ) – सायंकाळी ५:३० वाजता
  • १९ जुलै- तिसरा एकदिवसीय सामना, लॉर्ड्स (लंडन) – दुपारी ३:३० वाजता
 

एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघः शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव

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Web Title: Ind vs eng odi series head to head record rohit and kohli back in stadium

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Published On: Jul 13, 2026 | 02:16 PM

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