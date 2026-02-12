NEP vs ITA, T20 World Cup 2026 : वानखेडेवर इटलीच ठरली बॉस! अँथनी-जस्टिन जोडीच्या खेळीने नेपाळचा 10 विकेट्सने पराभव 

NEP vs ITA, T20 World Cup 2026 : आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आज १७ वा सामना नेपाळ आणि इटली यांच्यात खेळला गेला. मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात इटलीने अँथनी मोस्का आणि जस्टिन मोस्का या जोडीच्या अर्धशतकांच्या जोरावर नेपाळचा १० विकेट्सने पराभव केला. टॉस गमावणारा नेपाळ संघ १९.३ ओव्हरमध्येच १२३ धावांवर गडगडला होता. इटलीने १२४ धावांच्या लक्ष्याला एकही विकेट न गमावता १२.४ षटकातच पूर्ण केले.
आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ मधील १७ व्या सामन्यात इटलीने नेपाळविरुद्ध टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि नेपाळ संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. इटलीच्या गोलंदाजीसमोर नेपाळचा एकही फलंदाज टिकू शकला नाही. परिणामी नेपाळ संघ १९.४ षटकात १२३ धावांवर गारद झाला. नेपाळ संघाकडून आरिफ शेखने सर्वाधिक २७ धावा केल्या. तर आसिफ शेख देखील २० धावांचे योगदान दिले. इटलीकडून क्रिशन कलुगामागेने सर्वाधिक ३ विकेट्स, तर बेन मॅनेन्टीने २ विकेट्स घेतल्या. तसेच, अली हसन, जेजे स्मट्स आणि जसप्रीत सिंग यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.
नेपाळने दिलेल्या १२४ धावांचा पाठलाग करणाऱ्या इटली संघाची सुरुवात चांगली झाली. अँथनी मोस्का आणि जस्टिन मोस्का या सलामीजोडीने आक्रमक खेळ केला. या दोघांनी नेपाळच्या गोलंदाजीवर चांगलाच हल्ला चढवला आणि १२४ धावांची अभेद्य भागीदारी रचत आपल्या संघाला १० विकेट्सने विजय देखील मिळवून दिल. अँथनी मोस्काने ३२ चेंडूचा सामना करत नाबाद ६२ धावा केल्या. यामध्ये त्याने ३ चौकार आणि ६ षटकार लगावले, तर जस्टिन मोस्का ४४ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकरांच्या मदतीने नाबाद ६० धावा केल्या. नेपाळच्या एकाही गोलंदाजाला बळी टिपण्यात यश आले नाही. परिणामी नेपाळ(आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६) संघाला १० विकेट्सने पराभव पत्करावा लागला.
दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे
इटली प्लेइंग इलेव्हन : अँथनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, जेजे स्मट्स, हॅरी मॅनेन्टी (कर्णधार), बेन मॅनेन्टी, मार्कस कॅम्पोपियानो, ग्रँट स्टीवर्ट, जियान मीड (डब्ल्यू), जसप्रीत सिंग, क्रिशन कलुगामागे, अली हसन
नेपाळ प्लेइंग इलेव्हन : कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख (w), रोहित पौडेल (कर्णधार), दीपेंद्र सिंग आयरी, आरिफ शेख, लोकेश बाम, गुलसन झा, करण केसी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी
