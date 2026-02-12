“भारतात परत येईपर्यंत याचिकेवर सुनावणी होणार नाही…”, मुंबई उच्च न्यायालयाने फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याला फटकारले

फरार उद्योगपती विजय मुल्ल्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (12 फेब्रुवारी) पुन्हा एकदा आपला पवित्रा मांडला की विजय मल्ल्या भारतात परत येईपर्यंत त्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर विचार करणार नाही. फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याच्या (एफईओ) तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या विजय मल्ल्या यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की मल्ल्या यांनी प्रथम तो भारतात परतणार आहे की नाही हे स्पष्ट करावे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले, “तुम्ही (विजय मल्ल्या) परत यावे… जर तुम्ही परत येऊ शकत नसाल तर आम्ही या याचिकेवर सुनावणी करू शकत नाही.” विजय मल्ल्या २०१६ पासून युकेमध्ये राहत आहेत. त्यांनी उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. एका याचिकेत त्यांनी त्यांना फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, तर दुसऱ्यामध्ये ते २०१८ च्या कायद्याच्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
दारूचे व्यापारी मल्ल्या (७०) यांच्यावर फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली भारतात अनेक खटले सुरू आहेत. याचिकेवर सुनावणीसाठी १८ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित करताना खंडपीठाने म्हटले आहे की, ते मल्ल्या यांना भारतात परतण्यास इच्छुक आहेत की नाही हे स्पष्ट करण्याची आणखी एक संधी देत आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “तुम्ही न्यायालयीन प्रक्रियेला टाळत आहात हे आम्हाला रेकॉर्डवर नोंदवावे लागेल. तुम्ही कार्यवाहीचा फायदा घेऊ शकत नाही.” तुमच्याशी प्रामाणिक राहून, आम्ही याचिका फेटाळत नाही तर तुम्हाला आणखी एक संधी देत आहोत.
उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या शेवटच्या सुनावणीत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती की, मल्ल्या भारतात परतला तरच ते याचिकेवर सुनावणी करतील. त्यांनी मल्ल्या यांच्या वकिलाला या संदर्भात परिस्थिती स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. गुरुवारी खंडपीठाने सांगितले की, व्यावसायिकाने भारतात परतणार की नाही हे स्पष्टपणे सांगणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे.
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर म्हणाले, “तुम्ही कधी परतणार? तुम्ही (मल्ल्या) आधीच असा युक्तिवाद केला आहे की तुम्हाला न्यायालयात वैयक्तिकरित्या उपस्थित न राहता सुनावणीचा अधिकार आहे. पण आधी हे स्पष्टपणे सांगणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करा.” मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायालयाने जानेवारी २०१९ मध्ये विजय मल्ल्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले.