भूमि पेडणेकरने 300 कोटींच्या बजेटच्या चित्रपटाला का दिला नकार? अभिनेत्रीने स्वतःच सांगितलं खरं कारण

बॉलिवूड अभिनेत्री भूमी पेडणेकर सध्या तिच्या नवीन वेब सीरिज “दलदल” मुळे चर्चेत आहे. या क्राइम-थ्रिलर मालिकेतील तिच्या कामाचे चांगलेच कौतुक होत आहे. भूमी गेल्या ११ वर्षांपासून हिंदी चित्रपटसृष्टीत काम करत आहे. तिच्या संपूर्ण कारकिर्दीत तिने अनेक प्रभावी भूमिका साकारल्या आहेत. तिने अलीकडेच अनेक मोठ्या प्रोजेक्ट्सच्या ऑफर नाकारल्याचे उघड केले.
भूमी ही एक अशी अभिनेत्री आहे जी तिच्या चित्रपटांसाठी आणि पात्रांसाठी सर्वस्व अर्पण करते. “दम लगा के हईशा” या तिच्या पहिल्या चित्रपटासाठी तिने २५ किलो वजन वाढवले. पण, तिला अशा भूमिका देण्यात आल्या ज्या तिच्याशी जुळत नव्हत्या, ज्यामुळे तिला त्या नाकाराव्या लागल्या. अलिकडेच एका मुलाखतीत तिने सांगितले की, “मी सुमारे ३००-३५० कोटी रुपयांच्या बजेटच्या चित्रपटांच्या ऑफरही नाकारल्या होत्या. पण मी ज्या प्रकारचे काम करत होते ते त्या चित्रपटांशी जुळत नव्हते.”
तिने असेही म्हटले की आता पूर्वीपेक्षा कमी संधी आहेत आणि त्यापैकी किती संधी ती सोडेल, परंतु तिने काही ऑफर नाकारल्या आहेत. भूमी पुढे म्हणाली की व्यावहारिक असणे आणि करिअर वाढीबद्दल विचार करणे महत्वाचे आहे. ती म्हणाली, “मला माझे घर चालवायचे आहे. आणि फक्त घरच नाही, तर मला माझे करिअर चालू ठेवायचे आहे.”
‘द केरल स्टोरी’ सीक्वलवर चर्चा; निर्मात्याने कडक सुरक्षेत केले शूटिंग, धमक्यांबद्दलही उघड केले सत्य
भूमीची नुकतीच प्रदर्शित झालेली वेब सीरिज “दलदल” मध्ये ती डीसीपी रीता फरेरा यांची भूमिका साकारत आहे. अमृत राज गुप्ता दिग्दर्शित ही मालिका ओटीटी प्लॅटफॉर्म प्राइम व्हिडिओवर उपलब्ध आहे. तिच्यासोबत आदित्य रावल, संदीप कुलकर्णी आणि अनंत महादेवन हे देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. या मालिकेत एकूण १० भाग आहेत.
‘दलदल’ वेब सीरिज कधी होणार प्रदर्शित?
‘दलदल’ मालिकेत भूमी पेडणेकर, समारा तिजोरी आणि आदित्य रावल यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत. ‘दलदल’चा प्रीमियर ३० जानेवारी रोजी भारतात आणि जगभरातील २४० हून अधिक देशांमध्ये प्राइम व्हिडिओवर होणार आहे. ‘भिंडी बाजार’ या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या पुस्तकावर आधारित, ‘दलदल’ सुरेश त्रिवेणी यांनी लिहिले आहे आणि विक्रम मल्होत्रा आणि त्रिवेणी यांनी निर्मित केले आहे. त्याचे दिग्दर्शन अमृत राज गुप्ता यांनी केले आहे. आता या चित्रपटाची कथा आणि संपूर्ण स्टारकास्ट पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.
Dhurandhar: 10 दिवसांत 15.8 मिलियन व्ह्यूज, 11 देशांमध्ये नंबर 1 चित्रपट; थिएटरनंतर आता ओटीटीवर वर्चस्व