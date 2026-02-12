Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Kolhapur »
  • Kolhapur Petition In High Court Regarding Wild Animal Attacks Citizens Lives Are Difficult Due To Animal Terror

Kolhapur : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका; जनावरांच्या दहशतीमुळे नागरिकांचं जगणं मुश्कील

शाहूवाडी अभयारण्यालगत असलेल्या बफर झोनमधील विशेषतः शाहूवाडी तालुक्यातील उरवळू, उदगिरी, निनाई परळे, आंबा व आजूबाजूच्या गावांमध्ये बिबटे, वाघ आणि गव्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे गावकऱ्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 06:10 PM
Kolhapur : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका; जनावरांच्या दहशतीमुळे नागरिकांचं जगणं मुश्कील
Follow Us:
Follow Us:
  • वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका
  • जनावरांच्या दहशतीमुळे नागरिकांचं जगणं मुश्कील
कोल्हापूर : शाहूवाडी अभयारण्यालगत असलेल्या बफर झोनमधील विशेषतः शाहूवाडी तालुक्यातील उरवळू, उदगिरी, निनाई परळे, आंबा व आजूबाजूच्या गावांमध्ये बिबटे, वाघ आणि गव्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे गावकऱ्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. या संदर्भात हरीश कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. याबाबतीत न्यायालयाची संवेदनशीलता व तत्परता दिसून आली आहे. कारण याचिकाकर्त्यांनी ‘तातडीच्या सुनावणीसाठी’ विनंती केली होती. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून न्यायालयाने, ५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवली. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती आर.जी. अवचट आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

दोन्ही न्यायमूर्तीनी गावकऱ्यांच्या वेदना अत्यंत संवेदनशीलतेने समजून घेत न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली. न्या. अवचट यांनी हे निरीक्षण नोंदवले की, ‘वन्यप्राणी आता केवळ ग्रामीण भागातच नाही, तर शहरी भागातही शिरकाव करत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.’ न्यायालयाने स्वतःहून विचारणा केली की, ‘हल्ल्यात बळी पडलेल्या किंवा जखमी झालेल्या गावकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेशी नुकसान भरपाई मिळते का?’ याचिका दाखल केल्यानंतरही त्या भागात ३०जानेवारी २०२६ रोजी एका ७ वर्षाच्या राजवीर पाटील या बालकाचा बळी गेला आहे. ८ वर्षीय स्वरांजली पाटील या मुलीस बिबट्याच्या जबड्यातून तिच्या १२ वर्षीय भावाने वाचवले. त्यामुळे ही लढाई आता निर्णायक वळणावर आहे.

Kolhapur News : नागरी वस्तीत शिरला गवा; वनविभागाच्या पथकाने घेतली घटनास्थळी धाव

सुरक्षेसाठी न्यायालयाचे सरकारला खडे बोल
न्यायालयाने सरकारी पक्षाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, गावकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी नेमके काय प्रयत्न केले जात आहेत. याचे स्पष्टीकरण दि.५ मार्च रोजी द्यावे. तसेच याबाबत प्रशासनाला तातडीने उपाययोजना करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत.

सरकारी वकिलांनी यावेळी दिली कबुली
सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलांनी देखील मान्य केले की, तेथे समस्या आहे आणि लोकांची तक्रार आहे. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्या सरकारकडून आणि संबंधित विभागाकडून तातडीने सूचना मागवत आहेत.

या याचिकेद्वारे याचिकाकर्ते अ‍ॅड. हरीश कांबळे, वकील अ‍ॅड. रविराज बिरजे, अ‍ॅड. योगेश सावंत, अ‍ॅड. कार्तिक पाटील यांच्या वतीने प्रामुख्याने सौर कुंपण, तातडीची वैद्यकीय मदत, शालेय सुरक्षा अंतर्गत सुरक्षित स्कूल बसची व्यवस्था करणे, पडीक जमिनी आणि जीवितहानीसाठी सन्मानजनक नुकसान भरपाई देणे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्ते है स्वतः बफर झोनमधील रहिवासी असून, पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे हजारो गावकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा आता निर्माण झाली आहे.

Satara News : आव्हाने पेलणारे शिक्षण द्यायला पाहिजे; वारणा महाविद्यालयातील राष्ट्रीय परिषदेत तज्ज्ञांची मागणी

Web Title: Kolhapur petition in high court regarding wild animal attacks citizens lives are difficult due to animal terror

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 06:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur News : नागरी वस्तीत शिरला गवा; वनविभागाच्या पथकाने घेतली घटनास्थळी धाव
1

Kolhapur News : नागरी वस्तीत शिरला गवा; वनविभागाच्या पथकाने घेतली घटनास्थळी धाव

Raigad News : “मागण्या पूर्ण करा अन्यथा…” ; प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी-शिक्षकांचे धरणे आंदोलन
2

Raigad News : “मागण्या पूर्ण करा अन्यथा…” ; प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी-शिक्षकांचे धरणे आंदोलन

Shree Swami Samarth : दत्तगुरुंचा दृष्टांत आणि स्वामींची भेट; शंकररावांना स्वामींनी कसं वाचवलं ?
3

Shree Swami Samarth : दत्तगुरुंचा दृष्टांत आणि स्वामींची भेट; शंकररावांना स्वामींनी कसं वाचवलं ?

महादेव- पार्वतीचा आशीर्वाद आणि सखीची साथ, विशाल- अक्षयाने बांधली प्रेमाची लग्नगाठ
4

महादेव- पार्वतीचा आशीर्वाद आणि सखीची साथ, विशाल- अक्षयाने बांधली प्रेमाची लग्नगाठ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Zp : पुणे झेडपीच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना जुन्याच सुविधा; अध्यक्षांना मिळणार ‘हा’ बंगला

Pune Zp : पुणे झेडपीच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना जुन्याच सुविधा; अध्यक्षांना मिळणार ‘हा’ बंगला

Feb 12, 2026 | 06:42 PM
आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, सिनेमातील खास गोष्टी बद्दल अभिनय बेर्डे आणि रेणुका शहाणे काय म्हणाल्या?

आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, सिनेमातील खास गोष्टी बद्दल अभिनय बेर्डे आणि रेणुका शहाणे काय म्हणाल्या?

Feb 12, 2026 | 06:40 PM
MG Majestor साठी Pre Booking सुरु! किती रुपयात बुक करता येईल एसयूव्ही? केव्हा मिळणार डिलिव्हरी? जाणून घ्या

MG Majestor साठी Pre Booking सुरु! किती रुपयात बुक करता येईल एसयूव्ही? केव्हा मिळणार डिलिव्हरी? जाणून घ्या

Feb 12, 2026 | 06:40 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: “बोलायला फाटते तुझी…” शेवटी One By One आलेच! राकेशने विशालला दिले खुले चॅलेंज

Bigg Boss Marathi Season 6: “बोलायला फाटते तुझी…” शेवटी One By One आलेच! राकेशने विशालला दिले खुले चॅलेंज

Feb 12, 2026 | 06:39 PM
नवी मुंबईत Patel Engineering चा ऐतिहासिक पराक्रम! सिडकोच्या Water Tunnel प्रकल्पात राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित

नवी मुंबईत Patel Engineering चा ऐतिहासिक पराक्रम! सिडकोच्या Water Tunnel प्रकल्पात राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित

Feb 12, 2026 | 06:37 PM
IND vs NAM, T20 World Cup Live : अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत 300 धावा करणार? नामिबियाचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

IND vs NAM, T20 World Cup Live : अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत 300 धावा करणार? नामिबियाचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

Feb 12, 2026 | 06:36 PM
मावळच्या टाकवेत देशातील पहिली ‘ADAS टेस्ट सिटी’; भारताच्या वाहन तंत्रज्ञानात ऐतिहासिक टप्पा

मावळच्या टाकवेत देशातील पहिली ‘ADAS टेस्ट सिटी’; भारताच्या वाहन तंत्रज्ञानात ऐतिहासिक टप्पा

Feb 12, 2026 | 06:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM