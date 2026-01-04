Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Premier Wrestling League : या खेळाडूची PWL च्या लिलावात ‘छप्परफाड’ कमाई! जाणून घ्या कोण झालं मालामाल?

Updated On: Jan 04, 2026 | 12:06 PM
PWL 2026 Auction : प्रो रेसलिंग लीग २०२६ लिलाव ३ जानेवारी रोजी झाला. सहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर ही भारतीय कुस्ती लीग परत येत आहे. हा लिलाव अत्यंत स्पर्धात्मक होता, ज्यामध्ये संघांनी विविध खेळाडूंसाठी लाखोंची बोली लावली होती. जपानची युई सुसाकी सर्वात महागडी खेळाडू ठरली, हरियाणा थंडर्सने तिला करारबद्ध करण्यासाठी तब्बल ६ दशलक्ष रुपये दिले. लिलावात अनेक खेळाडूंचे नशीब चमकले आणि ते श्रीमंत झाले.

पीडब्ल्यूएल लिलावात खेळाडूंवर झाला मोठ्या प्रमाणात पैशांचा वर्षाव

पीडब्ल्यूएल लिलावात युई सुसाकी सर्वात महागडी खेळाडू होती. पुरुष गटात पोलंडचा रॉबर्ट बारन सर्वात महागडा खेळाडू होता. महाराष्ट्र केसरीने त्याला ₹५.५ दशलक्ष (५.५ दशलक्ष रुपये) मध्ये त्यांच्या संघात समाविष्ट केले. पीडब्ल्यूएल लिलावात कुस्तीगीरांना चार श्रेणींमध्ये विभागले गेले (ए+, ए, बी आणि सी). महिला गटात ए+ मध्ये, सुसाकीसह, अनंती पंघल देखील एक आवडती खेळाडू होती. यूपी डोमिनेटर्सने तिला ₹५.२ दशलक्ष (५.२ दशलक्ष रुपये) मध्ये त्यांच्या संघात समाविष्ट केले.

Ashes Series : AUS vs ENG सामन्याआधी सिडनीमध्ये इंग्लंडच्या खेळाडूंनी या शूरवीरांना दिला सन्मान! Video पाहून तुम्हीही व्हाल भावूक

पुरुष गटात, अ श्रेणीतील खेळाडू सुजीत कलकलला दिल्ली दंगल वॉरियर्सने ₹५.२ दशलक्षला खरेदी केले आणि महिला गटात, अनास्तासिया अल्पायेवाला ₹२.७ दशलक्षला संघात समाविष्ट केले. २०२४ च्या ऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेत्या अमन सेहरावतला मुंबई दंगलने ₹५.१ दशलक्षला करारबद्ध केले.

पीडब्ल्यूएल २०२६ मध्ये सहभागी होणाऱ्या संघांची यादी

  • हरियाणा थंडर्स
  • महाराष्ट्र केसरी
  • यूपी डोमिनेटर्स
  • टायगर्स ऑफ मुंबई दंगल
  • पंजाब रॉयल्स
  • दिल्ली दंगल वॉरियर्स

पीडब्ल्यूएल २०२६ कधी सुरू होईल?

प्रो रेसलिंग लीग २०२६ १५ जानेवारी रोजी सुरू होणार आहे. सर्व सामने नोएडा इनडोअर स्टेडियममध्ये खेळले जातील. ही स्पर्धा १ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत चालेल. सहा वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर, पीडब्ल्यूएल अखेर पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. आशा आहे की हा हंगाम प्रचंड यशस्वी होईल.

कोणत्या संघांनी PWL विजेतेपद जिंकले आहे?

  1. मुंबई गरुड (२०१५)
  2. एनसीआर पंजाब रॉयल्स (२०१७)
  3. एनसीआर पंजाब रॉयल्स (२०१८)
  4. हरियाणा हॅमर्स (२०१९)

