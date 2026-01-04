वयाच्या तिशीनंतर महिलांच्या शरीरातील कमी झालेले कोलेजनची पातळी भरून काढण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ

वय वाढल्यानंतर शरीरात हळूहळू अनेक बदल दिसू लागतात. या बदलांकडे महिला गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत. हाडांचे दुखणे, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तदाब, चेहऱ्यावर वाढलेल्या सुरकुत्या, बारीक रेषा इत्यादी अनेक समस्या उद्भवू लागतात. चेहऱ्यावरील चमक कमी होऊन त्वचा निस्तेज दिसू लागते. याचे मुख्य कारण म्हणजे शरीरात कोलेजनची कमतरता निर्माण होणे. त्वचा कायमच चमकदार ठेवण्यासाठी शरीरात कोलेजन योग्य प्रमाणात असणे आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला कोलेजनची पातळी वाढवण्यासाठी आहारात कोणत्या पदार्थांचा समावेश करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)