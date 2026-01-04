Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Pune Crime: घरातून बँकेत जातो म्हणत निघाला अन्… लोणावळ्याच्या लायन्स पॉइंट दरीत सापडला मृतदेह

लोणावळ्यातील लायन्स पॉइंट परिसरात ऑफिसला जातो सांगून घराबाहेर पडलेल्या बँक ऑफ इंडियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा ७०० फूट खोल दरीत मृतदेह आढळला. अपघात की घातपात, याचा तपास सुरू आहे.

Updated On: Jan 04, 2026 | 11:37 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • पुण्यातील परेश सूर्यकांत हटकर (वय ३८) यांचा मृतदेह आढळला.
  • शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमने ७०० फूट दरीतून मृतदेह बाहेर काढला
  • लोणावळ्यातील लायन्स पॉइंट वाहनतळावर कार आढळली
  • शेवटचे मोबाईल लोकेशन त्याच परिसरात
पुणे: पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घरातून ऑफिसला जातो असे सांगत घराबाहेर पडलेला तरुणाचा मृतदेह लोणावळ्यातील लायन्स पॉईंट येथे खोल दरीत आढळून आला आहे. मृत तरुणाचा नाव परेश हटकर असे आहे. त्यांची कार लायन्स पॉईंटवर उभी होती. याची माहिती लोणावळा ग्रामीण पोलिसांना मिळाल्यानंतर शोधमोहीम राबवण्यात आली. रोपाच्या साहाय्याने सुमारे ७०० फूट खोल दरीत उतरून परेश हटकर यांचा शोध घेण्यात आला. तेव्हा ते मृतावस्थेत सापडून आले. लोणावळा शिवदुर्ग बचाव पथकाने मृतदेह टायगर पॉईंट दरीतून बाहेर काढला. पुढील कार्यवाहीसाठी शवविच्छेदनासाठी रवाना करण्यात येत आहे. यावेळी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. परेश हटकर हे खोल दरीत पडले की घातपात आहे याचा तपास लोणावळा ग्रामीण पोलीस करत आहे.

Crime News : मावळ तालुक्यात मोठी कारवाई; हुक्का फ्लेवर्ड तंबाखू उत्पादनावर FDA ची धाड

काय घडलं नेमकं?

परेश सूर्यकांत हटकर (वय ३८, रा. सकाळनगर, बाणेर रोड, पुणे) शुक्रवारपासून हा बेपत्ता होते. शुक्रवारी ते सकाळी सुमारे नऊ वाजताच्या सुमारास बँकेत जाण्यासाठी घरातून निघाले होते. हटकर हे बँक ऑफ इंडियामध्ये वरिष्ठ व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते. ते शुक्रवाईर घरी परतले नाही. याबाबत शनिवारी सकाळी चतुःश्रृंगी पोलिस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यानुसार पोलिसांनी तपास सुरू केला. दरम्यान, हटकर यांची कार लायन्स पॉइंट येथील वाहनतळावर आढळून आली. तसेच तपासात त्यांचे शेवटचे मोबाईल लोकेशनही याच परिसरातील असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर पोलिसांनी आणि शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमने शोध मोहीम सुरु केली.

तेवहा त्यांचा मृतदेह लोणावळ्याजवळील लायन्स पॉइंट परिसरातील सुमारे ७०० फूट खोल दरीत आढळून आला. शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमने शनिवारी दुपारी दरीत उतरून मृतदेह बाहेर काढलात्याच्या मृतदेहाला शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवण्यात आले आहे. मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.

Pune Crime: पुणे मनपा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत खळबळ! ३० पानी सुसाईड नोट लिहून ५६ वर्षीय व्यक्तीची आत्महत्या; NCP नेता अडचणीत येणार

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत व्यक्ती कोण होते?

    Ans: परेश सूर्यकांत हटकर, बँक ऑफ इंडियातील वरिष्ठ व्यवस्थापक.

  • Que: मृतदेह कुठे सापडला?

    Ans: लोणावळ्यातील लायन्स पॉइंटजवळ सुमारे ७०० फूट खोल दरीत.

  • Que: मृत्यूचे कारण काय?

    Ans: अद्याप स्पष्ट नाही; अपघात की घातपात याचा तपास सुरू आहे.

Published On: Jan 04, 2026 | 11:37 AM

