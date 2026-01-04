Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ashes Series England Players Pay Tribute To These Brave Men In Sydney Before Aus Vs Eng Match Viral Video

Ashes Series : AUS vs ENG सामन्याआधी सिडनीमध्ये इंग्लंडच्या खेळाडूंनी या शूरवीरांना दिला सन्मान! Video पाहून तुम्हीही व्हाल भावूक

संपूर्ण ऑस्ट्रेलियामध्ये शोकाचे वातावरण सामन्यापूर्वी होते, हल्ल्यात जखमी झालेले काही जण मैदानावर आले आणि संपूर्ण स्टेडियमने त्यांच्या शौर्याचे कौतुक केले आणि हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांचे स्मरण केले.

Updated On: Jan 04, 2026 | 10:54 AM
फोटो सौजन्य - Cricket Australia

फोटो सौजन्य - Cricket Australia

Follow Us:
Follow Us:

रविवारी सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर झालेल्या पाचव्या आणि शेवटच्या अ‍ॅशेस कसोटी सामन्यादरम्यान बोंडी हल्ल्यातील वाचलेले खेळाडू मैदानात उतरले तेव्हा दोन्ही संघांचे खेळाडू आणि प्रेक्षक भावूक झाले. सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांनी श्रद्धांजली वाहिली आणि हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली. गेल्या महिन्यात, ऑस्ट्रेलियातील बोंडी बीचवर हल्लेखोरांच्या एका गटाने अचानक हल्ला केला, ज्यामध्ये अनेक लोक ठार झाले. 

संपूर्ण ऑस्ट्रेलियामध्ये शोकाचे वातावरण सामन्यापूर्वी होते, हल्ल्यात जखमी झालेले काही जण मैदानावर आले आणि संपूर्ण स्टेडियमने त्यांच्या शौर्याचे कौतुक केले आणि हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांचे स्मरण केले. सामना सुरू होण्यापूर्वी, दोन्ही संघांचे खेळाडू रांगेत उभे होते. हल्ल्यातून वाचलेले खेळाडू एक एक करून मैदानात दाखल झाले, खेळाडूंनी आणि संपूर्ण स्टेडियम प्रेक्षकांनी उभे राहून टाळ्यांचा कडकडाट केला. अहमद अल अहमद हे मैदानावर पहिले पाऊल ठेवणारे होते.

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये 5 सामने…4 शतक तरीही सिलेक्टरचे या खेळाडूवर दुर्लक्ष? 102 च्या सरासरीने धावा करुनही संघातून वगळलं

तो हातात गोफण घेऊन मैदानावर आला. सीरियामध्ये जन्मलेल्या अहमदचा हल्ल्यादरम्यान एका बंदुकधारी व्यक्तीशी लढताना हाताला दुखापत झाली. त्याच्यासोबत छाया दाएदोन होती, जिच्या हल्ल्यादरम्यान दोन मुलांना वाचवण्याचा प्रयत्न करताना तिचा पाय जखमी झाला. ती अहमदच्या बाजूला कुबडी धरून उभी होती. समारंभ पुढे सरकत असताना, हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व १५ जणांची नावे स्क्रीनवर प्रदर्शित झाली. मैदानावरील उद्घोषकाने हल्ल्यात जखमी झालेल्यांना मदत करणाऱ्या आणि त्यांची काळजी घेणाऱ्यांचे आभार मानले. त्यानंतर राष्ट्रगीत वाजवण्यात आले आणि अहमद आणि डायडॉन यांची भेट न्यू साउथ वेल्सचे क्रीडा मंत्री स्टीव्ह कॅम्फर आणि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे मुख्य कार्यकारी टॉड ग्रीनबर्ग यांनी घेतली. 

या सामन्यानंतर क्रिकेटमधून निवृत्ती घेत असलेले ऑस्ट्रेलियाचे उस्मान ख्वाजा यांनी ऑस्ट्रेलियन संघाचे नेतृत्व केले आणि अहमद आणि डायडॉनशी हस्तांदोलन केले. इंग्लंडविरुद्धच्या सिडनी कसोटीत ऑस्ट्रेलियाने टॉड मर्फीच्या जागी ब्यू वेस्टरला खेळवण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ त्यांनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एकाही स्पेशालिस्ट स्पिनरचा समावेश केला नाही. १३७ वर्षांत पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलिया एससीजीमध्ये कसोटी सामना खेळणार आहे. १८८८ नंतर पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलिया स्पेशालिस्ट स्पिनरशिवाय सिडनी कसोटी खेळणार आहे.

ऑस्ट्रेलियाचा खेळणारा 11 (सिडनी कसोटी)

स्टीव्ह स्मिथ (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, जेक वेदरॉल्ड, मार्नस लाबुशेन, उस्मान ख्वाजा, अ‍ॅलेक्स केरी, कॅमेरून ग्रीन, ब्यू वेबस्टर, मायकेल नेसर, मिशेल स्टार्क, स्कॉट बोलँड

Web Title: Ashes series england players pay tribute to these brave men in sydney before aus vs eng match viral video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 10:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बांग्लादेशमध्ये मैदानाच्या मध्यभागी रमीझ राजाचा झाला पोपट… रवी शास्त्रींच्या शैलीची नक्कल करणे पडले महागात! पहा Video
1

बांग्लादेशमध्ये मैदानाच्या मध्यभागी रमीझ राजाचा झाला पोपट… रवी शास्त्रींच्या शैलीची नक्कल करणे पडले महागात! पहा Video

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी
2

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

India vs New Zealand : गौतम गंभीरची चाहत्यांनी घेतली शाळा! ODI मालिका गमावल्यानंतर हेड कोचवर फुटलं भांड…
3

India vs New Zealand : गौतम गंभीरची चाहत्यांनी घेतली शाळा! ODI मालिका गमावल्यानंतर हेड कोचवर फुटलं भांड…

GG vs RCB : वडोदराच्या मैदानावर रंगणार WPL 2026 चा 12 वा सामना! आरसीबी विजयाची साखळी कायम ठेवेल का?
4

GG vs RCB : वडोदराच्या मैदानावर रंगणार WPL 2026 चा 12 वा सामना! आरसीबी विजयाची साखळी कायम ठेवेल का?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…

राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…

Jan 20, 2026 | 07:49 AM
Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Jan 20, 2026 | 07:05 AM
पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

Jan 20, 2026 | 07:02 AM
iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

Jan 20, 2026 | 06:45 AM
1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

Jan 20, 2026 | 06:15 AM
आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Jan 20, 2026 | 05:30 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM