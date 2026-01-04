Ashes Series : AUS vs ENG सामन्याआधी सिडनीमध्ये इंग्लंडच्या खेळाडूंनी या शूरवीरांना दिला सन्मान! Video पाहून तुम्हीही व्हाल भावूक

रविवारी सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर झालेल्या पाचव्या आणि शेवटच्या अॅशेस कसोटी सामन्यादरम्यान बोंडी हल्ल्यातील वाचलेले खेळाडू मैदानात उतरले तेव्हा दोन्ही संघांचे खेळाडू आणि प्रेक्षक भावूक झाले. सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांनी श्रद्धांजली वाहिली आणि हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली. गेल्या महिन्यात, ऑस्ट्रेलियातील बोंडी बीचवर हल्लेखोरांच्या एका गटाने अचानक हल्ला केला, ज्यामध्ये अनेक लोक ठार झाले.
संपूर्ण ऑस्ट्रेलियामध्ये शोकाचे वातावरण सामन्यापूर्वी होते, हल्ल्यात जखमी झालेले काही जण मैदानावर आले आणि संपूर्ण स्टेडियमने त्यांच्या शौर्याचे कौतुक केले आणि हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांचे स्मरण केले. सामना सुरू होण्यापूर्वी, दोन्ही संघांचे खेळाडू रांगेत उभे होते. हल्ल्यातून वाचलेले खेळाडू एक एक करून मैदानात दाखल झाले, खेळाडूंनी आणि संपूर्ण स्टेडियम प्रेक्षकांनी उभे राहून टाळ्यांचा कडकडाट केला. अहमद अल अहमद हे मैदानावर पहिले पाऊल ठेवणारे होते.
तो हातात गोफण घेऊन मैदानावर आला. सीरियामध्ये जन्मलेल्या अहमदचा हल्ल्यादरम्यान एका बंदुकधारी व्यक्तीशी लढताना हाताला दुखापत झाली. त्याच्यासोबत छाया दाएदोन होती, जिच्या हल्ल्यादरम्यान दोन मुलांना वाचवण्याचा प्रयत्न करताना तिचा पाय जखमी झाला. ती अहमदच्या बाजूला कुबडी धरून उभी होती. समारंभ पुढे सरकत असताना, हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व १५ जणांची नावे स्क्रीनवर प्रदर्शित झाली. मैदानावरील उद्घोषकाने हल्ल्यात जखमी झालेल्यांना मदत करणाऱ्या आणि त्यांची काळजी घेणाऱ्यांचे आभार मानले. त्यानंतर राष्ट्रगीत वाजवण्यात आले आणि अहमद आणि डायडॉन यांची भेट न्यू साउथ वेल्सचे क्रीडा मंत्री स्टीव्ह कॅम्फर आणि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे मुख्य कार्यकारी टॉड ग्रीनबर्ग यांनी घेतली.
A touching tribute for the victims of the Bondi massacre, first responders and community members ❤️ #Ashes pic.twitter.com/DXaW3xY4LP — cricket.com.au (@cricketcomau) January 3, 2026
या सामन्यानंतर क्रिकेटमधून निवृत्ती घेत असलेले ऑस्ट्रेलियाचे उस्मान ख्वाजा यांनी ऑस्ट्रेलियन संघाचे नेतृत्व केले आणि अहमद आणि डायडॉनशी हस्तांदोलन केले. इंग्लंडविरुद्धच्या सिडनी कसोटीत ऑस्ट्रेलियाने टॉड मर्फीच्या जागी ब्यू वेस्टरला खेळवण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ त्यांनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एकाही स्पेशालिस्ट स्पिनरचा समावेश केला नाही. १३७ वर्षांत पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलिया एससीजीमध्ये कसोटी सामना खेळणार आहे. १८८८ नंतर पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलिया स्पेशालिस्ट स्पिनरशिवाय सिडनी कसोटी खेळणार आहे.
स्टीव्ह स्मिथ (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, जेक वेदरॉल्ड, मार्नस लाबुशेन, उस्मान ख्वाजा, अॅलेक्स केरी, कॅमेरून ग्रीन, ब्यू वेबस्टर, मायकेल नेसर, मिशेल स्टार्क, स्कॉट बोलँड