Akola : वडील चौकीदार आई करते धुणीभांडी वीज बिल वाटणाऱ्या मंगेश झिनेला मिळाली उमेदवारी

सध्याचे राजकारण चांगलच बदलले आहे.अमाप पैसा, ताकद आणि वंशातील लोकांचाच राजकारणात बोलबाला आहे. मात्र याला अकोल्यातील एक उमेदवार अपवाद ठरला आहे.अकोल्यात भाजपने प्रभाग क्रमांक 20 मधून अत्यंत सर्वसामान्य आणि गरीब घरातील तरुणाला थेट नगरसेवकपदाची उमेदवारी दिली असून, ही बाब सध्या संपूर्ण शहरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. मंगेश झिने असं या तरुणाचं नाव आहे. अकोल्यातील खडकी भागात एक भाड्याच्या घरात राहणारं हे कुटुंब आज अचानक राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलं आहे. दहा वर्षांपासून प्रामाणिकपणे वीज बिल वाटपाचं काम करणाऱ्या मंगेशला स्वतःलाही आपण कधी नगरसेवकपदाचा उमेदवार होऊ, याची कल्पनाही नव्हती. मात्र, भाजपने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे त्याच्या संघर्षाला नवी ओळख मिळाली. म़ंगेशला प्रभाग क्रमांक 20 मधून अनुसूचित जातीसाठी राखीव जागेवरून संधी देण्यात आली आहे. मंगेश हा अकोल्यातील खडकी भागात महावितरणचं वीज बिल वाटप करणारा सामान्य तरुण आहे. मात्र, 30 डिसेंबरनंतर त्याच्या आयुष्याला अचानक कलाटणी मिळाली आणि तो थेट महापालिकेच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला. मंगेश सामान्य कुटुंबातून आलेला मुलगा, त्यामुळे अनेकांनी मंगेशला मदत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. मंगेशला पूर्ण साथ मिळणार आहे.. मंगेशच्या प्रचारासाठी लोकवर्गणी करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
