Target Olympic Podium Scheme: डोपिंगमुळे रितिका हुड्डाला मोठा फटका! ‘टॉप्स’ कोर गटात कंपाऊंड तिरंदाजाचा समावेश

Target Olympic Podium Scheme : डोपिंगमुळे दूषित कुस्तीगीर रितिका हुड्डा हिला क्रीडा मंत्रालयाच्या टार्गेट ऑलिंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) मधून वगळण्यात आले आहे, तर कंपाऊंड तिरंदाज प्रणीत कौर आणि अभिषेक वर्मा यांचा समावेश कोर गटात करण्यात आला आहे. डेकॅथलीट तेजस्विन शंकर याचाही विकास यादीत समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी पॅरिस २०२४ ऑलिंपिक सायकलनंतर टॉप्स यादी १७९ वरून ९४ करण्यात आली होती. गेल्या वर्षभरातील कामगिरीच्या आधारे आणखी बदल करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : IND vs NZ ODI Series : न्यूझीलंडविरुद्ध मैदानात दिसेल ऋषभ पंत? भारतीय संघात ‘या’ खेळाडूंची जागा निश्चित
कोर गटातील खेळाडूंची संख्या आता ११८ आहे, ज्यामध्ये ५७जनरल आणि ६१ पॅरा खेळाडूंचा समावेश आहे. आशियाई अजिंक्यपद पदक विजेती हुड्डा गेल्या वर्षी जुलैमध्ये निवड चाचण्यांदरम्यान डोपिंग चाचणीत अपयशी ठरली होती. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ती जाहीर झालेल्या टॉप्स कोर गटाचा भाग होती. हुड्डा बद्दल विचारले असता, भारतीय क्रीडा प्राधिकरणातील एका सूत्राने सांगितले की, तिला आता वगळण्यात आले आहे. जागतिक पॅरा अॅथलेटिक्स सुवर्णपदक विजेती धावपटू सिमरन, जिचा मार्गदर्शक उमर सैफी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये डोप चाचणीत अपयशी ठरला होता, तिला कोअर ग्रुपमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. सूत्रांनी सांगितले की, आम्ही घाईघाईने निर्णय घेणार नाही. ती या ग्रुपमध्ये आहे आणि मिशन ऑलिंपिक सेलच्या पुढील बैठकीत तिच्यावर चर्चा केली जाईल. सिमरन ही पॅरिस पॅरालिंपिक कांस्यपदक विजेती आहे. लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये पदकांच्या प्रबळ दावेदार मानल्या जाणाऱ्या कंपाउंड तिरंदाजांना नवीनतम यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
टेबलटेनिसमध्ये दिया चितळेचा समावेश आशादायक टेबल टेनिस खेळाडू मानुष शाह, मानव ठक्कर आणि दिया चितळे यांचाही विकासात्मक गटात समावेश करण्यात आला आहे. टार्गेट एशियन गेम्स गटात गोल्फपटू शुभंकर शर्मा आणि दीक्षा डागर यांच्यासह टेनिसपटू सुमित नागल, युकी भांब्री आणि माया राजेश्वरन यांचा समावेश आहे. फवाद मिर्झा आणि अनुश अग्रवाल, तलवारबाजी भवानी देवी आणि जिम्नॅस्ट प्रणती नायक यांचा घोडेस्वारी स्पर्धांमध्ये समावेश आहे.
नीरज चोप्रा, सचिन यादवचा समावेश अॅथलेटिक्समध्ये, गेल्या वर्षीच्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत चौथ्या स्थानावर राहिलेला भालाफेकपटू नीरज चोप्रा, सचिन यादवसह समाविष्ट करण्यात आला आहे. फिटनेसच्या समस्यांशी झुंजणारा चोप्रा आठव्या क्रमांकावर होता. ट्रॅक अँड फील्डमधून, स्टीपलचेसर अविनाश साबळे, लांब उडी मारणारा एम. श्रीशंकर आणि उंच उडी मारणारा सर्वेश कुशारे यांचा समावेश आहे. तीन वेळा पॅरा जागतिक अजिंक्यपद पदक विजेता क्लब थ्रोअर एकता भयान यांचाही कोर गटात समावेश करण्यात आला आहे. धावपटू अनिमेश कुजूर (२०० मीटर) आणि आशियाई अजिंक्यपद रौप्यपदक विजेता तेजस्विन यांचा विकासात्मक यादीत समावेश करण्यात आला आहे. पुरुषांच्या ४४४०० मीटर रिले संघाचा (विशाल टीके, जय कुमार, राजेश रमेश, अमोज जेकब, मोहम्मद अजमल व्ही आणि संतोष कुमार) यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : रोहित-विराट जोडीच्या निवृत्तीमुळे ODI क्रिकेटचा शेवट? माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनचे धक्कादायक विधान चर्चेत
प्रणीत, अभिषेक आणि ज्योती सुरेखा यांच्यासह आठ कंपाउंड तिरंदाजांना कोअर ग्रुपमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. तर तीन रिकर्व्ह स्टार, दीपिका कुमारी, धीरज बोम्मदेवरा आणि अंकिता भकत यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. अदिती गोपीचंद स्वामी, ओजस प्रवीण देवतळे, प्रियांश, प्रथमेश जावकर आणि ऋषभ यादव यांचाही यादीत समावेश आहे.