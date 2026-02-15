Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Mahashivratri 2026 Should One Eat The Prasad Offered On The Shivlinga Or Not Rules Of Shastra

Mahashivratri 2026: शिवलिंगावर अर्पण केलेला प्रसाद खावा की नाही, काय आहेत शास्त्रातील नियम

महाशिवरात्रीला भगवान शिवांची विधीवत पूजा करून शिवलिंगावर दूध, बेलपत्र, फळे आणि नैवेद्य अर्पण करतात. मात्र अर्पण केलेला नैवेद्य खावा की नाही याबद्दल शास्त्रात कोणते नियम सांगण्यात आलेले आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 15, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • शिवलिंगावर अर्पण केलेला प्रसाद खावा की नाही
  • काय आहे शास्त्रामध्ये नियम
  • प्रसाद अर्पण करण्याचे नियम
 

महाशिवरात्री हा सण हिंदू धर्मात अत्यंत शुभ आणि महत्त्वाचा मानला जातो. या दिवशी भगवान शिवाची पूजा विधीपूर्वक केली जाते. शिवलिंगावर अनेक वस्तू अर्पण केल्या जातात. ज्यामध्ये पाणी, दूध, बेलाची पाने, धतुरा, फळे आणि मिठाई यांचा समावेश आहे. शिवलिंगाला अर्पण केलेल्या नैवेद्यांचे सेवन करण्याबाबतही लोकांचे वेगवेगळे मत आहे. श्रद्धेनुसार, शिवलिंगावर अर्पण केलेला नैवेद्य खावा की नाही, शिवपुराणात त्याचे काय नियम सांगण्यात आलेले आहे ते जाणून घेऊया

शिवलिंगावर अर्पण केलेला नैवेद्य खावा की नाही

शिवपुराणात असे म्हटले आहे की जो भगवान शिवाचा भक्त आहे आणि नियमानुसार उपवास करतो त्याने भगवान शिवाचा प्रसाद स्वीकारला पाहिजे. भगवान शिवाला अर्पण केलेला प्रसाद पाहूनच माणसाचे सर्व पाप नाहीसे होतात. अशा वेळी हा प्रसागद खाल्ल्याने तुम्हाला लाखो पुण्य मिळते. देवाचा प्रसाद नेहमी आनंदाने, डोके झुकवून स्वीकारला पाहिजे.

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टी आणा घरी, महादेवांचे राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

शिवलिंगावर नैवेद्य अर्पण करण्याचे महत्त्व

ज्या पुरुषाने भगवान शिवाची दीक्षा घेतली आहे, त्याच्यासाठी सर्व शिवलिंगांचे दान शुभ आणि एक महान दान मानले जाते. म्हणून, त्याने दान स्वीकारले पाहिजे. जो व्यक्ती समोर पडलेला शिवप्रसाद नंतर स्वीकारेल असे म्हणत स्वीकारतो किंवा प्रसाद स्वीकारण्यास विलंब करतो, तो पापाचा भागीदार बनतो. शिवपुराणात असे म्हटले आहे की ब्रह्महत्य करणारा माणूस जर शुद्ध होऊन शिवाचा प्रसाद स्वीकारला तर त्याची सर्व पापे नष्ट होतात.

शिवलिंगावरील कोणता प्रसाद खाऊ नये

शिवपुराणानुसार, माती किंवा दगडापासून बनवलेल्या शिवलिंगावर अर्पण केलेले नैवेद्य भस्म करू नये. हा नैवेद्य शिवाच्या अनुयायांना समर्पित आहे. शिवपुराणानुसार, सामान्य लोकांनी शिवाच्या कृपेने बनवलेला नैवेद्य खाऊ नये. तो खाल्ल्याने अनेक त्रास होऊ शकतात.

Mahashivratri 2026: पारधी आणि हरणाची महाशिवरात्रीशी जोडलेली कथा तुम्हाला माहीत आहे का? जाणून घ्या

शिवलिंगावर प्रसाद अर्पण करण्याचे काय आहेत नियम

शिवपुराणात असे म्हटले आहे की जो व्यक्ती शिवलिंगाला व्यवस्थित स्नान करतो आणि तीन वेळा पाण्याने तोंड धुतो, त्याचे शरीर, वाणी आणि मन या तिन्ही प्रकारच्या पापांचा नाश लवकर होतो. याशिवाय, शिवलिंगावर अर्पण केलेला प्रसाद जो स्वीकार्य मानला जात नाही, तो शालिग्रामला स्पर्श केल्यानेही सेवन करण्यायोग्य होतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शिवलिंगावर अर्पण केलेला प्रसाद खावा का?

    Ans: शास्त्रांनुसार शिवलिंगावर थेट अर्पण केलेले काही पदार्थ ग्रहण करू नयेत, अशी मान्यता आहे. मात्र वेगळ्या भांड्यात अर्पण केलेला नैवेद्य प्रसाद म्हणून घेणे योग्य मानले जाते.

  • Que: प्रसादाबाबत मुख्य नियम काय आहे?

    Ans: शिवपूजेनंतर प्रसाद घेताना स्वच्छता, श्रद्धा आणि परंपरेनुसार आचरण करणे महत्त्वाचे आहे. स्थानिक परंपरा आणि गुरूंचे मार्गदर्शन यानुसार पद्धती बदलू शकतात.

  • Que: कोणता प्रसाद ग्रहण करू शकतो?

    Ans: फळे, मिष्टान्न किंवा नैवेद्य जे थेट शिवलिंगावर ठेवलेले नसून वेगळ्या ताटात अर्पण केलेले असतात, ते प्रसाद म्हणून ग्रहण करता येतात.

Web Title: Mahashivratri 2026 should one eat the prasad offered on the shivlinga or not rules of shastra

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रीनिमित्त भगवान शिवाची ‘ही’ आवडीची डिश बनवायला विसरू नका साबुदाणा खीर उपवासाला खाल्ली जाते. भगवा
1

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रीनिमित्त भगवान शिवाची ‘ही’ आवडीची डिश बनवायला विसरू नका साबुदाणा खीर उपवासाला खाल्ली जाते. भगवा

Zodiac Sign: रुचक राजयोग आणि महाशिवरात्रीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश
2

Zodiac Sign: रुचक राजयोग आणि महाशिवरात्रीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Numberlogy: महाशिवरात्रीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश
3

Numberlogy: महाशिवरात्रीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

Budh Chaal: ग्रहांचा राजकुमार बुध होणार उत्तरवर्ती, या राशीच्या लोकांचे उजळणार नशीब
4

Budh Chaal: ग्रहांचा राजकुमार बुध होणार उत्तरवर्ती, या राशीच्या लोकांचे उजळणार नशीब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mahashivratri 2026: शिवलिंगावर अर्पण केलेला प्रसाद खावा की नाही, काय आहेत शास्त्रातील नियम

Mahashivratri 2026: शिवलिंगावर अर्पण केलेला प्रसाद खावा की नाही, काय आहेत शास्त्रातील नियम

Feb 15, 2026 | 09:30 AM
टेकप्रेमींचं गणित बिघडणार! Lenovo ने घेतला मोठा निर्णय… लॅपटॉपच्या किंमती वाढवण्याचा दिला इशारा, ग्राहक चिंतेत

टेकप्रेमींचं गणित बिघडणार! Lenovo ने घेतला मोठा निर्णय… लॅपटॉपच्या किंमती वाढवण्याचा दिला इशारा, ग्राहक चिंतेत

Feb 15, 2026 | 09:26 AM
राज्यातील तब्बल दीड हजार पतसंस्था रडारवर; माहिती न दिल्याने आता होणार कारवाई

राज्यातील तब्बल दीड हजार पतसंस्था रडारवर; माहिती न दिल्याने आता होणार कारवाई

Feb 15, 2026 | 09:25 AM
Buldhana News: बुलडाण्यात धक्कादायक घटना! आठवीतील दोन वर्गमित्रांची दोन दिवसांत गळफास घेऊन आत्महत्या

Buldhana News: बुलडाण्यात धक्कादायक घटना! आठवीतील दोन वर्गमित्रांची दोन दिवसांत गळफास घेऊन आत्महत्या

Feb 15, 2026 | 09:21 AM
मोठी बातमी ! महाविकास आघाडीत ‘या’ कारणामुळे पडली वादाची ठिणगी; ‘मातोश्री’वर होणार महत्त्वपूर्ण बैठक

मोठी बातमी ! महाविकास आघाडीत ‘या’ कारणामुळे पडली वादाची ठिणगी; ‘मातोश्री’वर होणार महत्त्वपूर्ण बैठक

Feb 15, 2026 | 09:09 AM
O’Romeo ची धडाकेबाज एन्ट्री! Border 2 आणि Mardaani 3 च्या कमाईला ब्रेक; व्हॅलेंटाईनला Shahid Kapoor ची बॉक्स ऑफिसवर कमाल

O’Romeo ची धडाकेबाज एन्ट्री! Border 2 आणि Mardaani 3 च्या कमाईला ब्रेक; व्हॅलेंटाईनला Shahid Kapoor ची बॉक्स ऑफिसवर कमाल

Feb 15, 2026 | 09:06 AM
World Hippo Day : दिसायला गोंडस पण वाघापेक्षाही घातक! जाणून घ्या पाणघोड्याला का म्हटले जाते King of River

World Hippo Day : दिसायला गोंडस पण वाघापेक्षाही घातक! जाणून घ्या पाणघोड्याला का म्हटले जाते King of River

Feb 15, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM