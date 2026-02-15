Mahashivratri 2026: शिवलिंगावर अर्पण केलेला प्रसाद खावा की नाही, काय आहेत शास्त्रातील नियम

महाशिवरात्री हा सण हिंदू धर्मात अत्यंत शुभ आणि महत्त्वाचा मानला जातो. या दिवशी भगवान शिवाची पूजा विधीपूर्वक केली जाते. शिवलिंगावर अनेक वस्तू अर्पण केल्या जातात. ज्यामध्ये पाणी, दूध, बेलाची पाने, धतुरा, फळे आणि मिठाई यांचा समावेश आहे. शिवलिंगाला अर्पण केलेल्या नैवेद्यांचे सेवन करण्याबाबतही लोकांचे वेगवेगळे मत आहे. श्रद्धेनुसार, शिवलिंगावर अर्पण केलेला नैवेद्य खावा की नाही, शिवपुराणात त्याचे काय नियम सांगण्यात आलेले आहे ते जाणून घेऊया
शिवपुराणात असे म्हटले आहे की जो भगवान शिवाचा भक्त आहे आणि नियमानुसार उपवास करतो त्याने भगवान शिवाचा प्रसाद स्वीकारला पाहिजे. भगवान शिवाला अर्पण केलेला प्रसाद पाहूनच माणसाचे सर्व पाप नाहीसे होतात. अशा वेळी हा प्रसागद खाल्ल्याने तुम्हाला लाखो पुण्य मिळते. देवाचा प्रसाद नेहमी आनंदाने, डोके झुकवून स्वीकारला पाहिजे.
ज्या पुरुषाने भगवान शिवाची दीक्षा घेतली आहे, त्याच्यासाठी सर्व शिवलिंगांचे दान शुभ आणि एक महान दान मानले जाते. म्हणून, त्याने दान स्वीकारले पाहिजे. जो व्यक्ती समोर पडलेला शिवप्रसाद नंतर स्वीकारेल असे म्हणत स्वीकारतो किंवा प्रसाद स्वीकारण्यास विलंब करतो, तो पापाचा भागीदार बनतो. शिवपुराणात असे म्हटले आहे की ब्रह्महत्य करणारा माणूस जर शुद्ध होऊन शिवाचा प्रसाद स्वीकारला तर त्याची सर्व पापे नष्ट होतात.
शिवपुराणानुसार, माती किंवा दगडापासून बनवलेल्या शिवलिंगावर अर्पण केलेले नैवेद्य भस्म करू नये. हा नैवेद्य शिवाच्या अनुयायांना समर्पित आहे. शिवपुराणानुसार, सामान्य लोकांनी शिवाच्या कृपेने बनवलेला नैवेद्य खाऊ नये. तो खाल्ल्याने अनेक त्रास होऊ शकतात.
शिवपुराणात असे म्हटले आहे की जो व्यक्ती शिवलिंगाला व्यवस्थित स्नान करतो आणि तीन वेळा पाण्याने तोंड धुतो, त्याचे शरीर, वाणी आणि मन या तिन्ही प्रकारच्या पापांचा नाश लवकर होतो. याशिवाय, शिवलिंगावर अर्पण केलेला प्रसाद जो स्वीकार्य मानला जात नाही, तो शालिग्रामला स्पर्श केल्यानेही सेवन करण्यायोग्य होतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: शास्त्रांनुसार शिवलिंगावर थेट अर्पण केलेले काही पदार्थ ग्रहण करू नयेत, अशी मान्यता आहे. मात्र वेगळ्या भांड्यात अर्पण केलेला नैवेद्य प्रसाद म्हणून घेणे योग्य मानले जाते.
Ans: शिवपूजेनंतर प्रसाद घेताना स्वच्छता, श्रद्धा आणि परंपरेनुसार आचरण करणे महत्त्वाचे आहे. स्थानिक परंपरा आणि गुरूंचे मार्गदर्शन यानुसार पद्धती बदलू शकतात.
Ans: फळे, मिष्टान्न किंवा नैवेद्य जे थेट शिवलिंगावर ठेवलेले नसून वेगळ्या ताटात अर्पण केलेले असतात, ते प्रसाद म्हणून ग्रहण करता येतात.